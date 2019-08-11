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Расслабился и умер? Почему побочные действия лекарств так поздно выявляются

12.08.2019 07:13 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Расслабился и умер? Почему побочные действия лекарств так поздно выявляются
shutterstock.com

Доведёт до инсульта

Недавно появилось предупреждение о том, что популярное лекарство от хронического запора может негативно влиять на психику. В ходе дополнительных пострегистрационных исследований препарата, проведённых в США, было выявлено, что у пациентов в ходе его приёма возникали мысли о суициде. Более того, было зарегистрировано два случая самоубийств среди тех людей, которые принимали этот препарат ранее.

Этот случай не первый и не единственный на фармацевтическом рынке. В начале 2019 г. из аптек некоторых стран был отозван препарат для лечения заболеваний дыхательных путей (как выяснилось, он может вызывать приступ тахикардии, несовместимый с жизнью). В 2018 г. было отозвано обезболивающее, на фоне которого возникали серьёзные проблемы с печенью (вплоть до развития печёночной недостаточности). Ранее фармацевтическая компания добровольно отозвала препарат, назначаемый при заболеваниях суставов, поскольку он повышал вероятность инфаркта и инсульта.

В США было официально начато изучение потенциальных рисков уже одобренных препаратов, содержащих тестостерон (для поддержания потенции). Оказалось, что подобная терапия повышает риск возникновения инфаркта миокарда, ишемического инсульта и внезапной смерти.

Расслабился и умер? Почему побочные действия лекарств так поздно выявляются
 

Испытано на пациентах?

«Клинические исследования проводятся на ограниченном числе пациентов и в ограниченный период времени, — поясняет ведущий эксперт фармрынка, директор по развитию аналитической компании „АРЭНСИ Фарма“ Николай БЕСПАЛОВ. — Поэтому отдалённые последствия приёма лекарств выявляются уже после того, как лекарство выводится на рынок. Если число обращений пациентов достигает критической отметки, могут быть назначены дополнительные исследования. В том случае, если связь между приёмом препарата и некими побочными эффектами достоверно доказывается, могут быть приняты специальные меры — от внесения соответствующих указаний в инструкции до возможного отзыва препарата с рынка».

Как пациенту обезопасить себя при приёме лекарства?

«Препаратов без побочных эффектов не бывает. При приёме даже „безобидных“ лекарств необходимо согласовать с врачом дозы и кратность назначения, — поясняет доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр КАРАБИНЕНКО. — При проведении курса лечения необходимо обращать внимание на изменение самочувствия, появление новых симптомов, которых раньше не было, и сообщать об этом врачу. Не занимайтесь самолечением! Это опасно для здоровья в целом, а также может приводить к изменению течения заболевания, от которого вы лечитесь!»

Расслабился и умер? Почему побочные действия лекарств так поздно выявляются
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Слабительное средство может стать причиной суицида, препарат от кашля — вызвать смертельную тахикардию. Почему это выясняется после того, как лекарство уже...
 
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