Не откладывай на завтра. Как побороть в себе прокрастинатора?

Источник материала: Аргументы и факты

На языке науки это называется «прокрастинация». В той или иной мере такое поведение знакомо каждому, и до определённого уровня оно считается нормой. Приходя на работу, мы, как правило, не хватаемся немедленно выполнять задания начальства: предпочитаем сначала попить кофе, залезть в соцсети, проставить лайки всем, кто того, на наш взгляд, заслуживает.

«АиФ» рассказывает о научном подходе к прокрастинации и о том, как избавиться от этой привычки.

Если ничего не делать, останешься в живых

Не стоит путать прокрастинацию и лень. Ленивый человек избегает любой деятельности, предпочитая валяться на диване. Прокрастинатор же активен, только занимается не тем, чем нужно: вместо того чтобы браться за первостепенные дела, он постоянно их откладывает, переключаясь на более приятное времяпрепровождение, не имеющее, однако, ничего общего с его работой или жизненно важными планами. Избегание решения проблем — тоже разновидность прокрастинации.

Есть много теорий, пытающихся объяснить это психологическое явление. Среди причин постоянного откладывания дел на потом называют низкую самооценку (человек боится, что у него не получится сделать это хорошо), перфекционизм (стремление к совершенству, в том числе в работе), непокорность (протест против навязанной роли, подсознательное бунтарство) и другие. А возможно, дело вообще в генетике.

Несколько лет назад группа учёных из Абердинского университета и Института генетики и онтогенетики Китайской академии наук обнаружила мутацию в гене SLC35D3. Мутация приводит к выработке белка, который влияет на выработку дофамина в мозге, а тот, в свою очередь, подталкивает нас к какой-либо деятельности. Эксперименты проводились на мышах, и оказалось, что грызуны с повреждённым геном SLC35D3 становились ленивыми и мало двигались.

Исследователь Пол Шарад даже разработал ДНК-тест, позволяющий определять, есть ли у человека генетическая предрасположенность к прокрастинации. Он считает, что склонность к откладыванию важных дел — результат эволюции. «В древности прокрастинация помогала выживать. Люди прятались в пещерах, опасаясь хищников. Просто сидели там и избегали любой деятельности, которая могла привести к конфликтам. Это помогало им оставаться в живых, а их гены передавались потомкам», — говорил Шарад в одном из интервью.



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ОК, я прокрастинатор, чем это чревато?

В прошлом году психологи из США и Израиля пришли к неожиданному (и парадоксальному) выводу. Они выяснили, что прокрастинация на рабочем месте положительно влияет на продуктивность сотрудников. Статья об исследовании опубликована в научном журнале Computers in Human Behavior.

Учёные опросили несколько сотен сотрудников одного университета. Оказалось, что, отвлекаясь на интернет-сёрфинг в течение дня, люди снижают уровень стресса и затем лучше выполняют свою работу. Психологи даже дали некоторые советы: «Если вам противен кто-то из коллег, можете посмотреть забавные видео с котиками. Так вы почувствуете себя лучше. Но избегайте новостных сайтов, они могут только усилить негатив». А работодателям было рекомендовано эффективнее распределять нагрузку среди подчинённых, вместо того чтобы наказывать их за время, проведённое в Интернете.

Тем не менее прокрастинация — привычка вредная, поскольку в перспективе ведёт к печальным последствиям и даже нарушениям психики. Риск потери авторитета у коллег или претензии со стороны начальства из-за не сданного вовремя проекта — это наименьшие из бед. Постоянное откладывание дел приводит к появлению тревоги, сожаления или стыда и к ещё большему снижению самооценки. Человек со временем может утратить веру в себя и мотивацию в работе. А это только усугубит ситуацию.

Прокрастинатор имеет высокие шансы стать невротиком или впасть в депрессию, он с трудом приспосабливается к новым обстоятельствам и теряет контроль над собственной жизнью. В конце концов высокий уровень постоянной тревоги может привести к ослаблению иммунитета и спровоцировать физические недуги — например, болезни пищеварительной системы или мигрень.

К счастью, наш мозг способен меняться, а мы сами — брать себя в руки. С прокрастинацией можно бороться.



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Как от этого избавиться?

Разумеется, лучше всего прибегнуть к помощи профессионального психолога. Однако и для самостоятельной работы над собой существуют определённые правила и рекомендации.

Как и в случае с разного рода зависимостями (к примеру, алкогольной), для начала нужно осознать и принять проблему. То есть признаться, что она существует. Затем — постараться найти причину, хотя для этого надо уметь копаться в себе, а это могут далеко не все.

Главное — не упрекать и не критиковать себя. Это типичная ошибка прокрастинатора. А чувство вины, как уже было сказано, ещё больше понижает самооценку и усугубляет ситуацию: возникает порочный круг. Поэтому нужно признать свой недостаток, но сконцентрироваться на своих достоинствах. А они у вас наверняка есть.