В этом году в Лидском районе в три раза увеличилось число вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфицирования среди населения

Источник материала: Вороновская газета





За 8 месяцев текущего года местные врачи констатировали увеличение количества зараженных ВИЧ.

Число вновь зарегистрированных случаев инфицирования среди населения в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает «Лідская газета».

Однако это совсем не связано с ростом наркомании. Если ранее основным путем заражения ВИЧ являлся парентеральный, то есть чрез кровь, или посредством употребления инъекционных наркотиков, то в последние годы более чем в 90% случаев заражение происходит при незащищенном половом контакте. Как подтверждение этому – среди вновь выявленных случаев в этом году половой путь передачи составил 100%!

Одновременно с ростом заболеваемости ВИЧ в отдельных аптеках города продажи одного из самых действенных средств профилактики инфекции – презервативов, – напротив, выросли. Как сообщила журналисту заведующая центральной районной аптекой Регина Лопато, в частности, в аптеке № 146 за восемь месяцев текущего года было продано более 600 упаковок контрацептивов, а это в два раза больше прошлогодних показателей.

– Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы как среди городского населения, так и среди жителей всех сельсоветов Лидского района. В текущем году доля сельского населения среди ВИЧ-инфицированных увеличилась в 4 раза по сравнению с прошлым годом, – озвучила печальную статистику врач-эпидемиолог зонального центра гигиены и эпидемиологии Наталья Дуброва. – Если говорить о «портрете» ВИЧ-инфицированного, то это лидчане в возрасте 30-49 лет, в основном мужчины. Да, среди вновь зараженных вирусом иммунодефицита 65% – мужчины.

Точное количество носителей ВИЧ-инфекции врачи не называют. Цифры есть, но реальная ситуация хуже, чем ее описывает официальная статистика. Сами медики убеждены, что далеко не каждый заболевший обращается за помощью до наступления терминальной стадии (то есть до заболевания СПИДом), а часть инфицированных просто не знает о своем диагнозе, так как не наблюдается в учреждениях здравоохранения и не проходит рекомендуемую диспансеризацию. Погрешность с учетом этих факторов в подсчете не используется, а сами эксперты не в силах назвать цифры, которые близки к реальности.

Несмотря на то что ВИЧ-инфекция является пока неизлечимым заболеванием, при своевременном обращении за медицинской помощью и проведении необходимого лечения инфицированный человек может прожить долгую полноценную жизнь. Надо понимать, что тест на ВИЧ – это единственный способ своевременно выявить заболевание и начать лечение. Получить консультацию и пройти диагностику можно в любом медицинском учреждении, имеющем процедурный кабинет.

Сегодня можно проверить свой статус и самостоятельно, по слюне, в домашних условиях. Специальные экспресс-тесты продаются в аптеках города. При получении положительного результата необходимо обратиться в медицинское учреждение и пройти повторное обследование для уточнения диагноза.

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Каждый человек должен знать, что ВИЧ распространяется через половые контакты и зараженную кровь, а также ВИЧ может передаваться между лицами, употребляющими наркотики, через общие иглы многоразового использования, при некоторых лечебных процедурах или же от матери ребенку во время беременности или родов. Нужно знать, что при ВИЧ-положительном статусе беременной женщины вероятность внутриутробного заражения плода составляет не более 50%, а при соблюдении специального лечения и комплекса профилактических мер – всего 8-15%. ВИЧ не передается при случайных бытовых контактах между людьми. ВИЧ нельзя заразиться воздушно-капельным путем, в бассейне или через общую кухонную утварь, посуду, пищу и туалетные принадлежности.

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