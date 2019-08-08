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Клещи: зона риска. Со 2 по 8 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 145 человек

09.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

 
Клещи: зона риска. Со 2 по 8 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 145 человек
Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

72

19

 На территории Понемуни — 1 случай

Частные домовладения и дачи в черте города: — м-н Зарица — 2

Загородные дачные участки: Подлабенский с/с (2) , Коптевский с/с (2), Гожский с/с (2), Сопоцкинский с/с (1) — 7

Лесные массивы: ур. Пышки (5), ур. Лососно (2), ур.Грандичи (1), ур.Чеховщизна (1), Поречский с/с (4), Одельский с/с (4), Гожский с/с (4), Коптевский с/с (4), Подлабенский с/с (5), ул. Томина-Славинского (2), Скидельский с/с (4), м-н Барановичи (2), Меловые горы (1), р.Лососянка (1), ул.Врублевского (1), Озерский с/с (2), м-н Южный (1), ул.Домбровского (1), ур.Румлево (1), Сопоцкинский с/с (1), м-н Девятовка – 48

Мостовский район – 3

Дятловский район – 2

Щучинский – 2

Берестовицкий – 1

Минская обл. – 1

Витебская обл. — 1

Местность не установлена – 4
Лидский район

20

5

 Территория г.Лида – 1

Дачные участки: д.Доржи – 1 случай

Лесные массивы: м-н Рыбиновского (3), м-н Индустриальный, д.Докудово (2), аг.Крупова, аг.Белица, д.Селец (2), д.Новоселки, д.Минойты, г.Березовка (2) – 14

Ивьевский район – 1

Новогрудский район – 1

Вороновский район – 1

Свислочский район – 1
Новогрудский район

11

7

 Лесные массивы: д.Ружна – 1

Территории населенных пунктов: д.Б.Карныши, д.Плиса, аг.Валевка, аг.Кошелево, г.Новогрудок (3), д.Ладеники, аг.Отминово – 9

Брестская область, Лунинецкий район — 1
Кореличский район

2

 

 Лесные массивы: д.Барановичи, д.Бушки — 2
Дятловский район

8

3

 Лесные массивы: окрестности сан. «Радон», д.Белогурно, Д.Новоселки, Д.Красный Бор — 4

Населенные пункты: г.Дятлово (2), аг.Вензовец,

д.Мировщина- 4
Берестовицкий район

2

 

 На территории аг.Конюхи. д.Ивашковцы – 2

 
Сморгонский район

8

2

 Дачные участки: д.Белковщина, д.Марковцы – 2

Лесные массивы: д.Ст.Боруны, д.Стрипуны, д.Белковщина (2) – 4

Территория д.Клиденяты – 1

Островецкий район — 1
Ошмянский район

3

1

 Лесные массивы: г.Ошмяны – 2

Местность не установлена — 1
Щучинский район

4

1

 Лесные массивы: в р-не ул.Советская г.Щучин, д.Волчки, д.Рожанка, д.Янчуки — 4
Островецкий район

6

3

 На территории г.Островца, аг.Мали – 2

Лесные массивы: д.Ольгиняны, д.Трайги, д.Каменка – 3

Сморгонский район — 1
Волковысский район

4

 

 Лесные массивы: г.Волковыск – 1

Свислочский район

Барановичский район

Кореличский район
Ивьевский район

2

2

 Территория д.Лугомовичи – 1

Лесной массив д.Шавелы — 1
Свислочский район

1

 

 Территория д.Сокольники — 1
Слонимский район

1

1

 Лесной массив д.Шундры — 1
Мостовский район

1

 

 Дачный участок г.Мосты — 1
По области  

145

44

  

 

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 46
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  Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 72...
 
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