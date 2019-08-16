Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля

Картошку любят не только русские и белорусы, но жители далёких экзотических стран. «АиФ» сделал для вас подборку необычных рецептов из разных национальных кухонь.
Форшмак из сельди и картофеля
Продукты:
- 400 г отварного картофеля,
- 100 г сельди,
- 100 г лука репчатого,
- 50 г пшеничного хлеба (без корок),
- 50 г молока,
- 20 г подсолнечного масла,
- 1 сваренное вкрутую яйцо,
- зелень петрушки,
- майонез.
Приготовление:
Очищеный отварной картофель, хлеб, замоченный в молоке, сельдь, лук репчатый пропустить через мясорубку. В полученную массу добавить подсолнечное масло, всыпать зелень, перемешать. Массу уложить на селедочницу, придав ей форму рыбы, смазать майонезом, нанести узор в виде чешуи и обсыпать рубленым яйцом и зеленью.
Картофель по-перуански
Продукты:
- 500 г картофеля,
- 125 г плавленого сыра,
- 1 ст. ложка растительного масла,
- 1/2 стакана молока,
- 2-3 ст. ложки 10%-ных сливок,
- 1-2 ст. ложки сока лимона,
- 1/2 чайной ложки черного молотого перца,
- 1 небольшая луковица.
Приготовление:
Плавленый сыр, растительное масло, молоко и сливки смешать и хорошо растереть, чтобы получилась однородная масса. Смесь слегка подогреть, затем добавить в массу лимонный сок и сильно поперчить ее. Сварить картофель в мундире, очистить, разрезать пополам и полить приготовленным соусом. Подать с зеленым салатом.
Картофель по-гватемальски
Продукты:
- 4 молодые картофелины,
- Жир для жарения,
- 4 почки гвоздики,
- Красный молотый перец.
Приготовление:
Отварить картофелины одинаковой величины, очистить и обжарить в большом количестве растительного масла до золотисто-желтого цвета (картофель должен кипеть в масле). Осторожно вынуть, в каждую картофелину воткнуть почку гвоздики и слегка посыпать красным перцем.
Тушанка простая (белорусская кухня)
Продукты:
- 1 кг картофеля,
- 50 г сала,
- 1 ст. ложка зелени петрушки,
- 1 ст. ложка зелени укропа,
- 1 луковица,
- ½ стакана воды.
Приготовление:
Очищенный картофель нарезать брусками или крупными кубиками, быстро обжарить на сильном огне на широкой сковороде, смазанной салом, часто переворачивая. Как только на полусыром картофеле образуется золотистая корочка, сложить его в кастрюлю, засыпать мелко нарезанной зеленью, луком и остатками сала, посолить, влить кипяток, закрыть крышкой и поставить в нагретую духовку примерно на 15 мин.
Готовую тушанку едят с огурцами (свежими или солеными), квашеной капустой.
Картофель, обжаренный в сахаре (китайская кухня)
Продукты:
- 1 кг картофеля,
- 250 г сахара,
- 1 стакан воды,
- 1 л растительного или свиного сала для фритюра.
Приготовление:
Картофель очистить, нарезать брусочками длиной 3 см, толщиной 1 см и обжарить во фритюре до образования корочки. Одновременно с этим приготовить сахарный сироп, проварить его и переложить в него картофель сразу же после обжаривания во фритюре, быстро перемешать шумовкой или деревянной ложкой так, чтобы он не крошился, и через 1-1,5 мин вынуть из сиропа и подать.
Картофель-сюрприз (французская кухня)
Продукты:
- 500 г картофеля,
- 50 г сливочного масла,
- растительное масло для фритюра.
Для теста:
- 125 г воды,
- 125 г муки,
- 20 г сахарной пудры,
- 100 г сливочного масла,
- 4 яйца,
- щепотка соли.
Приготовление:
Сделать картофельное пюре, смешав его со сливочным маслом. Посолить, поперчить. Замесить тесто: нагреть воду, добавить соль, сахарную пудру и сливочное масло; в момент закипания всыпать всю муку сразу, дать подсохнуть на слабом огне, непрерывно помешивая. Тесто должно не свариться, а образовать комок, не липнущий к кастрюле. Сняв тесто с огня, ввести в него по одному яйца. Смешать готовое пюре с тестом, раскатать массу слоем толщиной 1 см на противне, смазанном сливочном маслом. Остудить. Вырезать маленькие кружочки и обжарить в кипящем растительном масле.
Картофель с мятой по-алжирски
Продукты:
- 1 кг картофеля,
- пучок мяты,
- 1 головка чеснока,
- 4 ст. ложки растительного масла,
- 1 кофейная ложка соли,
- щепоть черного перца,
- стручок острого перца или 1 кофейная ложка аджики,
- 1 кофейная ложка молотого сладкого красного перца,
- 1 яйцо.
Приготовление:
Очищенный и нарезанный картофель положить в кастрюлю. Растолочь вместе чеснок, стручок острого перца, соль, черный перец, растительное масло, молотый красный перец и выложить эту смесь на картофель. Налить 1 л воды, довести до кипения и тушить картофель на слабом огне. Отобрать наиболее нежные листики и стебельки мяты, помыть их и положить в картофель. Тушить на слабом огне 20 мин.
Разбить в миску яйцо, добавить 3-4 ст. ложки картофельного отвара, хорошо взбить и вылить на картофель. Осторожно повращать кастрюлю так, чтобы подлива залила весь картофель, и снять с огня.