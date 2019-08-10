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Для кого и чем опасен арбуз? Рассказывают медики
11.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сезон арбузов в разгаре. Одни садятся на арбузную диету, другие «промывают почки». Но врач-диетолог предупреждает читателей: эта сочная ягода может навредить здоровью.
Без фанатизма
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Из-за выраженного мочегонного эффекта арбуз нужно есть с осторожностью людям, страдающим от камней в почках и имеющим затруднения с оттоком мочи. Из-за высокого содержания сахара арбузы и дыни практически противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом. С большой осторожностью употреблять их следует людям, страдающим ожирением, а также тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения (гастрит с повышенной кислотностью, банальное расстройство желудка, колит, заболевания поджелудочной железы).
Здоровым людям также следует придерживаться определенных правил при употреблении арбузов. Их нельзя есть сразу до еды и после. Необходимо подождать два часа после приема пищи – дать ей время перевариться. Арбуз нельзя смешивать с другими продуктами, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.
Жанна Вацлавовна называет эту полосатую ягоду диетическим продуктом. В 100 граммах мякоти содержится 27-30 калорий. Но насчет арбузной диеты с полным отказом от еды рекомендует воздержаться. Если целый день есть только арбуз, то можно запросто переборщить с дневной нормой сахара, поскольку в 100 граммах мякоти содержится от 5 до 10 граммов сахара. Если съесть килограмм арбуза, то организм получит сразу 50, а то и 100 граммов сахара. Поэтому им лучше всего заменить полдник или ужин. Кстати, калорийность дыни немного выше, чем у арбуза, и составляет 34-38 калорий на 100 граммов. И минеральный состав дыни богаче.
Арбуз в свою очередь, кроме витаминного многообразия, может похвастаться содержанием полезных минеральных веществ, среди которых железо, калий, фосфор, натрий, кальций, цинк, марганец, фтор, медь и селен. Но самым ценным элементом арбуза является магний, который выводит из организма избыток холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов. Благодаря этим макро- и микроэлементам регулярное употребление арбуза полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, анемиях, а также болезнях печени и почек. Некоторые этой полосатой ягодой «промывают почки», но делать это следует разумно, без фанатизма, говорит медик.
Будьте начеку
В свою очередь
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Сезон арбузов в разгаре. Одни садятся на арбузную диету, другие «промывают почки». Но врач-диетолог предупреждает читателей: эта сочная ягода может навредить...
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