Здравствуй, плоскостопие. Какая обувь наносит вред здоровью

Источник материала: Аргументы и факты

«Вызывает проблемы со здоровьем» — говорит остеопат Владимир ЖИВОТОВ, именно такую надпись, по его мнению, необходимо размещать на некоторых коробках с обувью. Точно так же, как делают предупреждения на пачках сигарет! Как нас калечат угги, вьетнамки и узконосые лодочки, он рассказал «АиФ».

1. Обувь на шпильках

Шпильки — любовь и бич большинства женщин. Я не призываю отказаться от них, но важно запомнить две аксиомы. Первая: высокие каблуки — это обувь «на выход», а не для «дефиле» по асфальту на работу. Вторая: нельзя носить каблук выше 6 см на постоянной основе.

Когда человек стоит ровно, нагрузка на суставы и органы распределяется равномерно. При «подъеме» на каблуки центр тяжести смещается вперед. Чтобы сохранить баланс, тело вынуждено менять положение костей, органов и позвонков. При постоянном ношении высоких каблуков все эти изменения получают статус хронических.

Глобальные последствия таких изменений — поперечное плоскостопие, натоптыши, боли в ногах, варикозное расширение вен.

Что делать, если обувь на каблуке — часть дресс-кода? Храните под офисным столом мягкие тапочки и при любой возможности переобувайтесь, давая ногам отдых.

2. Обувь на плоской подошве (шлепанцы, вьетнамки, угги)

Для шлепанцев и вьетнамок также есть свое место и время — пляж, бассейн, аквапарк, баня. Надели на 10 минут, чтобы дойти от моря до отеля, сняли и забыли. Не более того.

Почему необходимо соблюдать данное правило? При носке шлепанцев человек постоянно слегка сгибает пальцы, чтобы удерживать обувь на ногах. Так возникает перенапряжение мышц стопы, затем напряжение переходит выше — на голени, поясницу, бедра, даже шею. Из-за этого к концу дня может появиться головная боль или боль в спине. Продукты обмена скапливаются в мышцах голени, вызывая болезненные ощущения.

Носите сандалии, босоножки, у которых ремешки плотно удерживают пятку и носок. То же требование распространяется и на зимнюю обувь типа угги. Подошва должна быть мягкой и гнущейся, а нога не должна «болтаться». Обувь на плоском ходу не дает необходимой опоры, поэтому гулять в ней по асфальту вредно.

Также возьмите на заметку одно правило: всегда меняйте зимнюю обувь. У вас должно быть несколько пар, чтобы их можно было чередовать. Так стопа будет работать с разной нагрузкой, и при «переходе» на весенние и летние модели это изменение не скажется на организме, ноги не будут болеть, испытывая дискомфорт от резкой смены условий.



Какая зимняя обувь самая теплая? Подробнее

3. Ортопедическая обувь

Многим кажется, что ношение ортопедической обуви или ортопедических стелек полезно для опорно-двигательного аппарата, что это поможет исправить сколиоз или плоскостопие. Некоторые родители специально покупают своим детям именно такие туфли и ботинки, чтобы с раннего возраста предотвратить развитие данных заболеваний.

На самом деле ортопедическая обувь не лечит плоскостопие или сколиоз, так как первопричина подобных проблем не устраняется только лишь путем стелек. Первопричина — родовая травма, последствия которой можно устранить только путем лечения. Более того, многое будет зависеть от возраста пациента и других сопутствующих нюансов, поэтому носить ортопедическую обувь просто так нет никакого смысла, кроме исключительно редких случаев (но это уже другая история).

4. Обувь на размер меньше

Распродажи, последний размер, «любовь с первого взгляда» — эти причины заставляют женщин покупать обувь на размер или полразмера меньше. Еще есть отдельная категория обуви — «в них удобно сидеть»: девушки покупают желанные туфли, в которых, конечно, можно ходить по гладкому полу магазина, но для реальной жизни они оказываются непригодными.

Если вы все же пересиливаете себя и носите нечто подобное, будьте осторожны: это отрицательно сказывается на здоровье и состоянии опорно-двигательного аппарата.

Конечно, бывают ситуации, когда мы покупаем обувь на размер меньше случайно. Чтобы исключить их из своей жизни, во-первых, приобретайте обувь только после примерки (помните об этом, оформляя заказы в интернет-магазинах!). Во-вторых, делайте это в определенное время суток: вечером, когда ноги немного отекают после трудового дня. Так вы стопроцентно не прогадаете с размером. Если примерить и купить обувь в первой половине дня, весьма вероятно, что надеть эту пару туфель вечером будет проблематично. Если же вы сможете в них «влезть», скорее всего, будете ощущать, что туфли сильно жмут.

5. Слишком узкая обувь

Обувь с узким носом, тесная, визуально уменьшающая объем стопы, — это красиво внешне. Но последствия ее ношения печальны: костные наросты, хронический дискомфорт, передавливание стопы. Всему этому сопутствует плохое самочувствие, болевые ощущения, раздражительность. Вам это нужно?

Главное правило, которого необходимо придерживаться при выборе обуви, — чувство комфорта, удобство. Стопа не должна страдать.

Каблук? Хорошо, но невысокий, устойчивый. Материалы — натуральные. Нельзя закупоривать стопы, передавливать, сжимать...

К счастью, понятие красоты и привлекательности в наше время не связано с размером стопы, как, например, в Древнем Китае. Поэтому всем своим пациенткам я настоятельно рекомендую следить за тем, чтобы обувь была комфортная и качественная, так как это напрямую влияет на здоровье, отсутствие ряда проблем и заболеваний и, как следствие, на работоспособность и качество жизни.