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Только желток. Можно ли замораживать яйца?

10.08.2019 07:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Только желток. Можно ли замораживать яйца?
pixabay.com

Как правильно заморозить яйца без скорлупы?

Яйца нужно разбить, а содержимое — вылить в небольшую миску. После этого следует взять венчик и хорошо взбить белок и желток до однородной консистенции. После размораживания яичная смесь будет иметь зернистую структуру, но тем не менее ее можно использовать для приготовления некоторых блюд. Чтобы избежать зернистости и сохранить структуру, в смесь можно добавить соль или сахар.

Только желток. Можно ли замораживать яйца? Почему куриные яйца разного цвета?

«Сырые яйца можно замораживать во взбитом виде, а также можно замораживать отдельно желток. Он становится гелеобразным, если в него добавить сахар или соль. Однако в «чистом виде», целиком сырые яйца замораживать нельзя, потому что они сильно меняют структуру», — говорит доктор технических наук Изабелла СТЕФАНОВА.

По словам эксперта, существует специальная технология по заморозке яичного меланжа (смеси желтков и белков). Его разливают в емкости и замораживают при температуре -23°С в течение 24-36 часов. «Яйца лучше замораживать в виде меланжа. Такой продукт сегодня широко используется в пищевой промышленности. Замороженный меланж, например, востребован в колбасном производстве», — говорит Стефанова.

Емкость с яичным меланжем не следует заполнять доверху, поскольку яйца при замерзании расширятся и поднимут крышку, что не лучшим образом скажется на их дальнейшей текстуре и вкусовых характеристиках.

Сколько можно хранить яичный меланж и как его размораживать?

Срок хранения смеси желтков и белков — до 8 месяцев при температуре не выше -12 °С и влажности 80-85%.

При комнатной температуре размораживать яичную смесь нельзя, так как при температуре +5°С и выше велика вероятность заражения ее болезнетворными бактериями. Размораживание нужно произвести в холодильнике. Также с целью скорейшей разморозки можно поставить емкость с меланжем под кран с холодной водой.

Можно ли замораживать вареные яйца?

Здесь стоит учитывать, что белки во время заморозки приобретают не очень приятный вкус. Поэтому лучше морозить только желтки, для этого их следует упаковать в пищевой контейнер. В таком виде желтки можно хранить в морозилке около года.

«Вареные яйца тоже замораживают, но нужно учитывать, что качество их при этом ухудшается, особенно это касается белка. Поэтому замораживать лучше лишь вареный желток», — советует Стефанова.

Только желток. Можно ли замораживать яйца?
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Если срок хранения яиц подходит к концу, то их можно заморозить в морозилке, но без скорлупы. Сырые яйца лучше не замораживать целиком: при заморозке жидкость...
 
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