Без стресса и спешки. Как подготовить ребенка к началу учебного года?

Источник материала: Аргументы и факты

Нужно постепенно, без нагнетания страстей готовить ребёнка к возвращению за парту и начинать хотя бы за неделю до школы. ©

Свои рекомендации даёт кандидат психологических наук, семейный психотерапевт Елена ЧЕБОТАРЁВА.

Забыл буквы? Не страшно

– Елена Юрьевна, у наших детей длинные летние каникулы. Это хорошо, что они так много отдыхают?

– Не думаю, что это много. Наоборот, на каникулы детям обычно задают кучу заданий. Родители и учителя считают, что летом тоже надо заниматься и навёрстывать всё, что было не сделано в учебном году. Дети нередко вообще не могут полностью переключиться на отдых. Между тем отвлечься, расслабиться и порезвиться в своё удовольствие (хотя бы часть лета) им просто необходимо.

– Учителя часто говорят, что они за лето даже буквы забывают.

– Это нормально, что на какое-то время дети забывают то, что выучили в школе. Ничего страшного здесь нет. Ведь и взрослым, когда они возвращаются из отпуска, тоже требуется время, чтобы вспомнить все детали рабочего процесса и войти в привычный режим. Таково свойство психики: человеку нужно время, чтобы переключиться с одной ситуации на другую.

Поэтому не стоит детей третировать за то, что забыли буквы, – наоборот, порадуйтесь: если ребёнок что-то забыл, значит, он отдохнул. Просто помогите ему вспомнить. Это несложно, тем более что в школьной программе в начале года предусмотрено повторение пройденного.

– Многие советуют начинать подготовку к школе с режима.

– Самая частая ошибка родителей, когда они заранее пугают детей: «Ты расслабился, даже не представляю, как ты будешь в школу потом вставать». Не пугать нужно, а постепенно, без нагнетания страстей готовить ребёнка к возвращению за парту, вводить его в школьный режим. И начинать это хотя бы за неделю до школы. Ведь детям не так просто быстро перестроиться, а младшеклассники при резкой перемене распорядка дня могут сильно капризничать, у них порой снижается работоспособность.



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Создайте предвкушение

– Если ребёнку тяжело в принципе вставать по утрам, что можно придумать?

– Во-первых, важно отследить, достаточно ли у него времени для сна, когда и как он ложится и засыпает. Во-вторых, очень хорошо, когда мама или папа будят его с улыбкой, обнимают, ласково называют, когда его уже ждёт вкусный завтрак. Если есть предвкушение хорошего дня, то и просыпаться легче.

Самим родителям тоже нужно подготовиться – спланировать своё время. Когда взрослые в напряжении от того, что опаздывают на работу, когда начинают кричать, торопить, когда всё в спешке, детям вдвойне не хочется подниматься с кровати.

При этом чем старше ребёнок, тем более индивидуально стоит подбирать ритуал пробуждения. У подростков можно поспрашивать, что им нужно, чтобы утром хотелось просыпаться. Кого-то достаточно разбудить заранее, оставить в покое и через какое-то время напомнить, что уже совсем пора вставать. Подростку с таким типом темперамента, когда сложно просыпаться, нужна внешняя помощь. Но важно, чтобы он сам этой помощи захотел. Если он её не принимает, уговорите на две недели эксперимента: пусть просыпается и встаёт самостоятельно, а после сам решит, нужна ли ему родительская помощь.

– Как ещё можно уменьшить возможный стресс? Быть может, что-то следует предусмотреть заранее?

– Идеальный вариант (но, правда, сложновыполнимый) – сделать так, чтобы ребёнок успел соскучиться по школе. В течение лета разговаривать с ним о том, что будет хорошего в следующем учебном году: новые предметы или темы, интересные кружки, соревнования. Надо, чтобы появилось радостное предвкушение школы.

Можно предложить вместе пройтись по магазинам и закупить школьные принадлежности, выбрать красивую форму.



