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Положительные эмоции и заряд бодрости

12.08.2019 — Новости Здоровья | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Положительные эмоции и заряд бодрости
В Чаусском районе на спортивно-оздоровительной базе «Рудея» прошел XIX Областной туристический слет работников филиалов и ЦБУ ОАО «АСБ Беларусбанк», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. В составе команд – члены объединенной профсоюзной организации ОАО «АСБ «Беларусбанк». Среди них – команда филиала № 714. Возглавляла ее директор Алла Змитрович. Среди участников – начальник отдела розничного бизнеса Виктория Стальмахова, главные специалисты отдела розничного бизнеса Виталий Брындиков и Игорь Калугин, начальник отдела автоматизации Елена ­Сапранецкая и специалисты Вадим Долгих и Павел Булавкин, секретарь Жанна Головнева, заведующий сектором безопасности Юрий Козлов и др. Филиал № 714 принимает активное участие в туристических слетах, демонстрируя спортивные достижения и волю к победе.
В этот раз соревновалась в таких видах спорта, как дартс, шашки (поддавки), эстафета, стрельба из пневматической винтовки, бадминтон, волейбол. А еще были соревнования по рыбной ловле и кулинарный поединок, метанию мобильников и конкурс ди-джеев. Словом, турслет – это не только повод встретиться с коллегами, пообщаться, посидеть у костра, но и возможность проявить силу духа, выносливость, дисциплинированность и проверить себя на прочность.
Кричевляне не подвели. Достойно выступили на соревнованиях по волейболу, шашкам, дартсу, бадминтону и стрельбе из пневматической винтовки. Особенно запомнились соревнования по рыбной ловле, за которыми последовал кулинарный поединок. Приготовление ухи из выловленной рыбы и защита блюда превратились в небольшое представление – участники команды сыграли отрывок из кинофильма «Особенности национальной рыбалки». На творческом конкурсе мужская часть команды исполнила песню «За Победу». Проявили себя в спортивной эстафете, уступив лишь команде Могилевского областного управления. Впервые прошел конкурс ди-джеев, в котором приняли участие Елена Сапранецкая и Вадим Долгих. Равнодушных не было – танцевали все.
Как рассказали участники, туристический лагерь команды всегда радовал теплом и уютом. Огонь в очаге служил для приготовления пищи, собирал по вечерам. Делились впечатлениями, вспоминали предыдущие турслеты… Замечательное было время.
Д. Владимиров.

 
 
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В Чаусском районе на спортивно-оздоровительной базе «Рудея» прошел XIX Областной туристический слет работников филиалов и ЦБУ ОАО «АСБ Беларусбанк», посвященный
 
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