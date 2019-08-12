﻿ Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья

13.08.2019 10:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья
shutterstock.com

Вонзающиеся в ребра косточки любимого бюстгальтера и синтетические трусы на каждый день, пусть и очень красивые. Думаете, ношение подобных вещей абсолютно безопасно? Нет, уверяет терапевт, диетолог и автор серии книг «Вальс гормонов» Наталья ЗУБАРЕВА. Какую одежду и обувь стоит выбросить прямо сейчас, чтобы сохранить здоровье, она рассказала «АиФ».

В трусах или без?

Начнем с белья, ведь его мы носим каждый день. Я обожаю кружево и сетку. Но не 24 и даже не 12 часов в сутки. Оставьте всю эту красоту для особых моментов. Главное требование — даже не материал, а размер: ничего не должно быть сдавлено, перетянуто и т. д. Если белье оставляет на вашем теле красные следы, выбросьте его без сожаления и купите подходящее по размеру. Демократичный хлопок или изысканный шелк — выбирать вам, важно, чтобы это была дышащая и хорошо впитывающая влагу ткань, которая позволит избежать «парникового эффекта» и активного размножения бактерий. Тем, у кого есть какие-то гинекологические заболевания, в том числе молочница, эту рекомендацию нужно выполнять строго. Швы и резинки не должны быть тугими, в идеале чем их меньше, тем лучше.

Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья Грудь всем на зависть. Как выбрать идеальный бюстгальтер

В бюстгальтерах на косточках нет ничего страшного, если они правильно подобраны и сели по груди как надо. Мастопатию вызывает не эта деталь, а то, что косточки передавливают лимфотоки, задерживая прохождение лимфы. Как следствие мы имеем воспаления, затем уплотнения, отеки, болезненные ощущения и прочие «прелести». К тому же неправильное белье часто может вызвать остеохондроз. Нельзя носить слишком тесный бюстгальтер, но и слишком свободный или вовсе без него — это не лучший выбор, к 45 годам грудь просто обвиснет.

Стринги — отдельная история. Из-за особенностей кроя они провоцируют слишком тесный контакт слизистой влагалища с кишечными бактериями. «Веревочки», по сути, переносят микробы, вам это точно не нужно. Если очень хочется надеть, наденьте и сразу снимайте.

Еще один момент: пришли домой — снимайте даже самые удобные трусы и надевайте свободную хлопковую пижаму, пусть все тело «дышит». По сути, не так уж неправы китайские родители, которые массово надевают детям штаны с дырой на попе: проветривают! Хотя, конечно, к такой одежде тоже есть ряд вопросов, не все специалисты ее одобряют. А отправляясь спать, проследите за тем, чтобы ваша кожа не контактировала с синтетикой: долой хрустящие и электризующиеся пеньюары. В идеале для соблюдения температурного режима и во избежание перегрева спать нужно вообще голыми, даже без трусов. Но, если это для вас неприемлемо, тонкую хлопковую сорочку наденьте, а трусы все же снимите.

Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья
На вкус и цвет найдётся запрет. Как запрещали одежду в разных странах
Подробнее

Опасный деним

Слишком узкие джинсы, к счастью, вышли из моды. Но, если они в вашем гардеробе все же завалялись и так и тянет тряхнуть стариной-денимом, помните, что вы опять же передавите себе все, что можно и нельзя. Мешая нормальному лимфотоку и сдавливая нервные окончания, такие джинсы повредят заодно и тазобедренным суставам, ограничивая их подвижность. То есть всему опорно-двигательному аппарату. Поэтому в топку их без сожаления.

Обувь — всему голова

Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья Что делать с ненужной одеждой: три способа избавиться от вещей и заработать
Обувь на каблуке от 5 см и совсем без каблука, безусловно, вредит опорно-двигательной системе, здесь я Америку никому не открою. Смещается так или иначе центр тяжести тела, ходьба становится неустойчивой, мышцы ног и спины находятся в постоянном напряжении, поэтому такая обувь быстрыми шагами ведет нас к нарушению осанки, болям в шее, спине и головным болям, проблемам с суставами, образованию косточек и мозолей, даже проблемам с прикусом! Потому что наш организм — единая система, все взаимосвязано! А если вы при этом носите сумку на «любимом» плече, то привет, почти 100% вероятное искривление позвоночника. Оптимальная высота каблука — 2-3 см, и помните, что обувь должна сидеть по ноге идеально, нигде не сдавливать и не приводить к отекам.

Дышите, не дышите

Еще раз отмечу, что одежда и обувь должны быть из натуральных материалов, позволяющих коже дышать. Ну или — в случае обуви — из современных, высокотехнологичных и опять же «дышащих». Контакт с синтетикой, от которой ваши ноги потеют еще до выхода из дома, провоцирует усиленное размножение патогенных бактерий на коже, потенциальные аллергические реакции, кстати, все более частые в последнее время.

Если у вас уже есть какие-либо кожные заболевания, вам такая одежда противопоказана категорически. Каждый раз «снимаю» со своих пациентов с экземами и псориазами синтетику, от которой вроде бы «ничего страшного», но потом мы убеждаемся: как дивно чувствует себя кожа, как хорошо все заживает! В синтетической ткани содержится большое количество химических веществ, от которых невозможно ее очистить полностью.

Вот представьте, что 24 часа в сутки вы или ваш ребенок ходите, обернувшись тонюсенькой пленкой из нефти. Впечатляет? И так каждый день. Кстати, еще об одной популярной детской «одежке» — памперсах! Знаете ли вы, что продукция некоторых марок содержит особо опасные парабены (пропил-, изопропил-, бутил- и изобутил)? Увидели их на этикетке подгузников? Выбросите!

И напоследок еще одна рекомендация: что бы вы ни носили, важно также то, чем вы это стираете и насколько хорошо выполаскиваете.

Долой «тиски»! Какая женская одежда опасна для здоровья
Секрет объема. Какая тушь для ресниц более безопасна?
Подробнее

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женское здоровье зависит не только от здорового сна и рационального питания, одежда и обувь тоже вносят свою лепту. Какую именно, объясняет доктор Наталья...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Не волнуйся, мама. Готовим ребенка к поступлению в детский сад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика