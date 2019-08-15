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Кривая счастья. Как понять, что пришла пора расставаться

16.08.2019 07:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Кривая счастья. Как понять, что пришла пора расставаться
Если вы постоянно делаете то, чего не хотите, но «надо», то вами, скорее всего, манипулируют, а это тоже одна из форм насилия. © / Фото из открытых источников

К тому же многим кажется, что стоит еще чуть-чуть постараться – и все наладится. Ведь есть общая собственность, общие друзья, жалко потраченных сил, времени, денег…

Какие маячки сигнализируют о том, что у вас с партнером, возможно, ничего не выйдет?

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Мы такие разные

По мнению ученых, уровень проблем в отношениях во многом зависит от того, насколько два человека в паре похожи. Речь идет о религиозных, политических или любых других значимых убеждениях, которые могут сильно различаться. Конечно, есть исключения, но, если вы, например, глубоко религиозный человек, а ваш партнер – воинствующий атеист, это чревато непониманием, ссорами, чувством одиночества.

Не так стоишь, не так свистишь…

Конструктивная критика бывает полезна, а деструктивной в пылу ссоры трудно избежать. Но если партнеру не нравится вообще ничего из того, что вы делаете, а похвалу вы в последний раз слышали в форме сарказма или иронии, то финал предсказуем. Попытки изменить друг друга заканчиваются отчуждением. Постоянная критика в отношении партнера может подорвать его самооценку. А следом – и психическое здоровье вообще.

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Насилие

По данным Всемирной организации здравоохранения, психологическое насилие может включать в себя оскорбления, унижения, запугивание, угрозы причинения вреда и многое другое. Если вы постоянно делаете то, чего не хотите, но «надо», то вами, скорее всего, манипулируют, а это тоже одна из форм насилия. Не всегда психологическая агрессия переходит в физическую, но жизнь «под прессом» приводит к таким же проблемам с психикой. О физическом насилии не стоит даже говорить. В этом случае уходить нужно немедленно. Прямо сейчас.

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Единожды солгавший

Не так важно, идет речь о поцелуе или сексе, принято считать: если человек обманул один раз, он обманет и во второй. Правда ли это? Социолог из Вашингтонского университета Пеппер Шварц утверждает: да, скорее всего, вас обманут снова. Но, как показали эксперименты, большинство изменников «оступаются» 2-3 раза, после чего продолжают счастливо жить с постоянным партнером. Конечно, среди них есть и патологические обманщики, которые будут вести себя подобным образом всю жизнь, но их процент чрезвычайно мал. То есть если вы хотите сохранить отношения, то шанс на это велик. Только вот какой ценой? Справитесь ли вы с этим?

Унылая полоса

Возможно, в вашей паре нет ни обмана, ни измен, ни насилия, но вы все равно чувствуете, что в отношениях что-то разладилось. То ли вы охладели, то ли к вам охладели, то ли вам вообще нужно что-то другое. В этом случае спешить не надо: это норма. Так бывает даже в самых благополучных отношениях, ведь за то время, которое вы провели вместе, многое могло измениться.

Исследования показывают, что три из четырех несчастливых супружеских пар могут быть счастливы вместе пять лет спустя. То есть в их отношениях была своего рода темная полоса, за которой так или иначе следовала белая. А работа ученых, опубликованная в 2018 г. в журнале Social Networks and the Life Course, лишь подтвердила эти выводы, отметив, что кривая счастья в долгосрочных отношениях имеет U-образную форму. И после спада накала они возвращаются в самую высокую точку.

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