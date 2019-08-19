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Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?

20.08.2019 10:48 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?
С повышенным давлением шутки плохи. © / shutterstock.com

Рассказывает заместитель директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик Юрий БУЗИАШВИЛИ.

– Юрий Иосифович, типичная ситуация: человек находится на даче, и у него (возможно, впервые в жизни) поднялось давление. Что ему делать? 

Классические симптомы высокого давления – шум в голове и ушах, покраснение лица, головная боль (чаще в области затылка) – возникают не у всех и не всегда. Зачастую артериальное давление, поднимаясь до критических значений, никак не проявляет себя, и человек даже не догадывается о своих проблемах. Между тем давление свыше 160 мм рт. ст. врачами оценивается как гипертонический криз, который чреват опасными осложнениями, особенно у пожилых людей (у них имеется ряд заболеваний, которые могут обостриться даже при незначительном повышении давления). Поэтому после 40 лет каждый человек должен раз в 2–3 дня измерять давление независимо от своего самочувствия.

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании? Какие продукты повышают артериальное давление?

Если говорить о самопомощи, то её возможности при сердечно-сосудистых заболеваниях ограниченны. Помочь себе самому можно лишь при умеренном повышении давления (до 145–150 мм рт. ст.). В таких случаях нужно лечь, успокоиться, ослабить ворот рубашки, открыть окно. Желательно опустить ноги в горячую воду и подержать 5–7 минут – это расширит сосуды и тем самым немного снизит давление.

Если давление выше 160 мм рт. ст., нужно срочно обратиться за медицинской помощью. В такой ситуации время дорого.

Поможет ли свекольный сок?

– Могут ли при повышенном давлении помочь, например, чай из калины или свекольный сок?

– Их можно использовать только в качестве профилактики, но никак не средство скорой помощи. Гипотензивные препараты тоже состоят из растительных компонентов, но в таблетках они содержатся в высокой концентрации, поэтому действуют быстро и эффективно. Сколько свекольного сока нужно выпить, чтобы сбить давление, и сколько придётся ждать, пока он подействует, – на эти вопросы не даст ответ ни один фито­терапевт.

– Какие препараты должны присутствовать в домашней аптечке?

– Независимо от того, есть ли в доме пациенты с хроническими заболеваниями, я бы посоветовал в каждом доме иметь успокаивающие средства. Паника присутствует при возникновении и обострении любого заболевания. Поэтому его лечение нужно начинать с 50 капель валокордина или корвалола. Часто бывают нужны желудочно-кишечные препараты (например, без энзимов не обойтись при переедании), спазмолитики (но-шпа), обезболивающие (пенталгин), препараты для повышения давления (капли кордиамина, элеутерококка). Препарат для снижения давления у каждого должен быть свой, и подобрать его должен лечащий врач. То, что помогает одному пациенту, может быть бесполезно для другого. 

Желательно, чтобы в записной книжке каждого человека был телефон хорошо знакомого ему врача, к которому можно обратиться в критической ситуации.

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?
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– Утверждается, что препараты для снижения давления нужно принимать пожизненно…

– Такие лекарства действительно надо принимать достаточно долго, поскольку давление считается нормализованным в том случае, если 6–8 месяцев у пациента не было ни одного случая повышения давления. Если эта цель достигнута, врач решает, продолжить ли приём препарата, уменьшить его дозировку или отменить вообще.

Однако ни один кардиологический препарат нельзя принимать пожизненно (кроме отдель­ных случаев, оговариваемых отдельно). Со временем организм адаптируется к лекарствам и они перестают «работать».

– Для профилактики болезней сердца рекомендуют средиземноморский рацион (рыбу, зерновые и морепродукты). Однако самая низкая заболеваемость сердечно-сосудистыми недугами во Франции, где на столе всегда присутствуют жирные блюда.

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании? Как снизить давление без лекарств?

– Рекомендации кардиологов по питанию сводятся к тому, что после 40 лет нужно чаще есть легкоусвояемые и кисломолочные продукты и не садиться за стол позже 18–19 часов. Остальное индивидуально. Человек должен прислушиваться к своему организму и знать, после какой еды он будет бодрым, а после каких блюд вынужден страдать, чтобы переварить пищу.

Низкая заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями во Франции скорее объясняется не столько рационом, сколько отношением французов к жизни и к резервам своего организма. Именно от того, насколько мы себя бережём и на что тратим свои ресурсы, во многом зависит то, сколько и как мы будем жить.

То в жар, то в холод?

– Пациенты кардиологов крайне чувствительны к климатическим катаклизмам. Почему?

– Температурные перепады негативно действуют на конгломерат сосудов, протяжённость которого, по разным данным, составляет от 80 до 150 тыс. км в каждом организме. Сосудистое русло во время жары или холода приходит в неустойчивое состояние, для его нормализации требуются силы, время и зачастую врачебная помощь.

При температурных аномалиях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями желательно соблюдать осторожность – одеваться по погоде, избегать физических нагрузок. В жару лучше оставаться дома, не находиться под прямыми солнечными лучами. Солнечные лучи – мощный провокатор. Они способны активировать спящие недуги, которые при других условиях могли бы не проявиться до конца жизни.

– Вы часто говорите, что после общения с пациентом опытный врач может поставить ему диагноз и дать прогноз, не прибегая к другим методам диагностики. Что вас больше всего настораживает в разговорах с пациентами?

– Глупость, которая проявляется в том, что человек курит, не следит за своим весом, физически пассивен, не придерживается режима дня и питания, не соблюдает назначения врача. Такой человек не уважает себя, а значит, находится в группе риска в первую очередь и по сердечно-сосудистым заболеваниям.

7 шагов к здоровому сердцу

Американская кардиологическая ассоциация назвала семь правил, соблюдение которых помогает снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 79%. По их данным, полный свод правил соблюдают всего 2% людей.

  1. Отказ от курения
  2. Сбалансированное питание
  3. Прогулка на свежем воздухе – не менее 40 минут ежедневно
  4. Поддержание нормального веса
  5. Контроль за уровнем сахара (3,2–5,5 ммоль/л)
  6. Ежедневный мониторинг давления (не выше 120/80 мм рт. ст.)
  7. Регулярное исследование уровня холестерина (3,6–5,2 ммоль/л)

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?
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