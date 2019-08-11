Покраснеешь как помидор. Почему не стоит делать маски из овощей и фруктов

Источник материала: Аргументы и факты

Кружочки из огурца для сияния кожи, пюре из сырого картофеля для отбеливания и борьбы с отеками. Верите, что подобные методы действительно работают? Зря, говорит врач-дерматолог, косметолог Амина БЕРДОВА. Почему не стоит доверять свою красоту маскам из овощей и фруктов, она объяснила «АиФ».

1. Причина № 1. Низкая эффективность

Кто бы что ни писал в интернете или ни рассказывал вам о чудо-масках из свежего огурца, арбуза, клубники или банана, избавится от морщин, пигментных пятен или подтянуть кожу лица вы с их помощью не сможете, даже если будете делать 2 раза в день. Единственный эффект, который можно получить от подобных средств для ухода — небольшое увлажнение верхнего слоя эпидермиса.

Почему маски из овощей и фруктов не работают? Все просто: кожа — это мощный барьер между окружающей средой и вами. В ее задачи входит защита, в том числе от попадания в организм любых веществ. Сколько бы витаминов и микроэлементов ни присутствовало в овощах и фруктах, при применении их в виде масок вы не получите существенного эффекта.

А как же фруктовые кислоты, которые используются в косметологии, возразите вы. Да, их применяют, но в более концентрированном виде и часто вводят в организм подкожно, например, в виде инъекций при мезотерапии. Согласитесь, если бы маска из клубники реально омолаживала, зачем женщинам во всем мире прибегать к помощи пластических хирургов и косметологов, тратя на это огромные деньги. Они бы просто накладывали на лицо «фруктовый салат» и выглядели так, будто вчера сделали комплексное омоложение.



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Причина № 2. Высокая аллергенность

Увлекаясь домашним уходом за собой, нужно понимать, что абсолютно все овощи и фрукты способны вызвать аллергическую реакцию. Особенно, если вашу кожу можно отнести к разряду сухой и чувствительной. Но даже имея нормальную кожу, можно получить раздражение и покраснение эпидермиса. Например, такой эффект может дать маска из помидоров, которая, по мнению «экспертов» из интернета, обладает лифтинговым и отбеливающим эффектом. На самом деле в этом овоще содержится кислота, которая способна вызвать покраснение и даже ожог верхнего слоя эпидермиса.

Причина № 3. Антиэффект для проблемной кожи

Особенно опасно применение домашних масок при наличии жирной или проблемной кожи, так как зачастую она при этом является еще и чувствительной. Имея такие особенности, лучше не заниматься самолечением, а согласовывать уход (в том числе и домашний) со специалистом, иначе количество проблем может вырасти. Поймите, маски из овощей и фруктов не избавят вас и от комедонов! Как выбрать крем, который действительно поможет?

К тому же, не лишним будет напомнить, что причины акне нужно искать в гормональных нарушениях и неправильном уходе за собой. Установить причину заболевания поможет специалист, но в любом случае бороться с угревой сыпью самостоятельно не стоит, потому что это чревато постакне — появлением рубцов, пигментации, сосудистой сетки и расширенных пор.

Причина № 4. Усиление пигментации

Гиперпигментация — одна из тех проблем с кожей, от которой очень сложно избавиться. Наличие на лице хотя бы одного пигментированного пятна — уже веский повод обратиться за помощью к дерматологу. Во-первых, потому что данная проблема обусловлена, как правило, какими-то внутренними сбоями организма (гормональными нарушениями, хроническими заболеваниями или пренебрежением советами специалистов). Никакие домашние отбеливающие маски с соком лимона не помогут вам избавиться от гиперпигментации, а, наоборот, могут еще больше ухудшить состояние кожного покрова.

Вместо масок из овощей и фруктов используйте специальную отбеливающую косметику, которая в комплексе с косметологическими процедурами, направленными на осветление пигментных пятен и контролирующими работу меланоцитов, а также приемом биопрепаратов, даст отличный результат. И в любую погоду не выходите из дома без крема с SPF-защитой.

Причина № 5. Низкое качество овощей и фруктов

Как я уже сказала выше, эффективность домашних масок из овощей и фруктов не доказана, при этом получить различные осложнения проще простого. Если для вас эти аргументы не имеют никакого значения, задумайтесь о качестве фруктов и овощей, которые сегодня есть на прилавках наших магазинов. По большому счету мы толком не знаем, откуда поставляют арбузы, дыни, картофель, помидоры и т. д. Чем их «пичкают» перед продажей?

Обратите внимание на то, как выглядят те же огурцы в холодное время года в овощном отделе любого гипермаркета: их не то, что на лицо положить, их есть страшно! Конечно, если вы эти самые огурцы вырастили сами, на своем дачном участке — это одно дело. Но если купили зимой в ближайшем магазине, где гарантия, что они содержат хоть какие-то витамины?