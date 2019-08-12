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Ученые не рекомендуют беременным путешествовать

13.08.2019 16:24 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые не рекомендуют беременным путешествовать
Фото из открытых источников

Американские исследователи из Вашингтонского университета рассказали, к каким рискам для ребёнка приводят переезды женщин во время беременности. Перед этим они изучили случаи рождения около 150 тысяч детей в США.

Ученые не рекомендуют беременным путешествовать На каком сроке беременности в Беларуси запрещено садиться за руль?

Ещё не родившемуся ребёнку переезд грозит большими рисками. Отмечается, что у детей, чьи матери переезжали в первые 3 месяца беременности, медицинские показатели были хуже. Они на 37% чаще рождались с низким весом. Преждевременные роды у переезжавших женщин случались чаще на 42%. Это также вызывает ухудшение здоровья у детей в более старшем возрасте.

Причинами проблем специалисты считают стресс и физическое напряжение, которые испытывает будущая мама. Они отмечают, что наблюдающий беременность врач должен знать о таких планах.

 
 
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Беременным не рекомендуется путешествовать не только на поздних сроках, но и на ранних.
 
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