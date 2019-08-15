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Из первых уст о ситуации факта падежа лошади от сибирской язвы

16.08.2019 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Из первых уст о ситуации факта падежа лошади от сибирской язвы
В д. Хотомель официально подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы.  

Ситуацию комментируют…

…главный врач Столинского района Виктор МОЙСЮК:

— Определены все контактные лица и организовано наблюдение за их состоянием здоровья. Под наблюдением медицинских работников на данный момент находится 22 жителя Хотомля (5 детей), 19 жителей Рубля (2 детей), 9 жителей Большого Малешева (4 детей) и 2 жителя Давид-Городка; а также 39 граждан, которые работали непосредственно в очаге заражения, а это 23 работника ветеринарной службы, 10 сотрудников РЦГЭ, 5 медработников, 3 сотрудника РОВД, 1 представитель Комитета судебной экспертизы.  Все они находятся под ежедневным наблюдением, осмотрены врачами общей практики и врачом-инфекционистом и получают антибиотикопрофилактику (взрослые получают доксициклин, дети – амоксициллином), которая должна длиться пять дней. Двое взрослых отказались от антибиотикопрофилактики.

На сегодняшний день признаков сибирской язвы, инкубационный период которой от 3 до 8 дней, ни у кого не выявлено.

…главный ветеринарный врач района Виталий ЖАКУН:

— Проведены все необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия по локализации болезни и дезинфекция места падежа. Восприимчивое поголовье  провакцинировано. Кроме того, специалистами госветслужбы было обследовано поголовье частного сектора. В настоящее время ситуация находится под контролем госветслужбы и смежных служб при активном содействии СУП «Рубельский».

Лилия ГУЩА

 
 
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В д. Хотомель официально подтверждён факт падежа лошади от сибирской язвы.   Ситуацию комментируют… …главный врач Столинского района Виктор МОЙСЮК:
 
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