ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для кого и чем опасен арбуз? Рассказывают медики

11.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Для кого и чем опасен арбуз? Рассказывают медики

Сезон арбузов в разгаре. Одни садятся на арбузную диету, другие «промывают почки». Но врач-диетолог предупреждает читателей: эта сочная ягода может навредить здоровью. 

Без фанатизма

Малышам до двух лет ни в коем случае нельзя давать арбуз, обращает внимание родителей врач-диетолог городской клинической больницы №2 г. Гродно Жанна Козеева. Детям в возрасте 3-6 лет будет достаточно 100-150 граммов сладкой мякоти в день. Взрослым рекомендует также не злоупотреблять: максимальная доза в сутки составляет 2-2,5 кг с обязательными перерывами.

Из-за выраженного мочегонного эффекта арбуз нужно есть с осторожностью людям, страдающим от камней в почках и имеющим затруднения с оттоком мочи. Из-за высокого содержания сахара арбузы и дыни практически противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом. С большой осторожностью употреблять их следует людям, страдающим ожирением, а также тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения (гастрит с повышенной кислотностью, банальное расстройство желудка, колит, заболевания поджелудочной железы).  

Здоровым людям также следует придерживаться определенных правил при употреблении арбузов. Их нельзя есть сразу до еды и после. Необходимо подождать два часа после приема пищи – дать ей время перевариться. Арбуз нельзя смешивать с другими продуктами, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Жанна Вацлавовна называет эту полосатую ягоду диетическим продуктом. В 100 граммах мякоти содержится 27-30 калорий. Но насчет арбузной диеты с полным отказом от еды рекомендует воздержаться. Если целый день есть только арбуз, то можно запросто переборщить с дневной нормой сахара, поскольку в 100 граммах мякоти содержится от 5 до 10 граммов сахара. Если съесть килограмм арбуза, то организм получит сразу 50, а то и 100 граммов сахара. Поэтому им лучше всего заменить полдник или ужин. Кстати, калорийность дыни немного выше, чем у арбуза, и составляет 34-38 калорий на 100 граммов. И минеральный состав дыни богаче.

Арбуз в свою очередь, кроме витаминного многообразия, может похвастаться содержанием полезных минеральных веществ, среди которых железо, калий, фосфор, натрий, кальций, цинк, марганец, фтор, медь и селен. Но самым ценным элементом арбуза является магний, который выводит из организма избыток холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов. Благодаря этим макро- и микроэлементам регулярное употребление арбуза полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, анемиях, а также болезнях печени и почек. Некоторые этой полосатой ягодой «промывают почки», но делать это следует разумно, без фанатизма, говорит медик.

Будьте начеку

В свою очередь врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Хартанович напоминает потребителям о простых правилах, которыми следует руководствоваться при покупке и употреблении арбуза. Не приобретайте бахчевые культуры частями, с надрезами, повреждениями, храните их в холодильнике в закрытой емкости, отдельно от сырой пищевой продукции, не покупайте с земли, спрашивайте у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемого товара.

При проведении мониторинга рынков специалисты санслужбы выявляют факты реализации бахчевых без соответствующих документов, с истекшим сроком годности, в разрезанном виде, поэтому просят потребителей быть начеку.

rgazeta.by
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сезон арбузов в разгаре. Одни садятся на арбузную диету, другие «промывают почки». Но врач-диетолог предупреждает читателей: эта сочная ягода может навредить...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика