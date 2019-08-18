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Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные?

19.08.2019 07:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные?
shutterstock.com

В Сети сегодня гуляет публикация о пяти неэффективных лекарствах, которые очень популярны в СНГ. Давайте посмотрим, действительно ли они бесполезны и реально ли пользуются спросом.

Анальгин – наше всё

Анальгин (метамизол) 50 лет назад был самым востребованным обезболивающим. Но в 1970-е вслед за Англией и США его стали дружно запрещать многие страны, освобождая место для других анальгетиков. Причина – агранулоцитоз (патологическое состояние, при котором угнетается образование белых клеток крови). Но что интересно, такое осложнение бывает и от десятков других лекарств (не запрещённых ни в Америке, ни в Европе), и метамизол среди них не лидер. Плюс это лекарство остаётся обезболивающим № 1 в Восточной Европе и испаноязычных странах (Испания, Южная и Центральная Америка).

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Учёные не увидели особой угрозы в метамизоле. Более того, и на Западе было несколько больших исследований, которые показали, что он не столь опасен, как считали ранее. При этом был сделан вывод: не следует запрещать метамизол в странах, где его используют всё ещё относительно свободно. 

Кстати, согласно статистике, среди обезболивающих больше всего жизней уносит не метамизол, а парацетамол, который Запад объявил образцовым анальгетиком. И это многое объясняет: в фармацевтических войнах, как и в настоящих, факты никого не интересуют. Главное, кто свой и кто чужой.

Борцы с бактериями

В числе бесполезных лекарств оказались антибиотик левомицетин и противомикробный препарат бисептол. Сразу очевидно, что список составляли люди, которые в фармакологии ни бум-бум. Ведь, сказав «бисептол», нужно было бы привести названия ещё трёх аналогов этого препарата. А то получается: польский бисептол бесполезен, а, например, швейцарский бактрим – полезен. Эти одинаковые по составу препараты содержат комбинацию двух активных компонентов. Для краткости её официально называют ко-тримоксазолом: в ней зашифрован триметоприм и сульфаметоксазол. А бисептол, бактрим и т. д. – это запатентованные коммерческие названия, которые дают производители для рекламной эффективности – чтобы потребитель подумал, что это уникальное лекарство, не имеющее аналогов. 

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«Проблема устойчивости бактерий к антибиотикам крайне серьёзная и важна буквально для каждого, – говорит педиатр, профессор Владимир ТАТОЧЕНКО. – Не все знают, но основная доля бактерий-возбудителей живёт постоянно в нашем организме – они вызывают болезни, лишь когда попадают из мест постоянного обитания в более глубокие отделы. Например, бактерии пневмококк и гемофилюс живут в носоглотке, но, попадая в полость уха, лёгкие, нервную систему, вызывают соответственно отит, пневмонию, менингит. А кишечная палочка, попадая в почки, вызывает пиелонефрит. Поэтому крайне важно, чтобы эти микробы сохраняли чувствительность к антибиотикам – так можно быстро вылечить вызванные ими болезни. 

Но, к сожалению, антибиотики применяют очень широко и не по назначению. В результате эти «наши» бактерии вырабатывают к ним устойчивость. Так случилось и с препаратами ко-тримоксазола. Они не предназначены для лечения вирусных болезней, но в 1980–1990-е годы их бесконтрольно назначали при острых респираторно-вирусных инфекциях (ОРВИ) и поносах (они тоже в 70–80% вызываются вирусами). Поэтому сейчас большинство бактерий к этим препаратам нечувствительны. И это не единственная такая история: ещё раньше, в 1970–1980-х, мы потеряли антибиотики тетрациклинового ряда, так как в предыдущее десятилетие их тоже назначали без необходимости. А в 2000-е эта история продолжилась с антибиотиками группы макролидов (эритромицин, азитромицин и т. д.). В эти годы до 85% детей с ОРВИ получали макролиды. В итоге из-за развития устойчивости эти препараты перестали действовать при большинстве отитов, ангин, пневмоний, сохраняя активность лишь в отношении атипичных возбудителей». 

Что касается левомицетина, то это очень старый антибиотик, который уже непопулярен, и его почти не назначают. У него много побочных эффектов. Сегодня есть более безопасные и не менее эффективные препараты.

Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные?
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С болью в сердце

Бесполезными названы и корвалол, и валидол. Про первый пишут, что «лечебного эффекта он не даёт, но при этом содержит транквилизатор и может вызвать привыкание», а про второй – «в лучшем случае он может действовать как успокоительное».

Конечно, лечить этими препаратами боль при стенокардии или инфаркте смысла нет. Но они для этого и не предназначены. В инструкции указано, что их надо применять при функциональной кардиалгии. Это боли в области сердца, связанные с психоэмоциональными проблемами. Это уже сфера психосоматики – раздела медицины, изучающего влияние мозга на внутренние органы. Когда он начинает «рулить» ими неправильно, это может приводить к неприятным ощущениям в самых разных органах, но чаще всего это проявляется в сердце. И в этом плане такие препараты вполне уместны. Можно вместо них пить «тяжёлую артиллерию» – транквилизаторы, седативные и прочие психоактивные средства. Но их надо принимать постоянно, и зависимость от них будет точно. Так что, может, лучше грошовым валидолом обойтись, если он помогает?

Что доктор прописал. Какие популярные лекарства на самом деле бесполезные?
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