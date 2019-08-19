Ученые утверждают, что от макарон можно похудеть

Источник материала: Аргументы и факты

Канадские исследователи из госпиталя св. Михаила, располагающегося в Торонто, изучили состав макарон и их влияние на организм. Как оказалось, этот продукт поможет человеку избавиться от лишних килограммов.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 2500 тысячи человек, выяснилось: добровольцы, употреблявшие в неделю 3,3 порций макарон вместо других углеводов, похудели на полкилограмма. Это позволило сделать вывод, что макароны не приводят к увеличению жировых отложений.

Эксперты выяснили, что наличие низкого гликемического индекса у макарон может вызывать меньшее повышение уровня глюкозы в крови. Правда, макароны необходимо употреблять правильно, то есть без добавления сыра, кетчупа, майонеза и так далее.