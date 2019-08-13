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15 августа – День здорового питания

14.08.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Рациональное, сбалансированное питание – один из неотъемлемых компонентов здорового образа жизни.

15 августа – День здорового питания

На здоровье людей, прежде всего, влияют две составляющие – безопасность и пищевая ценность пищевых продуктов (наличие белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ). Питание должно обеспечивать физиологические потребности организма человека с учетом возраста, пола, уровня физической активности, климато-географических и экологических условий проживания, состояния здоровья.

К сожалению, наблюдается рост ожирения, сахарного диабета. Это происходит из-за того, что производители добавляют в продукты больше сахара, усилителей вкуса и аромата, искусственных ароматизаторов и красителей, потакая вкусам потребителей. В то же время реклама пищевых продуктов на телевидении, в интернете и мобильных телефонах становится все более изощренной. Зачастую главной целевой аудиторией становятся дети, которые менее осведомлены о скрытом подтексте «убедительного» рекламного сообщения.

Старайтесь следовать сами и прививать своему ребенку принципы здорового питания, а формируя свой рацион, соблюдайте следующие правила:

* чтобы рацион был полноценным и сбалансированным, необходимо потреблять разнообразные продукты, содержащие множество разных питательных веществ, микроэлементов, витаминов;

* обязательно включайте в дневной рацион злаки, в них содержится много белка и углеводов, а также клетчатка, минеральные вещества (кальций, магний, калий), витамины (аскорбиновая кислота, каротиноиды, фолиевая кислота, витамин В6), при этом в чистом виде эти продукты обладают невысокой калорийностью;

* переходите на молочные продукты (молоко, творог, кефир) с низкой жирностью, ведь эти продукты – ценный источник кальция;

* овощи и фрукты – обязательный компонент дневного рациона;

* жирное мясо замените на рыбу, птицу, яйца, бобовые или постное мясо;

* выбирайте продукты с низким содержанием жира;

* ограничьте употребление быстрых углеводов и сахаров (они не имеют никакой питательной ценности);

* пейте воду: для взрослого человека (не спортсмена) суточная норма воды составляет 1,5-2 л, для спортсмена – 3-3,5 л;

* норма потребления поваренной соли для взрослого человека 5 г в сутки  (не  употребляйте соленые, копченые и консервированные продукты, ешьте слабосоленую пищу);

* основа рационального питания – здоровая натуральная пища.

Майонез, колбаса, картофель фри, чипсы, кола – это все должно быть исключено из меню рационального питания. Не увлекайтесь натуральным кофе, а растворимый вовсе исключите из рациона, пейте больше чистой негазированной воды, зеленого чая, травяных отваров.

15 августа на базе УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет работать «горячая линия». На ваши вопросы с 12.00 до 13.00 по телефону 7-09-65 ответит заведующая терапевтическим отделением М.А. Юденкова.

 
 
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Рациональное, сбалансированное питание – один из неотъемлемых компонентов здорового образа жизни. На здоровье людей, прежде всего, влияют две...
 
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