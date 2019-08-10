От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера

Источник материала: Аргументы и факты

Утром муж оскорбляет жену последними словами, а вечером просит прощения и признается ей в любви. Даже если подобные «высокие отношения» обошли вас стороной, вы наверняка не раз узнавали о них либо от подруг, либо из СМИ. Иногда к унижениям добавляется рукоприкладство и откровенное насилие, часто финал таких историй очень трагичный. Почему многие женщины годами терпят партнеров-абьюзеров и как вычислить потенциального тирана, объясняет психолог и коуч Ольга ДРАГАЯ.

- Ольга, можно ли вычислить абьюзера с первых минут общения или для этого нужно время?

- Откровенно говоря, при первой встрече с подобными мужчинами вам вряд ли удастся что-либо понять. Для этого нужно быть чересчур пытливой и внимательной, но, скорее всего, к такой женщине абьюзер и не подойдет. Он вообще удачно маскируется и умеет пустить пыль в глаза. На первых порах (или когда вы находитесь с ним в обществе) мужчина может выглядеть идеальным: щедрый, ласковый, предупредительный. Окружающим будет казаться, что вы замечательная пара. Но, оказавшись с избранницей наедине, абьюзер часто проявляет неуважение к ней, которое выражается в том, что он совершенно не учитывает интересы партнерши.

— Получается, что абьюзер подходит далеко не к каждой женщине. В таком случае у кого самые высокие шансы попасть к нему в «ловушку»?

— Безусловно, абьюзеров привлекает определенный тип женщин. Мы можем обозначить их как «уязвимых», находящихся в «состоянии жертвы», переживших какие-то травмирующие события: потерю, трагедию, заболевание, психологическую или физиологическую травму. При этом они могут или быть беспомощными, или, наоборот, проявлять чрезмерную уверенность в себе. Кстати, успешные, чересчур уверенные в себе особы попадают в ловушки тиранов как раз из-за того, что просто не могут представить, что с ними такое может случиться. Они теряют бдительность, встречая обходительность и внимательность абьюзера, который на первых порах мягко обхаживает женщину и постепенно заманивает ее в свою ловушку. Высший пилотаж для абьюзера — завоевать и превратить в свою собственность уверенную в себе женщину, да еще и при деньгах.



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— Вы сказали, что часто абьюзер в обществе и наедине с женщиной — это два разных человека. Какие еще особенности есть у таких людей?

— Если мужчина уверяет, что только вы можете его осчастливить, вы идеальная, а все остальные женщины — полные ничтожества, особенно его бывшая, не спешите радоваться. Когда избранник идеализирует вас, но при этом говорит свысока, перед вами все тот же абьюзер.

Обращайте внимание на поведение своего партнера с другими людьми. Когда абьюзеры сердятся, они начинают угрожать, могут бить кулаками и ногами в дверь, по столу, разбивать какие-то предметы, кричать. Даже если человек до вас не дотрагивается и, возможно, на первых порах пылинки сдувает, но при этом чересчур вспыльчив и жесток с другими, лучше избежать сближения с ним.

Еще один яркий признак — высокая степень контроля. Такой эмоциональный тиран будет названивать вам десятки раз в день, пытаясь выяснить, где вы находитесь, с кем и почему. Дальше тотальный контроль обычно плавно переходит в ревность высокой степени, при которой запрещается делать практически все: поворачивать голову в сторону других мужчин, носить короткие платья и глубокие декольте, надевать шпильки и т. д. Вас будут ревновать к фонарному столбу, вам будут придумывать события и поводы для ревности на пустом месте.

— Доказать абьюзеру, что вы даже не думали кому-то строить глазки и он ошибся, невозможно?

— Абьюзеры не признают своей вины ни в чем и никогда, они всегда считают неправыми других. Даже если мужчина действительно виноват, обвинения будут сыпаться на голову женщины: ведь это она наставила его на этот путь или чему-то не воспрепятствовала. Абьюзер живет по принципу, согласно которому он всегда прав, а если не прав, то, как в армейском анекдоте, «смотри пункт первый». Двойные стандарты здесь налицо: все, что делает он, — хорошо, все, что делаете вы, — под большим вопросом. Такие мужчины эгоцентричны, и эгоцентризм — практически неизлечимая вещь для такого психологического типажа. Если вы замечаете, что человек много говорит, но исключительно о себе, нужно держаться от него подальше.

Также замечу, что для абьюзера характерно проявлять давление при обсуждении вопросов сексуального характера. То есть если у вас еще не было близости, он будет всячески ее добиваться, при этом чересчур напористо и требовательно.



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— Можно ли переделать абьюзера? Мне кажется, многие женщины верят, что это реально.

— Человека в принципе переделать сложно, абьюзера — просто невозможно. Ведь это не приобретенные качества, а частично врожденные. Здесь можно только как-то корректировать поведение длительной и вдумчивой психотерапией, на которую мужчина вряд ли когда-нибудь согласится. В этой связи на начальном этапе, пока вы еще не ушли в тяжелую зависимость от своего «сладкого убийцы», нужно собрать волю в кулак, признаться самой себе в том, с кем вы имеете дело, и порвать эти отношения. Не стоит тешить себя фантазиями о том, что вы сможете изменить абьюзера. Чем раньше вы уйдете от такого человека, тем лучше.

— Почему многим женщинам так сложно уйти от мужчин, которые их унижают, оскорбляют и совершают по отношению к ним ужасные поступки?

— Женщины живут с такими мужчинами по тем же причинам, по которым с ними и сходятся. Как правило, у них есть синдром жертвы, о котором они могут даже не догадываться. Человек, перенесший психологическую травму и не подозревающий о ее наличии и разрушающей силе, ищет отношения, которые эту травму подпитывают. Но, когда женщина поймет, что у нее есть проблема, осознает, в чем ее причина, это поможет навсегда расстаться с абьюзером.