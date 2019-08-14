Брак за браком. Почему больше половины семей распадаются?

Источник материала: Аргументы и факты

Часто люди разводятся раньше, чем научатся общаться между собой. ©

В 2018 году в Беларуси в среднем на 1000 браков пришлось около 546 разводов. По данным Белстата, из заключенных 60714 союзов сохранились лишь 27562.

К сожалению, количество разводов с каждым годом стабильно растёт, и чаще всего разводятся жители городов. В чем же причина этой тенденции и можно ли исправить ситуацию?

Николай ХВОЩИНСКИЙ, врач-сексолог учреждения здравоохранения «Городской клинический психиатрический диспансер», видит несколько причин высокого уровня разводов и без труда их перечисляет: относительная легкость получения возможности развестись; возросшая толерантность общества к разведенным; рост числа детей, воспитанных разведенными родителями; завышенные ожидания от брачных и сексуальных отношений; возросшая экономическая независимость женщин; ослабление влияния религиозных установок.

– Но ведь некоторые сразу повторно вступают в брак: значит, потеряв любовь, находят новую?

– Действительно, четыре из пяти разведенных женятся еще раз, и часто это происходит в течение первых трех лет после развода. При этом повторный брак может цениться выше, потому что прилагалось больше усилий для хорошего общения с партнером. Также реже возникают романтические иллюзии. Ну и расставание с партнером, если дела идут плохо, может быть более лёгким: однажды уже пережив травму развода, человек перестает бояться и избегать его.

Повторные проблемы

– Как обычно складываются повторные браки: успешнее первых, считающихся неудачными?

– Интересно, что второй брак чаще заканчивается разводом, чем первый. Для мужчин частота разводов во втором браке – около 40%. Что касается женщин, то более половины повторных браков для них неудачные.

Почему? Потому что у повторных браков есть свои проблемы. Во-первых, необходимость воспитания детей от предыдущих браков. Во-вторых, финансовые проблемы (алименты, воспитание детей, жильё). Человеку, который повторно вступил в брак, нужно поддерживать баланс отношений между бывшим и настоящим партнёром. Есть опасность «наступить на те же грабли» (выбор подобного партнёра, повторение прежних привычек, возврат прежних сексуальных проблем).



Не супруги, но друзья. Звезды, которым удалось мирно развестись Подробнее

Свобода и гнев?

– Можно ли верить людям, которые говорят, что после развода они обрели свободу и счастье? Ведь это в любом случае стресс…

Любовь окрыляет. Шестьдесят - пора на пенсию или замуж?

Специалисты отмечают, что реакция после развода очень похожа на реакцию острого горя в связи со смертью любимых людей: сначала человек испытывает потрясение и сильную печаль: «Как же так? Этого не могло случиться со мной!». Затем – сильное ощущение вины и чувство одиночества. Лишь через несколько месяцев или через год наступает облегчение и принятие произошедшего.

Если спустя несколько месяцев после развода человек не примирился с тем, что произошло, ему может понадобиться профессиональная помощь психотерапевта.