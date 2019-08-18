В Минске школьников будут кормить котлетой «Отличник» и роллом «Маленький Цезарь»

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Минске перед новым 2019-2020 учебным годом разработано единое примерное двухнедельное меню для школьников, которые питаются за счет республиканского и местного бюджетов, а также за родительскую плату.

Рационы дифференцированы по возрасту: для учащихся 6-10, 11-13 и 14-17 лет. При составлении меню учитывались требования санитарных норм и правил: соблюдались сезонность, рациональное распределение общей калорийности, оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов, рекомендуемые объемы порций, исключалась повторяемость одноименных блюд в течение двух дней подряд, пишет БЕЛТА .

«В настоящее время примерное двухнедельное меню на осенний период 2019-2020 учебного года направлено в Минский городской центр гигиены и эпидемиологии и проходит оценку на соблюдение санитарно-гигиенических требований», – отметила заместитель начальника отдела организации торговли и общественного питания ГУПР Мингорисполкома Марина ДЬЯКОВА.

Чтобы максимально обеспечить школьников горячим питанием, а также учесть их вкусовые предпочтения, в 2018-2019 учебном году разработано около 30 наименований современных блюд. Особо полюбившиеся из них включены в единое осеннее меню предстоящего учебного года, например, ролл «Маленький Цезарь», котлеты «Отличник», «Карпыч». Для улучшения качества питания в меню нового учебного года включат булочные изделия, обогащенные витаминами А, Е, D, кальцием и магнием (заключен договор на приобретение витаминных добавок), а «бесплатники» получат батончик «Гематогеша».

Размер оплаты за питание родителями планируется пересчитать, сообщила в свою очередь начальник отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Анна РЫСЕВЕЦ. «Но мы ориентируемся, чтобы стоимость школьного рациона не превышала 2,5 руб. за один день. В зависимости от дневного рациона это 2,3-2,5 руб.», – сказала она.

По словам врача-гигиениста отделения гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ангелины МИЦКОВИЧ, каждый школьник должен быть обеспечен горячим завтраком или обедом. А учащиеся, которые находятся в школе более продолжительное время (в группе продленного дня), – двух- или трехразовым питанием в зависимости от времени пребывания в учреждении.

Горячее питание должно быть щадящим по химическому составу. Поэтому в детском рационе не используются, например, острые приправы (горький перец, хрен, уксус и продукты с его использованием – майонез, маринованные овощи, томатные соусы). Не допускаются натуральный кофе, комбинированные жиры, жирные сорта мяса, закусочные рыбные консервы, которые содержат в своем составе много жира, различные копчености. Предпочтительнее такие способы обработки, как тушение, приготовление на пару, запекание. Набор продуктов и объемы пищи – с учетом возраста ребенка и удовлетворения его физиологических потребностей в пищевых веществах и энергии. Например, мясо, свежие овощи, фрукты, соки, молоко, кисломолочные продукты должны включаться в рацион ежедневно, а рыба, творог – два-три раза в неделю.