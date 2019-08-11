Состоялась торжественная церемония открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный»

Источник материала: Полесская правда



В среду, 7 августа, в Пинске состоялись два знаковых события для жителей города.

В этот день были открыты лечебно-диагностический корпус «Западный» по ул. Брестской и ясли-сад № 20 в микрорайоне Радужный.

В реконструированном здании бывшей школы-интерната, расположенном по улице Брестской, 108, завершены работы первой очереди – своих первых пациентов уже принимают терапевтические отделения, или отделения врачей общей практики. Напомню, что проектом предусмотрено 3 потока оказания первичной медицинской помощи: терапевтической – мощностью 240 посещений в смену, педиатрической – мощностью 200 посещений в смену и акушерско-гинекологической – на 180 посещений в смену.









В торжественной церемонии открытия лечебно-диагностического корпуса «Западный» приняли участие председатель Брестского облисполкома А.В. Лис, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Н.П. Жукова, председатель Пинского горисполкома И.Г. Ребковец, представители областной и городской исполнительной власти.

А.В. Лис отметил, что открытие этого учреждения здравоохранения – важное событие для жителей Западного и Северо-Западного микрорайонов, в котором проживает 27 тысяч населения Пинска, а со временем и до 30 тысяч взрослого и 10 тысяч детского населения. Это позволит разгрузить две уже имеющиеся в городе поликлиники. Такие объекты необходимы городу, подчеркнул А.В. Лис, они служат для нужд людей, чтобы человек смог вовремя обследоваться и упредить болезнь.







Открытие медицинского учреждения первичного звена является для пинчан и жителей района знаковым, подчеркнула Н.П. Жукова, поскольку именно оно является главным в оказании медицинской помощи. Здравоохранение Брестской области отличается тем, что здесь стремятся сделать упор на профилактику, на предупреждение заболеваний, ведь именно профилактика является залогом долгой и счастливой жизни. Открытие новой поликлиники позволит решить ряд вопросов в системе здравоохранения Пинска и Пинского района, в частности, снять избыточную нагрузку с врачей узкой специализации.

А.В. Лис вручил главному врачу УЗ «Пинская центральная поликлиника» И.Ю. Киктенко подарочный сертификат, а директор ОАО «Пинское РСУ» А.А. Сацута – символический ключ от нового здания.

Торжественный момент – перерезание традиционной красной ленточки. Затем все гости имели возможность познакомиться с новым объектом здравоохранения Пинщины. Они увидели прекрасно оснащенные кабинеты врачей общей практики. Здесь позаботились об информатизации рабочего места врача – у доктора есть доступ к уже имеющейся информации о пациенте, который обратился за медицинской помощью. То есть создана общая база данных всех учреждений здравоохранения города. Также есть современный кабинет лабораторной диагностики, где делаются анализы в течение двух часов с момента взятия биоматериала, рентгенкабинет и кабинет УЗИ-диагностики, укомплектованные современным оборудованием. Кроме того, в новой поликлинике вводится электронный документооборот.









Как отметила Н.П. Жукова, новая поликлиника в целом производит впечатление достойного, важного и нужного объекта здравоохранения для города Пинска. Она входит в группу современных оснащенных медицинских учреждений первичного звена. Практически укомплектована врачами общей практики и средним персоналом, фактически она функционирует. К слову, здесь трудится 85 человек, 20 из которых врачи.

На реализацию всего проекта лечебно-диагностического корпуса из бюджета выделено 4 миллиона рублей, на первую очередь было затрачено 1,6 миллиона. В целом на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, с учетом оборудования, ежегодно из бюджета направляется около 30 миллионов рублей. В перспективе в лечебно-диагностическом корпусе «Западный» открытие педиатрического и акушерско-гинекологического отделений. По словам А.В. Лиса, это должно произойти в 2020 году.

Инна УРБАНОВИЧ.

Фото автора.