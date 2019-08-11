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Дольше или здоровее. Сможет ли когда-нибудь человек жить вечно?

12.08.2019 10:03 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Дольше или здоровее. Сможет ли когда-нибудь человек жить вечно?
shutterstock.com

1. Теория бактериальной интоксикации организма

Автор этой теории – биолог Иван Мечников, который полагал, что смерть наступает из-за отравления организма продуктами обмена веществ самого организма, которые накапливаются в толстом кишечнике – своего рода инкубаторе гнилостных микроорганизмов.

Теория не нашла подтверждения. Более того, была опровергнута поздними исследованиями, которые показали, что в толстом кишечнике вырабатываются незаменимые для организма аминокислоты.

Дольше или здоровее. Сможет ли когда-нибудь человек жить вечно? Возраст требует движения. Беседы на лавочке могут быть опасны для здоровья

2. Теория свободных радикалов

Была выдвинута почти одновременно двумя не связанными между собой исследователями –Дэнхемом Харманом (в 1956 году) и советским биохимиком Наумом Эмануэлем (в 1958 году). Согласно этой теории, причиной нарушения работы клеток являются свободные радикалы – активные формы кислорода, синтезируемые главным образом в митохондриях (энергетических фабриках клеток.) Если химически активный (а значит агрессивный) свободный радикал покидает свое насиженное место, он может повредить и ДНК, и РНК.

Эта теория нашла немало последователей, потому что объясняла не только механизм старения, но и сопутствующие ему патологические процессы (сердечно-сосудистые заболевания, ослабление иммунитета, нарушение функций мозга, онкологические недуги и т. д.). Еще одно достоинство теории свободных радикалов – наличие готового противоядия. Согласно этому учению, нейтрализовать свободные радикалы могут антиоксиданты, поступающие в организм с пищей –витамины А, С, Е.

Это одна из самых коммерчески выгодных теорий старения, на которой хорошо заработали и продолжают зарабатывать продавцы всевозможных витаминных добавок и БАДов.

Дольше или здоровее. Сможет ли когда-нибудь человек жить вечно?
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3. Теория клеточного апоптоза

Разработана академиком Владимиром Скулачевым. Апоптоз – процесс запрограммированной гибели (самоликвидации) клетки, согласно которой каждая клетка, пройдя свой жизненный цикл, должна отмереть, а ее место должна занять новая. Апоптирующая клетка отмирает аккуратно – разбирает сама себя на части, а соседние клетки впоследствии используют ее в качестве строительного материала.

Старение наступает, когда в организме гибнет больше клеток, чем рождается, а отмирающие клетки заменяются не новыми, а соединительной тканью.

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С точки зрения Скулачева, старость можно «выключить», если понять, как противодействовать разрушению клеточных структур. Ученый создал и возобновляемый митохондриально-адресованный антиоксидант, предназначенный для предотвращения признаков старения.

4. Молекулярно-генетическая теория

Самая признанная в современной геронтологии теория, согласно которой причиной старения служат изменения генетического аппарата клетки.

Внутри теории есть две ветви. Представители одной считают, что возрастные изменения генома передаются по наследству, представители другой утверждают, что это следствие накопления случайных мутаций.

Комментарий эксперта:

- После прочтения генома чуть ли не каждый день мы встречаем сообщения о новых генах, мутации или выключение которых либо продлевают жизнь, либо делают ее здоровее, – рассказывает кандидат биологических наук Игорь ЛАЛЯНЦ. – Сегодня ученые сродни хакерам, которые пытаются вскрыть защиту облачного хранилища (генома), внутренние конфликты в котором проявляются в виде болезней и клеточных преобразованиях. В него пытаются вторгаться с помощью ген-редактирования, которое стало возможным после клонирования кишечной палочки, синтезирующей человеческий инсулин и интерферон (с этого открытия, собственно, и началась биотехнология).

Со временем, когда геном станет доступным и прозрачным, перед исследователями встанет задача его точной и аккуратной трансформации, с помощью которой можно будет постепенно и по частям приостанавливать патологические процессы в органах и тканях. Но на горизонте обозначилась еще одна проблема. После того, как ученые научатся омолаживать клетки, они обнаружат, что вечно молодые клетки обладают способностью безудержно делиться и проявлять сопротивление в случае воздействия на них. А безудержное деление клеток считается одной из главных причин онкологических заболеваний.

Дольше или здоровее. Сможет ли когда-нибудь человек жить вечно?
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