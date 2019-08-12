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Колем палец без шума и боли

13.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Колем палец без шума и боли

На днях 3-летней дочке моей знакомой пришлось сдавать анализ крови из пальца. Медсестра сделала замечание, что автоматический ланцет (скарификатор) подобран в аптеке не по возрасту и взять кровь оказалось затруднительно. Пальчик ребенку пришлось колоть дважды. Процедура забора крови — то еще «удовольствие» даже для взрослых. Разберемся, на какие характеристики ориентироваться при покупке автоматического ланцета, чтобы избежать неприятных ощущений.

Ланцет — это небольшое пластиковое приспособление со спрятанной внутри стальной иглой-пером. Ланцет однократного применения используется для взятия капиллярной крови. Прибор разработан специально для предотвращения сильной травматизации фаланг пальцев у детей и  пациентов, нуждающихся в многократных взятиях крови из пальца. Специальный защитный колпачок не даст случайно пораниться. После того, как игла сделает прокол, она сразу уходит внутрь корпуса. Механизм ланцета, как правило, ломается при нажатии для того, чтобы повторное его использование было невозможным.

Размеры игл и глубина прокола

Автоматические ланцеты укомплектованы одноразовыми иглами. Глубина прокола не зависит от сноровки лаборанта, она устанавливается автоматически.

Диаметр иглы зависит от вида приспособления и составляет 0,25-0,8 мм, длина — 1,2-2,4 мм. Некоторые производители для разграничения размера прибора используют различные цвета корпуса.

Для детского пальчика обычно используют иглу длиной 1,5 мм и диаметром 0,5 мм. Такой миниатюрный размер и трехгранная форма позволяют сделать прокол без боли, но при этом получить достаточное количество крови.

Фирма- производитель

Производителей и моделей ланцетов на рынке медтехники множество. В аптеках Вороново можно купить образцы польского и китайского производства.

Помните, что при низком гемоглобине и натощак кровь у ребенка взять сложнее.

В теме разбиралась Ольга МЕЛЬКО.

Фото автора.

Таблица видов ланцетов

 

Длина

иглы, мм.

 1,2 1,5 1,8 2,0 2,4
Диаметр

иглы, мм.

 0,25 0,5 0,8 0,8 0,8
Когда

используется

 Для маленьких

детей, у которых

тонкая кожа, и для

диабетиков

 Для общего

анализа на сахар

у детей

и взрослых

 Для забора

большого

количества крови,

например, на

коагуляцию или

содержание газов

 Для взятия

крови из пятки

у новорожденных

 Для людей с очень

грубой кожей и для

забора большого

количества крови
 
 
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На днях 3-летней дочке моей знакомой пришлось сдавать анализ крови из пальца. Медсестра сделала замечание, что автоматический ланцет (скарификатор) подобран в...
 
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