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От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера

11.08.2019 07:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера
shutterstock.com

Утром муж оскорбляет жену последними словами, а вечером просит прощения и признается ей в любви. Даже если подобные «высокие отношения» обошли вас стороной, вы наверняка не раз узнавали о них либо от подруг, либо из СМИ. Иногда к унижениям добавляется рукоприкладство и откровенное насилие, часто финал таких историй очень трагичный. Почему многие женщины годами терпят партнеров-абьюзеров и как вычислить потенциального тирана, объясняет психолог и коуч Ольга ДРАГАЯ.

-  Ольга, можно ли вычислить абьюзера с первых минут общения или для этого нужно время?

От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера Почему тянет к жене, которая мне изменила?

-  Откровенно говоря, при первой встрече с подобными мужчинами вам вряд ли удастся что-либо понять. Для этого нужно быть чересчур пытливой и внимательной, но, скорее всего, к такой женщине абьюзер и не подойдет. Он вообще удачно маскируется и умеет пустить пыль в глаза. На первых порах (или когда вы находитесь с ним в обществе) мужчина может выглядеть идеальным: щедрый, ласковый, предупредительный. Окружающим будет казаться, что вы замечательная пара. Но, оказавшись с избранницей наедине, абьюзер часто проявляет неуважение к ней, которое выражается в том, что он совершенно не учитывает интересы партнерши.

— Получается, что абьюзер подходит далеко не к каждой женщине. В таком случае у кого самые высокие шансы попасть к нему в «ловушку»?

— Безусловно, абьюзеров привлекает определенный тип женщин. Мы можем обозначить их как «уязвимых», находящихся в «состоянии жертвы», переживших какие-то травмирующие события: потерю, трагедию, заболевание, психологическую или физиологическую травму. При этом они могут или быть беспомощными, или, наоборот, проявлять чрезмерную уверенность в себе. Кстати, успешные, чересчур уверенные в себе особы попадают в ловушки тиранов как раз из-за того, что просто не могут представить, что с ними такое может случиться. Они теряют бдительность, встречая обходительность и внимательность абьюзера, который на первых порах мягко обхаживает женщину и постепенно заманивает ее в свою ловушку. Высший пилотаж для абьюзера — завоевать и превратить в свою собственность уверенную в себе женщину, да еще и при деньгах.

От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера
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— Вы сказали, что часто абьюзер в обществе и наедине с женщиной — это два разных человека. Какие еще особенности есть у таких людей?

—  Если мужчина уверяет, что только вы можете его осчастливить, вы идеальная, а все остальные женщины — полные ничтожества, особенно его бывшая, не спешите радоваться. Когда избранник идеализирует вас, но при этом говорит свысока, перед вами все тот же абьюзер.

От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера Где найти помощь тем, кто подвергся домашнему насилию

Обращайте внимание на поведение своего партнера с другими людьми. Когда абьюзеры сердятся, они начинают угрожать, могут бить кулаками и ногами в дверь, по столу, разбивать какие-то предметы, кричать. Даже если человек до вас не дотрагивается и, возможно, на первых порах пылинки сдувает, но при этом чересчур вспыльчив и жесток с другими, лучше избежать сближения с ним.

Еще один яркий признак — высокая степень контроля. Такой эмоциональный тиран будет названивать вам десятки раз в день, пытаясь выяснить, где вы находитесь, с кем и почему. Дальше тотальный контроль обычно плавно переходит в ревность высокой степени, при которой запрещается делать практически все: поворачивать голову в сторону других мужчин, носить короткие платья и глубокие декольте, надевать шпильки и т. д. Вас будут ревновать к фонарному столбу, вам будут придумывать события и поводы для ревности на пустом месте.

— Доказать абьюзеру, что вы даже не думали кому-то строить глазки и он ошибся,  невозможно?

— Абьюзеры не признают своей вины ни в чем и никогда, они всегда считают неправыми других. Даже если мужчина действительно виноват, обвинения будут сыпаться на голову женщины: ведь это она наставила его на этот путь или чему-то не воспрепятствовала. Абьюзер живет по принципу, согласно которому он всегда прав, а если не прав, то, как в армейском анекдоте, «смотри пункт первый». Двойные стандарты здесь налицо: все, что делает он, — хорошо, все, что делаете вы, — под большим вопросом. Такие мужчины эгоцентричны, и эгоцентризм — практически неизлечимая вещь для такого психологического типажа. Если вы замечаете, что человек много говорит, но исключительно о себе, нужно держаться от него подальше.

Также замечу, что для абьюзера характерно проявлять давление при обсуждении вопросов сексуального характера. То есть если у вас еще не было близости, он будет всячески ее добиваться, при этом чересчур напористо и требовательно.

От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера
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— Можно ли переделать абьюзера? Мне кажется, многие женщины верят, что это реально.

— Человека в принципе переделать сложно, абьюзера — просто невозможно. Ведь это не приобретенные качества, а частично врожденные. Здесь можно только как-то корректировать поведение длительной и вдумчивой психотерапией, на которую мужчина вряд ли когда-нибудь согласится. В этой связи на начальном этапе, пока вы еще не ушли в тяжелую зависимость от своего «сладкого убийцы», нужно собрать волю в кулак, признаться самой себе в том, с кем вы имеете дело, и порвать эти отношения. Не стоит тешить себя фантазиями о том, что вы сможете изменить абьюзера. Чем раньше вы уйдете от такого человека, тем лучше.

— Почему многим женщинам так сложно уйти от мужчин, которые их унижают, оскорбляют и совершают по отношению к ним ужасные поступки?

От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера Почему муж не хочет детей?

— Женщины живут с такими мужчинами по тем же причинам, по которым с ними и сходятся. Как правило, у них есть синдром жертвы, о котором они могут даже не догадываться. Человек, перенесший психологическую травму и не подозревающий о ее наличии и разрушающей силе, ищет отношения, которые эту травму подпитывают. Но, когда женщина поймет, что у нее есть проблема, осознает, в чем ее причина, это поможет навсегда расстаться с абьюзером.

— Как правильно расстаться с таким человеком?

— Затягивать отношения с подобными мужчинами опасно для здоровья, тем более если у абьюзера существует еще алкогольная или наркотическая зависимость. Чем дольше вы находитесь в этой «трясине», тем сложнее будет выбраться из нее без потерь и объяснить тирану, что все кончено, ведь это чревато драками и реальным насилием.

Если вы уже «завязли», нужно обратиться к психологу, психотерапевту или лайф-коучу, чтобы грамотно выстроить политику ухода. Она возможна, но нужно все тщательно продумать. В некоторых случаях без специалиста просто не обойтись. Еще раз подчеркну, что для правильного ухода от абьюзера нужно прежде всего разобраться в себе, найти истинную причину связи с таким человеком, устранить её и поработать над собой. Далее — выработать специальную тактику ухода. Абьюзеру ни в коем случае нельзя говорить, что вы его бросаете, нельзя его обвинять, нужно сделать все так, словно он ушел сам. То есть создать условия, чтобы мужчина был согласен на разрыв. Не в смысле сделать его существование невыносимым, а продумать варианты, когда он сам поймет и примет, что вы больше не можете быть парой.

 
 
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Психолог и коуч Ольга Драгая объясняет, как не попасть в ловушку абьюзера и что делать, если вы все же оказались втянутыми в разрушительные отношения с таким...
 
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