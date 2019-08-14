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В Несвижском районе прошел Единый день здоровья

15.08.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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15 августа в Несвижском районе прошел Единый день здоровья, посвященный теме «День здорового питания».

Гиппократ сказал: «Человек рождается здоровым, а все его болезни приходят к нему через рот с пищей». Интенсификация учебного процесса, использование новых образовательных форм и технологий, раннее начало систематического обучения приводит к значительному росту количества детей, не способных адаптироваться к нагрузкам. Как следствие этого — снижение иммунитета, рост заболеваемости, низкий уровень активности учащихся на уроках, слабая успеваемость. Основополагающим фактором в профилактике данных нарушений является правильное питание. Питание — это потребность организма и обязательное условие существования человека. Но только при правильном, сбалансированном, научно-обоснованном питании можно сохранить здоровье, молодость, красоту и работоспособность.

В Несвижском районе прошел Единый день здоровья

Действительно, мы чаще всего питаемся тем, что нам нравится по вкусовым качествам, тем, к чему привыкли, или тем, что можно быстро и без труда приготовить. Через некоторое время организм начинает реагировать на подобное к нему неуважение различными заболеваниями пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной, дыхательной, опорно-двигательной систем, а также болезнями зрения. Поэтому очень важно вовремя обратиться к рациональному питанию, особенно если Вы — родитель, воспитатель или педагог. Ваши положительные примеры лежат в основе культуры питания наших детей. Именно Вы формируете их первые вкусовые нормы, пристрастия и привычки. От Вас будет зависеть их здоровье.

Детский организм развивается быстро и бурно. В короткие сроки дошкольного и школьного детства формируются и совершенствуются многие органы и системы. Организм ребёнка очень пластичен и чувствителен к воздействиям внешней среды, поэтому очень важно правильно организовать питание детей дома, в детских садах, школах, учитывая возрастные и физиологические особенности, обращая внимание на развитие нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем ребёнка. Учитывая резкое возрастание умственных и физических нагрузок, изменение режимов. Постоянно претворяйте в жизнь основные законы и принципы правильного питания, которые станут фундаментом здоровья ребёнка.

Первый закон — энергетической адекватности. Потребление энергии с пищей в течение суток должно быть равным расходу этой энергии. Второй — пластической адекватности. В питании каждого человека должны присутствовать в определенных количествах и соотношениях белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, растительные волокна и вода. Третий закон — ферментной адекватности. Если в организме отсутствует необходимый набор ферментов, то продукт не будет усваиваться, каким бы идеальным он не был. Четвертый — биотической адекватности питания. Пища должна быть безвредной и не вносить чуждые для организма вещества, содержать экологически чистые продукты, выращенные по технологиям разумного земледелия. Пятый закон — соблюдения режима приема пищи. Очень важны соблюдение гигиены, разнообразие продуктов и достаточность норм и объёмов питания.

Желаю Вам, чтобы тарелки и желудки были правильно заполнены!

Валентин Ивашкевич,

врач-валеолог Несвижской ЦРБ.


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15 августа в Несвижском районе прошел Единый день здоровья, посвященный теме «День здорового питания». Гиппократ сказал: «Человек рождается здоровым, а
 
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