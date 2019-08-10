Для кого и чем опасен арбуз? Рассказывают медики

Источник материала: Вороновская газета





Сезон арбузов в разгаре. Одни садятся на арбузную диету, другие «промывают почки». Но врач-диетолог предупреждает читателей: эта сочная ягода может навредить здоровью.

Без фанатизма

Малышам до двух лет ни в коем случае нельзя давать арбуз, обращает внимание родителей врач-диетолог городской клинической больницы №2 г. Гродно Жанна Козеева. Детям в возрасте 3-6 лет будет достаточно 100-150 граммов сладкой мякоти в день. Взрослым рекомендует также не злоупотреблять: максимальная доза в сутки составляет 2-2,5 кг с обязательными перерывами.

Из-за выраженного мочегонного эффекта арбуз нужно есть с осторожностью людям, страдающим от камней в почках и имеющим затруднения с оттоком мочи. Из-за высокого содержания сахара арбузы и дыни практически противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом. С большой осторожностью употреблять их следует людям, страдающим ожирением, а также тем, у кого имеются заболевания органов пищеварения (гастрит с повышенной кислотностью, банальное расстройство желудка, колит, заболевания поджелудочной железы).

Здоровым людям также следует придерживаться определенных правил при употреблении арбузов. Их нельзя есть сразу до еды и после. Необходимо подождать два часа после приема пищи – дать ей время перевариться. Арбуз нельзя смешивать с другими продуктами, чтобы не спровоцировать проблемы с пищеварением.

Жанна Вацлавовна называет эту полосатую ягоду диетическим продуктом. В 100 граммах мякоти содержится 27-30 калорий. Но насчет арбузной диеты с полным отказом от еды рекомендует воздержаться. Если целый день есть только арбуз, то можно запросто переборщить с дневной нормой сахара, поскольку в 100 граммах мякоти содержится от 5 до 10 граммов сахара. Если съесть килограмм арбуза, то организм получит сразу 50, а то и 100 граммов сахара. Поэтому им лучше всего заменить полдник или ужин. Кстати, калорийность дыни немного выше, чем у арбуза, и составляет 34-38 калорий на 100 граммов. И минеральный состав дыни богаче.

Арбуз в свою очередь, кроме витаминного многообразия, может похвастаться содержанием полезных минеральных веществ, среди которых железо, калий, фосфор, натрий, кальций, цинк, марганец, фтор, медь и селен. Но самым ценным элементом арбуза является магний, который выводит из организма избыток холестерина, сохраняя эластичность кровеносных сосудов. Благодаря этим макро- и микроэлементам регулярное употребление арбуза полезно при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, анемиях, а также болезнях печени и почек. Некоторые этой полосатой ягодой «промывают почки», но делать это следует разумно, без фанатизма, говорит медик.

Будьте начеку

В свою очередь врач-гигиенист Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии Татьяна Хартанович напоминает потребителям о простых правилах, которыми следует руководствоваться при покупке и употреблении арбуза. Не приобретайте бахчевые культуры частями, с надрезами, повреждениями, храните их в холодильнике в закрытой емкости, отдельно от сырой пищевой продукции, не покупайте с земли, спрашивайте у продавцов документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемого товара.

При проведении мониторинга рынков специалисты санслужбы выявляют факты реализации бахчевых без соответствующих документов, с истекшим сроком годности, в разрезанном виде, поэтому просят потребителей быть начеку.

rgazeta.by