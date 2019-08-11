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Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»
12.08.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В реконструированном здании бывшей школы-интерната, расположенном по улице Брестской, 108, завершены работы первой очереди – своих первых пациентов уже принимают терапевтические отделения, или отделения врачей общей практики. Напомню, что проектом предусмотрено 3 потока оказания первичной медицинской помощи: терапевтической – мощностью 240 посещений в смену, педиатрической – мощностью 200 посещений в смену и акушерско-гинекологической – на 180 посещений в смену.
А.В. Лис отметил, что открытие этого учреждения здравоохранения – важное событие для жителей Западного и Северо-Западного микрорайонов, в котором проживает 27 тысяч населения Пинска, а со временем и до 30 тысяч взрослого и 10 тысяч детского населения. Это позволит разгрузить две уже имеющиеся в городе поликлиники. Такие объекты необходимы городу, подчеркнул А.В. Лис, они служат для нужд людей, чтобы человек смог вовремя обследоваться и упредить болезнь.
А.В. Лис вручил главному врачу УЗ «Пинская центральная поликлиника» И.Ю. Киктенко подарочный сертификат, а директор ОАО «Пинское РСУ» А.А. Сацута – символический ключ от нового здания.
Торжественный момент – перерезание традиционной красной ленточки. Затем все гости имели возможность познакомиться с новым объектом здравоохранения Пинщины. Они увидели прекрасно оснащенные кабинеты врачей общей практики. Здесь позаботились об информатизации рабочего места врача – у доктора есть доступ к уже имеющейся информации о пациенте, который обратился за медицинской помощью. То есть создана общая база данных всех учреждений здравоохранения города. Также есть современный кабинет лабораторной диагностики, где делаются анализы в течение двух часов с момента взятия биоматериала, рентгенкабинет и кабинет УЗИ-диагностики, укомплектованные современным оборудованием. Кроме того, в новой поликлинике вводится электронный документооборот.
На реализацию всего проекта лечебно-диагностического корпуса из бюджета выделено 4 миллиона рублей, на первую очередь было затрачено 1,6 миллиона. В целом на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, с учетом оборудования, ежегодно из бюджета направляется около 30 миллионов рублей. В перспективе в лечебно-диагностическом корпусе «Западный» открытие педиатрического и акушерско-гинекологического отделений. По словам А.В. Лиса, это должно произойти в 2020 году.
Инна УРБАНОВИЧ.
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