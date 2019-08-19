Детский офтальмолог: «Компьютер безопаснее для глаз, чем смартфон»

Источник материала: Аргументы и факты

Наш эксперт – врач-офтальмолог, офтальмохирург, член Европейской ассоциации детских офтальмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь АЗНАУРЯН.

Болезнь цивилизации

– Игорь Эрикович, почему детей с близорукостью становится всё больше? Дело в гаджетах, без которых не может прожить ни один современный ребёнок?

– Использование смартфонов и планшетов – далеко не единственная причина ухудшения зрения. Один из главных факторов риска – наслед­ственность. Но плохая генетика вовсе не фатальна – не факт, что у близоруких родителей ребёнок тоже будет страдать миопией, особенно если заботиться о сохранении зрения с самого раннего детства.

Близорукость – это своего рода болезнь цивилизации. Глаза человека плохо приспособлены для работы вблизи, скорее, они созданы природой, чтобы смотреть вдаль. Если постоянно разглядывать мелкие объекты, особенно под меняющимся углом, нагрузка на глаза растёт, что может привести к ухудшению зрения. Поэтому вина гаджетов в распространении близорукости всё же есть. Ведь когда ребёнок смотрит на экран смартфона или планшета, он не может надёжно зафиксировать устройство, и фокусное расстояние до экрана постоянно меняется. Глазам приходится адаптироваться к изменяющемуся фокусу, да ещё и разглядывать мелкий текст, а это очень тяжело. Чтобы компенсировать растущую нагрузку, в организме запускаются особые биохимические механизмы, которые помогают глазу приспособиться и хорошо видеть вблизи, но при этом способность смотреть вдаль заметно снижается. Это состояние как раз и называется близорукостью. Поэтому стационарный компьютер в этом плане безопаснее смартфона – за компьютером ребёнок работает или играет сидя, а расстояние от монитора до глаз остаётся постоянным. Но всё равно через каждый час работы стоит устраивать перерыв.

– Кстати, о перерывах. Современные дети, особенно живущие в городах, редко бывают на улице. И некоторые специалисты связывают развитие у них близорукости с недостатком дневного света. Такая связь действительно существует?

– Подобные исследования проводились не раз. Выяснилось, что в северных районах, где бывают полярные ночи, детей с миопией действительно больше, чем в других областях, но всего на несколько процентов. Так что, по всей видимости, в ухудшении зрения гораздо более существенную роль играет не недостаток дневного света, а тот факт, что городские дети больше читают.



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Не бойтесь последней парты!

– Особенно много читать приходится школьникам, но посадить всех детей с плохим зрением за первую парту часто нет возможности. Родители волнуются – что будет, если близорукий ребёнок сидит далеко от доски?

– Эта проблема по большей части надуманная. Если ребёнок носит подходящие очки или линзы, он ничем не отличается от детей с хорошим зрением, поэтому не так важно, на каком расстоянии от доски он сидит. Скорее, нужно позаботиться о правильном освещении, подходящем наклоне парты, хорошей осанке, качественных учебниках с чётким, достаточно крупным шрифтом и о чередовании зрительной нагрузки с какими-то другими видами обучения. Единственное, за что стоит опасаться родителям, – на последних партах дети часто валяют дурака на уроках, но это служит, скорее, профилактике близорукости, чем её развитию.

– Ещё одна причина родительских тревог – очки, надетые в раннем возрасте. Считается, что чем раньше ребёнок начнёт носить очки, тем быстрее будет падать зрение.

– Наоборот! Подходящие очки не только обеспечивают ребёнку комфорт, но и способствуют профилактике дальнейшего развития миопии. Но очки должны быть подобраны правильно, в противном случае зрение действительно может ухудшаться.

– Можно ли детям носить контактные линзы? С какого возраста разрешается заменять ими очки?

– Можно. И вопрос не в возрасте, а в состоянии глаз. Например, если способность адаптации глаза к зрительным нагрузкам на близком расстоянии снижена (а это бывает у 99% близоруких детей), контактные линзы не рекомендуются – в этом случае они будут перегружать глаза. Однако эту способность можно измерить и вернуть к норме при помощи определённых терапевтических методик (оптических, медикаментозных, физиотерапевтических процедур, связанных с применением различных устройств). После лечения ребёнок может носить контактные линзы, если умеет ими пользоваться. Единственное ограничение – нельзя надевать линзы во время простуды, поэтому у ребёнка обязательно должны быть очки на всякий случай.

Черника бессильна?

– Сейчас продаётся немало устройств для улучшения зрения, начиная со специальных аппаратов для домашнего использования и заканчивая тёмными очками с дырочками. Да и биологически активных добавок, например с черникой, якобы останавливающих близорукость, тоже немало. Какие из этих средств эффективны?

– Говорить об аппаратном лечении глаз – всё равно что толковать о лечении пневмонии при помощи шприца. Чтобы аппарат принёс пользу, он должен находиться в руках грамотного специалиста. Иначе велик риск не улучшить, а ухудшить зрение. Что касается очков с дырочками, то их дей­ствие не более чем оптический обман. Когда мы смотрим через узкое отверстие, мы всегда видим чётче. Но эффект пропадает, как только мы снимаем тёмные очки.

А уж надеяться остановить близорукость при помощи БАДов, пусть даже с полезной черникой, по меньшей мере наивно.

– То есть вариантов лечения близорукости, кроме лазерной коррекции, не существует? Но ведь детям её делать нельзя?

– Когда мы говорим о лечении миопии у детей, в первую очередь речь идёт о том, чтобы стабилизировать близорукость, и желательно на низких цифрах. Ведь при прогрессиру­ющей близорукости страдают внутренние структуры глаза. Кроме того, чем выше степень близорукости, тем большую травму впоследствии нанесёт лазерная коррекция зрения. Поэтому главная задача – остановить близорукость. А потом, если зрение останется стабильным в течение трёх лет, можно сделать операцию. Или оставить всё как есть и пользоваться очками или линзами. А утверждение, что лазерную коррекцию можно делать строго после 18 лет, – это заблуждение. Падение зрения может остановиться в 14 лет, а может случиться так, что близорукость будет прогрессировать и после 20.

– Можно ли детям с близорукостью заниматься спортом?

– Если степень близорукости высокая (больше 6 диоптрий) или обнаружены изменения глазного дна, ограничения есть. Во всех остальных случаях спорт не противопоказан.



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Когда проверять зрение ребёнка

Первый раз – при рождении.

Второй раз – в 6 месяцев.

Третий раз – в 3 года.

Четвёртый раз – в 7 лет.

Затем – каждый год.

Но всё это касается здоровых детей. Если есть близорукость, частота обследований определяется офтальмологом.