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– Если ребёнку с трудом давалась учёба, он ходил в школу крайне неохотно, то вряд ли его увлечёт такой шопинг.

– К сожалению, значительному количеству детей школа не нравится радикально. Понятно, что у них напряжение перед началом года растёт. И здесь остаётся только дать выговориться: признать его чувства, не обвинять за них – наоборот, поддержать. Скажите ему: «Понимаю, как тебе сложно, но не страшно, если что-то не будет получаться, мы тебя всё равно любим и поможем».

Если дело в том, что его не очень жалуют в классе и он боится каких-то встреч, можно обсудить, как спокойнее на это реагировать.

Когда бездельничать полезно

– А есть ли смысл на последнюю неделю нанять репетитора, чтобы ребёнок чувствовал себя увереннее в учёбе?

– Не думаю, что это разумно делать в последние дни августа. Лучше бы для этого выделять какое-то время в течение каникул. Ведь максимум, чего хотят дети, когда они возвращаются после отдыха, – встретиться с друзьями, побездельничать в привычной домашней обстановке или позаниматься какими-то любимыми делами.

– Учителя часто задают на лето много читать, но современных детей не так просто увлечь книжкой. Как быть, если лето кончается, а книжки не прочитаны?

– Очень хороший вариант – это аудиокниги, тем более что их можно слушать где угодно. Некоторым детям помогает чтение вместе с родителями либо по очереди: каждый читает свой кусочек, а потом они вместе пересказывают и обсуждают прочитанное. Современные дети приучены к быстрому мельканию картинок. Им сложно сосредоточить внимание, чтобы долго следить за рассуждениями автора или описаниями природы в толстых книжках. Участие родителей помогает удерживать внимание на одном сюжете. Важно только, чтобы такое занятие не превратилось в полностью родительское чтение.

Можно найти фильмы, снятые по книжкам. Но нужно понимать, что сюжет фильма часто отличается от книги. Поэтому фильмы лучше рассматривать как способ заинтересовать ребёнка прочитать книгу. Известно же, что после выхода хорошего фильма по какому-то литературному произведению продажи книг возрастают. И с детьми это тоже может сработать.

Вообще же каникулы – лучшее время, чтобы больше быть с детьми, проводить досуг в приятном общении и совмест­ных развлечениях, а не усиленной подготовке к школе.



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Педагог Марина ДУМИНА:

– Я бы тоже советовала начать с того, чтобы привести в порядок режим дня ребёнка. Сейчас для этого самое время. Постепенно переносите время отбоя на более ранние часы: для младших школьников желательно не позже девяти вечера, максимум полдесятого.

Можно повторить с детьми основные темы по математике или окружающему миру. Например, какие растения встречали на даче или за городом. Можно обсудить фрукты, овощи при сборе урожая на даче, вспомнить устный счёт, но обязательно в игровой форме. Можно привлечь ребёнка к походу в магазин, чтобы там он посчитал сумму покупок. Если летом была интересная поездка, то вместе подготовьте сообщение о том, что он узнал о другом регионе или стране, необычном озере, горах и т. д. Детям нравится, когда они могут выступить перед одноклассниками в роли экспертов, а те их с удовольствием слушают.

Здесь важно не переусердствовать. Есть чрезмерно ответственные родители, которые на лето закупают гору учебной литературы с рабочими тетрадями. По таким детям сразу видно, что они подготовлены и занимались всё лето. Но они приходят в школу уставшими. Ко второй-третьей неделе сентября настолько вымотаны, как будто каникул и не было вовсе. С одной стороны, им нравится, что многое умеют и знают, с другой – начинают быстро скучать на уроках, потому что учитель ориентируется на большинство, т. е. на одноклассников, которые летом не занимались и поначалу только повторяют подзабытый материал.

Ещё важно перед началом учебного года проверить здоровье ребёнка. Следите за зрением. Бывает, что ребёнок мучается, потому что не видит, что пишут на доске, от напряжения зрения начинаются головные боли. И со слухом тоже бывают проблемы, потому что дети всё лето пользуются гаджетами с наушниками.