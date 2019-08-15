Приходи на сеновал. Как сделать фитоподушки и матрасы своими руками

Источник материала: Аргументы и факты

Наш эксперт – фитотерапевт Наталья КУЛЕШОВА.

Готовим солому

Набивать матрас или подушку обычным сеном - не самая хорошая идея. Мелкая сухая трава быстро крошится, поэтому подушка или матрас будут пылить и быстро потеряют форму.

А раз так, придётся поискать что-то покрепче. В старину для набивания матрасов и подушек пользовались осокой – её листья достаточно прочны, поэтому постельные принадлежности с наполнителем из этой травы не проминаются и служат довольно долго.

Кроме осоки, матрас можно набить соломой злаковых растений или стеблями крапивы. Но для подушек такой наполнитель не подойдёт – получится слишком жёстко.

Тем, кто предпочитает спать на мягком, стоит обратить внимание на пух, например, от рогоза, иван-чая или чертополоха. Правда, для матраса пух не годится – он слишком нежен и плохо держит форму, поэтому на матрасе быстро образуются бугры.

Помимо основы, в наполнитель можно добавить и другие растения, причём подобрать их так, чтобы они приносили пользу здоровью и способ­ствовали крепкому сну. Но об этом чуть позже.



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Сушим

Сушилку для травы можно устроить на чердаке или под навесом, главное – чтобы помещение хорошо проветривалось. А можно высушить травы прямо на открытом воздухе, если позволит погода.

Сырьё раскладывают тонким слоем и периодически ворошат – чем толще слой сена, тем чаще придётся работать граблями. Но, даже если вы разложили траву слоем не больше 10 см, переворачивайте её хотя бы раз в сутки. Избежать лишних телодвижений поможет «гамак» из москитной сетки или дышащей ткани. В него складывают заготовленную траву и подвешивают, чтобы избежать подгнивания сена снизу.



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Набиваем

Для изготовления матраса или подушки стоит пользоваться натуральными тканями – льном, хлопком, холстиной. В такой «упаковке» травы не отсыреют.

Наполнитель укладывают в наволочку или наматрасник довольно плотно – для набивания подушки размером 20×20 см потребуется около полукилограмма сена.

Желательно обзавестись дополнительной наволочкой или наматрасником. Во‑первых, при необходимости её можно постирать, а во‑вторых, стебли травы не будут колоться во время сна.

Спим

А вот тут не всё так просто. Спать на натуральном матрасе или на фитоподушке можно не дольше года. За это время травы не только теряют свои полезные свойства, но и успевают слежаться или раскрошиться. В идеале натуральный наполнитель нужно менять раз в 6 месяцев.

Кроме того, для фитоподушек и матрасов губительна влага. Сено моментально начинает гнить, появляется плесень, споры которой могут стать причиной тяжёлых аллергических реакций. А раз так, постельные принадлежности нужно регулярно просушивать на открытом воздухе или на батарее. Делать это нужно не реже 1 раза в месяц.



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Кому нельзя

Хотя в большинстве случаев спать на натуральной подушке или матрасе полезно и приятно, некоторым всё-таки не стоит обзаводиться такими постельными принадлежностями. Откажитесь от них, если вы:

Аллергик. Во‑первых, растения сами по себе могут быть в качестве аллергенов, а во‑вторых, как бы тщательно вы ни ухаживали за фитоподушкой, она всё равно будет давать некоторое количество пыли, состоящей из трухи растений.

У вас есть заболевания опорно-двигательного аппарата. Ни один натуральный матрас и ни одна подушка из сена не заменит ортопедических постельных принад­лежностей.

У вас мигрень. Запах сухой травы хоть и приятен, но в сильной концентрации может вызвать головную боль.

Впрочем, даже если фитоподушки для вас под запретом, не расстраивайтесь. Вы вполне можете набить целебными растениями небольшой мешочек и положить его в изголовье кровати.

Полезные добавки

Чтобы фитоподушка принесла больше пользы здоровью, положите в наволочку целебные травы.

Душица

Её аромат снимает стресс, борется с бессонницей и укрепляет нервную систему.

Шишки хмеля

Ещё одно натуральное снотворное и успокоительное.

Лаванда

Аромат её цветков соз­даст в спальне неповторимую атмосферу и поможет быстро и крепко заснуть.

Хвоя и кора можжевельника

Хороша для тех, кто часто мучается простудами. Смолистый запах можжевеловой хвои – отличное противовоспалительное средство.

Шалфей

Не зря его используют для ингаляций при гриппе и простуде. Одна ночь на подушке, в которую зашит мешочек с шалфеем, может поставить больного на ноги!

Мята и мелисса

Их аромат успокаивает сердечный ритм и помогает предотвратить приступы тахикардии.

Розмарин

Хорошо, если фитоподушка используется для дневного сна. После такого отдыха усталость снимет как рукой. А вот вдыхать запах розмарина всю ночь не стоит – есть риск проснуться слишком рано.

Цветки жасмина

Тоже подойдут для «дневной» подушки. Аромат этих цветков улучшает работоспособность, помогает концентрировать внимание и облегчает состояние при климаксе и ПМС.

Сухая лимонная или апельсиновая цедра

Снимает стресс, способствует расслаблению, может стать хорошим средством против головной боли напряжения. А ещё все цитрусы – прекрасное средство для повышения иммунитета.