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Клещи: зона риска. Со 2 по 8 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 145 человек
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Источник материала:
Вороновская газета
|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
72
|
19
|На территории Понемуни — 1 случай
Частные домовладения и дачи в черте города: — м-н Зарица — 2
Загородные дачные участки: Подлабенский с/с (2) , Коптевский с/с (2), Гожский с/с (2), Сопоцкинский с/с (1) — 7
Лесные массивы: ур. Пышки (5), ур. Лососно (2), ур.Грандичи (1), ур.Чеховщизна (1), Поречский с/с (4), Одельский с/с (4), Гожский с/с (4), Коптевский с/с (4), Подлабенский с/с (5), ул. Томина-Славинского (2), Скидельский с/с (4), м-н Барановичи (2), Меловые горы (1), р.Лососянка (1), ул.Врублевского (1), Озерский с/с (2), м-н Южный (1), ул.Домбровского (1), ур.Румлево (1), Сопоцкинский с/с (1), м-н Девятовка – 48
Мостовский район – 3
Дятловский район – 2
Щучинский – 2
Берестовицкий – 1
Минская обл. – 1
Витебская обл. — 1
Местность не установлена – 4
|Лидский район
|
20
|
5
|Территория г.Лида – 1
Дачные участки: д.Доржи – 1 случай
Лесные массивы: м-н Рыбиновского (3), м-н Индустриальный, д.Докудово (2), аг.Крупова, аг.Белица, д.Селец (2), д.Новоселки, д.Минойты, г.Березовка (2) – 14
Ивьевский район – 1
Новогрудский район – 1
Вороновский район – 1
Свислочский район – 1
|Новогрудский район
|
11
|
7
|Лесные массивы: д.Ружна – 1
Территории населенных пунктов: д.Б.Карныши, д.Плиса, аг.Валевка, аг.Кошелево, г.Новогрудок (3), д.Ладеники, аг.Отминово – 9
Брестская область, Лунинецкий район — 1
|Кореличский район
|
2
|
|Лесные массивы: д.Барановичи, д.Бушки — 2
|Дятловский район
|
8
|
3
|Лесные массивы: окрестности сан. «Радон», д.Белогурно, Д.Новоселки, Д.Красный Бор — 4
Населенные пункты: г.Дятлово (2), аг.Вензовец,
д.Мировщина- 4
|Берестовицкий район
|
2
|
|На территории аг.Конюхи. д.Ивашковцы – 2
|Сморгонский район
|
8
|
2
|Дачные участки: д.Белковщина, д.Марковцы – 2
Лесные массивы: д.Ст.Боруны, д.Стрипуны, д.Белковщина (2) – 4
Территория д.Клиденяты – 1
Островецкий район — 1
|Ошмянский район
|
3
|
1
|Лесные массивы: г.Ошмяны – 2
Местность не установлена — 1
|Щучинский район
|
4
|
1
|Лесные массивы: в р-не ул.Советская г.Щучин, д.Волчки, д.Рожанка, д.Янчуки — 4
|Островецкий район
|
6
|
3
|На территории г.Островца, аг.Мали – 2
Лесные массивы: д.Ольгиняны, д.Трайги, д.Каменка – 3
Сморгонский район — 1
|Волковысский район
|
4
|
|Лесные массивы: г.Волковыск – 1
Свислочский район
Барановичский район
Кореличский район
|Ивьевский район
|
2
|
2
|Территория д.Лугомовичи – 1
Лесной массив д.Шавелы — 1
|Свислочский район
|
1
|
|Территория д.Сокольники — 1
|Слонимский район
|
1
|
1
|Лесной массив д.Шундры — 1
|Мостовский район
|
1
|
|Дачный участок г.Мосты — 1
|По области
|
145
|
44
|
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Теги
: Гродно
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 72...
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