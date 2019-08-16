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Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля

17.08.2019 08:26 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля
А из молодого картофеля сейчас можно приготовить самые вкусные блюда. © / pixabay.com

Картошку любят не только русские и белорусы, но жители далёких экзотических стран. «АиФ» сделал для вас подборку необычных  рецептов из разных национальных кухонь.

Форшмак из сельди и картофеля

Продукты:

Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля Почему молодая картошка полезнее старой?

  • 400 г отварного картофеля,
  • 100 г сельди,
  • 100 г лука репчатого,
  • 50 г пшеничного хлеба (без корок),
  • 50 г молока,
  • 20 г подсолнечного масла,
  • 1 сваренное вкрутую яйцо,
  • зелень петрушки,
  • майонез.

Приготовление:

Очищеный отварной картофель, хлеб, замоченный в молоке, сельдь, лук репчатый пропустить через мясорубку. В полученную массу добавить подсолнечное масло, всыпать зелень, перемешать. Массу уложить на селедочницу, придав ей форму рыбы, смазать майонезом, нанести узор в виде чешуи и обсыпать рубленым яйцом и зеленью.

Картофель по-перуански

Продукты:

  • 500 г картофеля,
  • 125 г плавленого сыра,
  • 1 ст. ложка растительного масла,
  • 1/2 стакана молока,
  • 2-3 ст. ложки 10%-ных сливок,
  • 1-2 ст. ложки сока лимона,
  • 1/2 чайной ложки черного молотого перца,
  • 1 небольшая луковица.

Приготовление:

Плавленый сыр, растительное масло, молоко и сливки смешать и хорошо растереть, чтобы получилась однородная масса. Смесь слегка подогреть, затем добавить в массу лимонный сок и сильно поперчить ее. Сварить картофель в мундире, очистить, разрезать пополам и полить приготовленным соусом. Подать с зеленым салатом.

Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля
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Картофель по-гватемальски

Продукты:

  • 4 молодые картофелины,
  • Жир для жарения,
  • 4 почки гвоздики,
  • Красный молотый перец.

Приготовление:

Отварить картофелины одинаковой величины, очистить и обжарить в большом количестве растительного масла до золотисто-желтого цвета (картофель должен кипеть в масле). Осторожно вынуть, в каждую картофелину воткнуть почку гвоздики и слегка посыпать красным перцем.

Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля
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Тушанка простая (белорусская кухня)

Продукты:

  • 1 кг картофеля,
  • 50 г сала,
  • 1 ст. ложка зелени петрушки,
  • 1 ст. ложка зелени укропа,
  • 1 луковица,
  • ½ стакана воды.

Приготовление:

Очищенный картофель нарезать брусками или крупными кубиками, быстро обжарить на сильном огне на широкой сковороде, смазанной салом, часто переворачивая. Как только на полусыром картофеле образуется золотистая корочка, сложить его в кастрюлю, засыпать мелко нарезанной зеленью, луком и остатками сала, посолить, влить кипяток, закрыть крышкой и поставить в нагретую духовку примерно на 15 мин.

Готовую тушанку едят с огурцами (свежими или солеными), квашеной капустой.

Картофель, обжаренный в сахаре (китайская кухня)

Продукты:

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  • 1 кг картофеля,
  • 250 г сахара,
  • 1 стакан воды,
  • 1 л растительного или свиного сала для фритюра.

Приготовление:

Картофель очистить, нарезать брусочками длиной 3 см, толщиной 1 см и обжарить во фритюре до образования корочки. Одновременно с этим приготовить сахарный сироп, проварить его и переложить в него картофель сразу же после обжаривания во фритюре, быстро перемешать шумовкой или деревянной ложкой так, чтобы он не крошился, и через 1-1,5 мин вынуть из сиропа и подать.

Картофель-сюрприз (французская кухня)

Продукты:

  • 500 г картофеля,
  • 50 г сливочного масла,
  • растительное масло для фритюра.

Для теста:

  • 125 г воды,
  • 125 г муки,
  • 20 г сахарной пудры,
  • 100 г сливочного масла,
  • 4 яйца,
  • щепотка соли.

Приготовление:

Сделать картофельное пюре, смешав его со сливочным маслом. Посолить, поперчить. Замесить тесто: нагреть воду, добавить соль, сахарную пудру и сливочное масло; в момент закипания всыпать всю муку сразу, дать подсохнуть на слабом огне, непрерывно помешивая. Тесто должно не свариться, а образовать комок, не липнущий к кастрюле. Сняв тесто с огня, ввести в него по одному яйца. Смешать готовое пюре с тестом, раскатать массу слоем толщиной 1 см на противне, смазанном сливочном маслом. Остудить. Вырезать маленькие кружочки и обжарить в кипящем растительном масле.

Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля
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Картофель с мятой по-алжирски

Продукты:

  • 1 кг картофеля,
  • пучок мяты,
  • 1 головка чеснока,
  • 4 ст. ложки растительного масла,
  • 1 кофейная ложка соли,
  • щепоть черного перца,
  • стручок острого перца или 1 кофейная ложка аджики,
  • 1 кофейная ложка молотого сладкого красного перца,
  • 1 яйцо.

Приготовление:

Очищенный и нарезанный картофель положить в кастрюлю. Растолочь вместе чеснок, стручок острого перца, соль, черный перец, растительное масло, молотый красный перец и выложить эту смесь на картофель. Налить 1 л воды, довести до кипения и тушить картофель на слабом огне. Отобрать наиболее нежные листики и стебельки мяты, помыть их и положить в картофель. Тушить на слабом огне 20 мин.

Разбить в миску яйцо, добавить 3-4 ст. ложки картофельного отвара, хорошо взбить и вылить на картофель. Осторожно повращать кастрюлю так, чтобы подлива залила весь картофель, и снять с огня.

Цепелинай с творогом (литовская кухня)

Продукты:

  • 1-1,3 кг картофеля,
  • 2-З яйца,
  • 100-125 г картофельного крахмала,
  • 300 г творога,
  • соль,
  • сахар,
  • сметана,
  • масло.

Приготовление:

Сваренный в кожуре картофель очистить в горячем виде и, не охлаждая, пропустить через мясорубку. Хорошо перемешать картофельную массу с крахмалом, яйцами, солью и сформовать из этой массы лепешки. На середину каждой лепешки положить творог, смешанный с яйцом, солью, сахаром. Соединить края лепешек, придавая изделию округлую форму, положить в подсоленную кипящую воду и варить с момента закипания 10-12 мин. При подаче полить сметаной и маслом.

Гульбишник творожный (белорусская кухня)

Продукты:

  • 1 кг картофеля,
  • 1/2 стакана творога,
  • 1/2 стакана сметаны,
  • 1 луковица,
  • 1 ст. ложка укропа или ½ чайной ложки тмина,
  • 1 ст. ложка пшеничной муки,
  • 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Картофель отварить, размять в пюре. Ввести в пюре творог, предварительно смешанный и растертый со сметаной и мукой. Добавить сырой очень мелко нарезанный лук и пряности, посолить. Хорошо размешать. Выложить в сковороду и запечь.

Гульбишник и тушанка. Рецепты оригинальных блюд из картофеля
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