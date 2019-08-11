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Супермикробы против нас. Фармкомпаниям невыгоден поиск новых антибиотиков

12.08.2019 09:51 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Супермикробы против нас. Фармкомпаниям невыгоден поиск новых антибиотиков
shutterstock.com

Наш эксперт –  биолог Константин СЕВЕРИНОВ.

Кому «исправят» ген?

— Вы исследуете устойчивость бактерий к антибиотикам, ищете новые способы борьбы с инфекциями. Возможно ли появление такой супербактерии, которая приведёт к гибели значительной части человечества?

— Всё больше бактерий приобретают устойчивость к антибиотикам, это глобальная проблема. Связано это не столько с медициной, сколько с сельским хозяйством. Там антибиотики широко применяются — с их помощью увеличивают привес скота и птицы. Но когда корову кормят антибиотиками, в её организме возникают устойчивые бактерии, которые потом передаются в окружающую среду. Мясо и молоко от такой коровы могут содержать повышенное количество антибиотиков.

Супермикробы против нас. Фармкомпаниям невыгоден поиск новых антибиотиков Добавляют ли в молоко антибиотики?

Бесконтрольное применение в медицине, конечно, тоже сыграло свою роль. На протяжении десятилетий врачи выписывали антибиотики, не проводя должных обследований пациентов. А у нас они вообще свободно продаются в аптеках, их можно покупать без рецепта.

Когда концентрация антибиотика в организме больного повышается, бактерия, с которой он борется, «приобретает» гены, которые дают ей устойчивость. И эта устойчивость закрепляется генетически, она наследуема. Тут есть важный момент: бактерии обладают удивительным свойством — они обмениваются генами с помощью их горизонтального переноса. У нас такое невозможно. То есть они передают генетическую информацию не между поколениями одного вида, а между разными видами! Представьте, что нам с вами передался бы некий «ген полосатости» от зебры, и мы тоже стали бы полосатыми. Вот у бактерий это происходит на раз-два. И в организме человека, принимающего антибиотик, все бактерии (независимо от того, патогенные они нет) отвечают тем, что приобретают к нему устойчивость за счёт горизонтального переноса генов.

Из-за широкого применения антибиотиков в результате естественного отбора остаются самые устойчивые микробы — их и называют супербактериями. Сейчас их известно уже много. Но получение генов устойчивости для них не проходит бесследно. Они «расплачиваются» тем, что становятся менее приспособленными, в сущности, ослабленными патогенами. Поэтому широкое распространение супербактерий, обладающих полной устойчивостью ко всему спектру антибиотиков, маловероятно. И если полностью отказаться от применения того или иного антибиотика, то и устойчивость к нему исчезнет.

Супермикробы против нас. Фармкомпаниям невыгоден поиск новых антибиотиков
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— Но биологи ищут новые антибиотики?

— Разговоры, что их надо искать, конечно, идут. Но тут экономика работает против учёных: фармкомпаниям гораздо выгоднее производить дорогие лекарства, которые спасают «золотой миллиард» от рака, чем дешёвые антибиотики, предназначенные в основном жителям бедных стран, где есть проблемы с санитарией. При лечении рака или диабета прибыли куда больше.

Если общество, правительства, фармацевтические компании дадут реальный заказ на поиск новых антибиотиков, учёные их найдут. С помощью таких наук, как геномика и биоинформатика, можно предсказывать новые антибиотики, а затем подтверждать их экспериментально и создавать лекарства. Данные последних лет показывают, что их разнообразие практически безгранично. А следовательно, есть много совершенно новых веществ, к которым у болезнетворных бактерий устойчивость не выработана.

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— Сейчас много говорят о геномном редактировании. Полгода назад в Китае родились дети с изменённой ДНК, теперь биолог Денис Ребриков хочет провести эксперимент по «выключению» гена наследственной глухоты. Ваше отношение к этим исследованиям?

— Отрицательное. Китаец Хэ Цзянькуй провёл направленную мутацию гена, которая, возможно, дала новорождённой девочке б`ольшую устойчивость к ВИЧ. Но для этого не было никаких медицинских показаний, а риски были велики — представьте, ребёнок родился бы без рук, если бы что-то пошло не так. То, что хочет сделать Ребриков, можно провести другим, совершенно безопасным методом — на стадии искусственного оплодотворения отобрать эмбрионы с нужным генотипом, без «гена глухоты». И подсадить их матерям. Никакого геномного редактирования для этого не нужно.

Но я уверен, рано или поздно геномное редактирование поставят на поток — прогресс нельзя остановить. Многие из нас имеют неудачные комбинации генов и передают их в следующие поколения — современная медицина даёт нам такую возможность. Раньше носители этих генов просто не выжили бы или не оставили потомства. Скажем, у меня зрение — минус 12, это наследственная близорукость. Если бы я родился с таким зрением в те времена, когда наши предки бегали по африканской саванне, я просто не дожил бы до репродуктивного возраста — меня бы съели хищники.

Сейчас выживают, а затем заводят детей люди, которые даже 100 лет назад не имели бы шансов выжить. И это прекрасно, но, как следствие, с каждым поколением количество не очень хороших вариантов генов в человеческой популяции увеличивается, а это неминуемо приведёт к коллапсу. В перспективе проблему можно будет решить как раз с помощью геномного редактирования. Мутации можно будет «исправлять», редактируя их на стадии оплодотворённой яйцеклетки.

Я уверен, это произойдёт уже на нашем веку.

Супермикробы против нас. Фармкомпаниям невыгоден поиск новых антибиотиков
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