ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученые утверждают, что от макарон можно похудеть

20.08.2019 17:05 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Ученые утверждают, что от макарон можно похудеть
Фото из открытых источников

Канадские исследователи из госпиталя св. Михаила, располагающегося в Торонто, изучили состав макарон и их влияние на организм. Как оказалось, этот продукт поможет человеку избавиться от лишних килограммов.

Ученые утверждают, что от макарон можно похудеть Проявите твёрдость. От каких макарон толстеют, а от каких нет?

В ходе эксперимента, в котором участвовали 2500 тысячи человек, выяснилось: добровольцы, употреблявшие в неделю 3,3 порций макарон вместо других углеводов, похудели на полкилограмма. Это позволило сделать вывод, что макароны не приводят к увеличению жировых отложений.

Эксперты выяснили, что наличие низкого гликемического индекса у макарон может вызывать меньшее повышение уровня глюкозы в крови. Правда, макароны необходимо употреблять правильно, то есть без добавления сыра, кетчупа, майонеза и так далее.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вопреки распространенному мнению, от макарон не только не поправляются, но даже, наоборот, худеют.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
С маслом и яйцами. Как выбрать правильный майонез?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика