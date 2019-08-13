Лечение сказкой. Чем может помочь сказкотерапия?

Источник материала: Аргументы и факты

«Вдумайтесь в саму идею: я могу «переписать» сценарий своей жизни, если он мне не нравится!» ©

В каких случаях может помочь сказкотерапия? В чем принцип ее применения? Можно ли провести такую терапию самостоятельно? Об этом «АиФ» рассказала аналитический психолог и сказкотерапевт Гражина ПАВЛОВСКАЯ.

«ПРОЖИТЬ» ЭМОЦИИ





– Сказкотерапия – одно из направлений в психологии. Формироваться оно начало относительно недавно – в конце XX века, во многом на основе юнговского метода. Сказкотерапия – это русскоязычный вариант названия, в западных странах этот метод не обязательно связывают со сказками – подойдут любые истории. Поэтому в широком смысле сказкотерапия – это терапия любым художественным повествованием – сказкой, песней, анекдотом, частушками, мифами, притчами, любимыми историями.

Общий принцип сказкотерапии – «проживание» эмоций через художественный объект. В основе такого подхода лежит связь между сказкой и реальностью: важным моментом является принцип «выведения» клиента на события его жизни через художественную реальность. И в этом смысле сказка очень «экологична». С ее помощью можно относительно мягко, по сравнению с некоторыми другими психологическими инструментами, работать со страхами, корректировать поведение и характер, менять внутренние состояния человека – то есть «переписывать» негативный сценарий.

Почему упор делается именно на сказку? Все мы родом из детства, и этот материал – первичный, который усваивается человеком. К тому же народные сказки архетипичны – то есть наполнены универсальным содержанием. От комплиментов к унижениям. Как вычислить абьюзера

ВНЕШНЯЯ КАРТИНКА

– Сказку или любую историю специалисты используют по-разному. Можно попросить человека сочинить свою сказку и наполнить ее собственным содержанием, можно брать готовый материал, предложить только зачин или вообще переписать известную сказку под «свое» содержание. Например, у меня был опыт работы с девушкой, и она написала о себе сказку на несколько десятков листов, богато иллюстрированную, переплела ее, а потом перечитывала – сама для себя. Содержание было очень актуальным и принесло на тот момент хороший терапевтический эффект.

Изначально у меня нет цели «привязать» человека к какой-то конкретной сказке. Я работаю как аналитический психолог, и иногда «выход» на сказку происходит постепенно. Человек вдруг вспомнит сюжет фильма или текста, который ему запомнился, либо расскажет свой сон. Если рассказ достаточно эмоциональный, то понятно, что содержание или персонаж для него очень важны. Этот материал может стать терапевтическим.

Четкого алгоритма нет, все индивидуально. К примеру, приходит ко мне молодой человек и говорит, что не может построить отношения с девушкой. Корень проблемы может быть каким угодно: жестокое обращение, детство без мамы и непонимание, как в принципе вести себя с женщиной и кто она такая. Или вообще человек боится любой близости. У каждого своя причина. Ведь проблема «не могу построить отношения» – это внешняя картинка. Истинные трудности и их причины могут быть совершенно неожиданными. И чтобы «докопаться» до них, можно написать свою сказку или историю, если этот подход интересен клиенту.



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КАК ДЕЙСТВУЕТ?

– Когда начинаешь создавать свою сказку, складывается новый образ – Сказочника, Автора, Повествователя. Ты смотришь на себя будто со стороны. Для терапии очень важно, чтобы у человека внутри формировалась позиция Наблюдателя, а не просто участника событий. Мы не можем решить проблему, находясь на том уровне, где она возникла. Для ее разрешения нужно подняться на ступеньку выше. И когда ты создаешь о себе любое повествование, ты как раз становишься на эту ступеньку. Важно, как названа сказка, каков образ главного героя, какое у него имя, как он себя ведет, каковы его стратегии решения проблем, есть ли помощники и так далее. Любая информация важна. Почему тянет к жене, которая мне изменила?

Когда человек это написал, он может проанализировать содержание с психологом. Здесь самое ценное – обмен. Психолог, который слышит или читает сказку, тоже испытывает определенные эмоции, чувства, реакции, ассоциирует этот материал с чем-то. Это все важная информация, которая может помочь в решении проблемы.

При этом не бывает, что кто-то написал сказку – и проблемы сразу исчезли. Помогает терапия в комплексе, а сказка – один из ее инструментов. И для этого часто требуется время. Но результаты видны.

И еще важно, что понимать под результатом. Для кого-то это новые стратегии поведения, для кого-то – смена всего уклада жизни. Но я не раз видела, как меняются люди. Вдумайтесь в саму идею: я могу «переписать» сценарий своей жизни, если он мне не нравится! Когда человек хотя бы в этом символическом пространстве становится хозяином своей истории, сам решает, что и как делает герой, он получает очень ценный опыт, который потом переносится в реальность.



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КОМУ ПОМОЖЕТ?

– Сказкотерапия эффективна, если мы говорим об условно здоровом человеке, у которого просто какие-то проблемы. А вот если у человека психическое расстройство, то тут нужна помощь психиатра.

Область применения этого приема не имеет возрастных ограничений и может использоваться в работе как с детьми, так и со взрослыми. Специалисты говорят, что сказкотерапия демонстрирует хорошие результаты при работе с онкобольными детьми.

По своему опыту скажу, что у многих взрослых клиентов изначально есть некое сопротивление: «Я уже взрослый, не буду ерундой заниматься, сказки какие-то!». Но не обязательно писать сказку на много страниц, можно сочинить даже историю на три-четыре строчки, и это уже будет показательно, с этим уже можно работать.

Есть разные уровни организации личности. Сказкотерапия хорошо работает с психологически устойчивыми людьми. Если человек сильно «разрушен», при глубоком погружении в проблему могут возникнуть определенные риски, соответственно, нужно применять и другие методы. Насколько человек сбалансирован, диагностируется в предварительной беседе.

Но сама сказка навредить не может. Нужно понимать, что психолог не дает советов и не поучает. Его задача – помочь найти и осознать свои «слепые зоны».

Вернемся к примеру молодого человека, который не может построить отношения. Он заходит на сайты знакомств, оставляет свои контакты, знакомится на улице, делает одно, другое, третье, но ничего не выходит. На поведенческом уровне вроде все хорошо. Но есть «слепая зона», то есть проблема, которой он не замечает. Осознание ее, скорее всего, станет ключом к «выздоровлению». Задача психолога – сделать так, чтобы человек осознал причину своих неудач. А дальше помощь уже не нужна, человек сам принимает решения.

Можно работать со сказкой и самостоятельно, я всегда приветствую это. Любая работа над собой всегда даст результат. Просто с психологом это быстрее, эффективнее и глубже. Можно задать вопрос: «Почему меня тронул сюжет именно этой сказки, фильма или текста?». И ответы приходят.