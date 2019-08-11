ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»

12.08.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
В среду, 7 августа, в Пинске состоялись два знаковых события для жителей города.
В этот день были открыты лечебно-диагностический корпус «Западный» по ул. Брестской и ясли-сад № 20 в микрорайоне Радужный.

В реконструированном здании бывшей школы-интерната, расположенном по улице Брестской, 108, завершены работы первой очереди – своих первых пациентов уже принимают терапевтические отделения, или отделения врачей общей практики. Напомню, что проектом предусмотрено 3 потока оказания первичной медицинской помощи: терапевтической – мощностью 240 посещений в смену, педиатрической – мощностью 200 посещений в смену и акушерско-гинекологической – на 180 посещений в смену.

Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
В торжественной церемонии открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный» приняли участие председатель Брестского облисполкома А.В. Лис, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Н.П. Жукова, председатель Пинского горисполкома И.Г. Ребковец, представители областной и городской исполнительной власти.

А.В. Лис отметил, что открытие этого учреждения здравоохранения – важное событие для жителей Западного и Северо-Западного микрорайонов, в котором проживает 27 тысяч населения Пинска, а со временем и до 30 тысяч взрослого и 10 тысяч детского населения. Это позволит разгрузить две уже имеющиеся в городе поликлиники. Такие объекты необходимы городу, подчеркнул А.В. Лис, они служат для нужд людей, чтобы человек смог вовремя обследоваться и упредить болезнь.

Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
Открытие медицинского учреждения первичного звена является для пинчан и жителей района знаковым, подчеркнула Н.П. Жукова, поскольку именно оно является главным в оказании медицинской помощи. Здравоохранение Брестской области отличается тем, что здесь стремятся сделать упор на профилактику, на предупреждение заболеваний, ведь именно профилактика является залогом долгой и счастливой жизни. Открытие новой поликлиники позволит решить ряд вопросов в системе здравоохранения Пинска и Пинского района, в частности, снять избыточную нагрузку с врачей узкой специализации.

А.В. Лис вручил главному врачу УЗ «Пинская центральная поликлиника» И.Ю. Киктенко подарочный сертификат, а директор ОАО «Пинское РСУ» А.А. Сацута – символический ключ от нового здания.

Торжественный момент – перерезание традиционной красной ленточки. Затем все гости имели возможность познакомиться с новым объектом здравоохранения Пинщины. Они увидели прекрасно оснащенные кабинеты врачей общей практики. Здесь позаботились об информатизации рабочего места врача – у доктора есть доступ к уже имеющейся информации о пациенте, который обратился за медицинской помощью. То есть создана общая база данных всех учреждений здравоохранения города. Также есть современный кабинет лабораторной диагностики, где делаются анализы в течение двух часов с момента взятия биоматериала, рентгенкабинет и кабинет УЗИ-диагностики, укомплектованные современным оборудованием. Кроме того, в новой поликлинике вводится электронный документооборот.

Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
 Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
Как отметила Н.П. Жукова, новая поликлиника в целом производит впечатление достойного, важного и нужного объекта здравоохранения для города Пинска. Она входит в группу современных оснащенных медицинских учреждений первичного звена. Практически укомплектована врачами общей практики и средним персоналом, фактически она функционирует. К слову, здесь трудится 85 человек, 20 из которых врачи.

На реализацию всего проекта лечебно-диагностического корпуса из бюджета выделено 4 миллиона рублей, на первую очередь было затрачено 1,6 миллиона. В целом на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, с учетом оборудования, ежегодно из бюджета направляется около 30 миллионов рублей. В перспективе в лечебно-диагностическом корпусе «Западный» открытие педиатрического и акушерско-гинекологического отделений. По словам А.В. Лиса, это должно произойти в 2020 году.

Инна УРБАНОВИЧ.
Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинске в микрорайоне Радужный открылся новый детский сад
Новости дня
Новости здоровья
 
Положительные эмоции и заряд бодрости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика