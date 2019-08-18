Украшение и ароматизатор. Что делать с обмылками?

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Экономные хозяйки находят разные способы применения обмылков. Так, к примеру, они прикрепляют обмылок к новому куску, намылив одновременно новый кусок и обмылок. За ночь они прочно присыхают друг к другу, и их можно использовать как единый кусок.

«АиФ» рассказывает, как еще можно применить остаток мыла, которым стало неудобно пользоваться.

При раскрое тканей

В рукоделии применяется специальный портновский мелок, которым швеи делают разметки на ткани. Его легко может заменить обмылок. Линии, оставленные мылом, хорошо видны, а после стирки от них не остается и следа.

Для приготовления мыльного раствора

Из обмылков можно приготовить мыльный раствор и использовать его для мытья посуды, стирки детских вещей, пускания мыльных пузырей и т. д.

Для изготовления мыла ручной работы

В последнее время многие стали увлекаться мыловарением. Из обмылков можно приготовить как жидкое, так и твердое мыло ручной работы. Для изготовления жидкого в бутылочку от использованного средства нужно натолкать обмылков, залить все горячей водой и периодически встряхивать. Через несколько дней у вас получится бутылочка жидкого мыла. Если мыльная смесь окажется слишком густой, ее можно разбавить водой.

Для приготовления твердого мыла понадобится емкость, пригодная для нагревания в микроволновке, и формочки, куда можно будет разливать готовое мыло. Обмылки следует натереть на крупной терке или порубить ножом на мелкие кусочки. Затем их нужно сложить в приготовленную пластиковую емкость и добавить немного горячей воды. После этого емкость с обмылками нужно поставить в микроволновку на 15 секунд, затем вынуть и перемешать смесь. Так следует сделать несколько раз, пока мыло не растворится полностью. Перед последним нагревом в мыло можно добавить различные масла, молотый кофе, цветочные лепестки и т. д. После нагрева полностью растопленную смесь нужно залить в формочки и дать новому мылу просохнуть несколько дней.



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Для мытья полов и сантехники

Обмылками можно мыть линолеум и кафель, но в раствор следует добавить немного нашатырного спирта (1–2 столовые ложки на ведро воды). Благодаря этому поверхность не будет выглядеть тусклой.

Обмылки также можно использовать для мытья раковины. Для этого из старого тюля или капроновых чулок нужно сшить небольшой мешочек. В него по мере смыливания можно докладывать обмылки.

Для новогодних декораций и заклейки окон

Мыльным раствором хорошо клеить на окна новогодние снежинки. После праздника такие декорации легко снять с окна. Обмылки также могут пригодиться тем, у кого нет стеклопакетов. Готовясь к зимним холодам, при помощи обмылков можно заклеивать окна. Просто смазывайте бумажные или тканевые ленты раствором из мыла и наклеивайте их на щели. Весной уберите ленты и протрите под ними поверхность – на окнах не останется никаких следов.

В качестве ароматизатора

Приятно пахнущие обмылки также можно использовать в качестве ароматизатора. Небольшие кусочки мыла положите в шкаф для придания белью легкого запаха.