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Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов

21.08.2019 12:00 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
shutterstock.com

Малосольные огурцы — одна из любимейших закусок лета. Но рано или поздно и они могут надоесть. Тогда можно сделать азиатские битые огурцы, они немного похожи на малосольные, быстро просаливаются как раз за счет того, что их немного помяли и побили с рассолом, отсюда и название. Их едят просто так, а еще добавляют в салаты и делают из них разные закуски. Можно даже оживить подобным образом надоевшие малосольные огурцы, если добавить к ним соевый соус, немного кунжута и кунжутного масла, острый перец. В них появится неповторимый азиатский вкус.

Огурцы, маринованные по старинному тайваньскому рецепту

Автор рецепта — шеф-повар Сергей Югай

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
 
  • 500 г огурцов
  • 20 г свежего имбиря
  • 10 г чеснока
  • 20 г кунжутного масла
  • 30 г рисового уксуса
  • 15 г сахара
  • 10 г куриного порошка (сухой куриный бульон)
  • 30 мл светлого соевого соуса
  • Перец чили по вкусу

Шаг 1. Огурцы нарезать крупными брусочками по 3 см.

Шаг 2. Добавить все остальные ингредиенты, предварительно измельчив чеснок, имбирь и чили.

Шаг 3. Оставить на два часа, потом можно подавать к столу.

Салат с цыпленком и киноа

Рецепт шеф-повара Сергея Ряхова

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
 
  • 60 г битых огурцов
  • 60 г узбекских помидоров
  • 30 г киноа
  • 30 г майонеза кимчи
  • 100 г куриного бедра
  • 10 г свежей кинзы
  • Для рассола на битые огурцы:
  • Чеснок
  • Чили зеленый свежий
  • Чили красный сушеный
  • Кунжутное масло
  • Соевый соус
  • Вода
  • Сахар
  • Уксус
  • Соль

Шаг 1. Сделать битые огурцы: для рассола смешать все ингредиенты.

Шаг 2. Огурцы слегка отбить рукояткой ножа и залить рассолом. Положить в зип-пакет, лучше всего запаять в вакуумный пакет, если есть. Оставить на 2 часа.

Шаг 3. Курицу обжарить на гриле. Нарезать ломтиками.

Шаг 4. Битые огурцы нарезать кружочками, помидоры — на дольки.

Шаг 5. Добавляем пропаренный киноа, майонез кимчи. Все перемешиваем.

Шаг 6. Выкладываем курицу. Сверху украшаем свежей кинзой.

Авокадо с битыми огурцами и дайконом

Рецепт су-шефа Ростислава Ерешко

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
 
  • 60 г огурцов
  • 15 мл рисового уксуса
  • 5 мл кунжутного масла
  • 1 г перца чили
  • 2 г чеснока
  • 3 г семян кунжута
  • 50 мл соевого соуса
  • 50 г дайкона
  • 5 г салата корн
  • 5 г редиса
  • 1 авокадо
  • 5 г сока лимона
  • 5 г лука-шалота
  • 10 г помидоров
  • Соль по вкусу

Шаг 1. Авокадо разрезать пополам, достать мякоть, оставив вдоль стенок несколько миллиметров, чтобы авокадо держал форму.

Шаг 2. Огурцы очистить от кожицы и семян, плоской стороной лезвия ножа ударить несколько раз, нарезать крупно, добавить рисовый уксус, соевый соус, кунжутное масло, перец чили, мелко нарубленный чеснок, семена кунжута.

Шаг 3. Битые огурцы оставить в получившемся соусе минимум на 30 минут.

Шаг 4. Из авокадо сделать гуакамоле, добавив сок лимона, лук-шалот, помидор без кожи, соль.

Шаг 5. В форму из авокадо выложить битые огурцы, гуакамоле, выровнять поверхность ножом, украсить корном, слайсами огурца и редиса.

Шаг 6. Дайкон очистить, нарезать длинной тонкой полосой (5 см), завернуть в виде рулета, раздвинуть слои до конусообразной формы, подавать с паназиатским соусом.

Закуска из битых огурцов

Рецепт бренд-шефа Алексея Семенова

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
 
  • 3 огурца
  • 2 редиски
  • Щепотка соли
  • 1/3 перчика чили
  • 1 зуб. чеснока
  • 2 веточки кинзы
  • 2 веточки укропа
  • ¼ шт. красного лука
  • Семена льна и кедровый орех — по щепотке
  • 2 ст. л. льняного масла

Шаг 1. Нарезать редиску тонкими кружочками.

Шаг 2. Огурцы нарезать брусочками.

Шаг 3. Нарубить зелень, чеснок и перец чили, нарезать полукольцами лук.

Шаг 4. Все компоненты положить в пакет и побить кулаком или тяжёлым предметом.

Шаг 5. Полученный салат выложить на тарелку и сразу подавать.

Салат из битых огурцов с кинзой и кешью

Автор рецепта — шеф-повар Чжан Сяньчэн

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
 
  • 140 г огурца
  • 20 г жареных орехов кешью
  • 15 мл светлого соевого соуса
  • ½ ч. л. сахара
  • 15 г кинзы
  • 5 г чеснока
  • 10 г острого масла
  • 15 мл рисового черного уксуса
  • 10 мл кунжутного масла

Шаг 1. Свежий огурец отбить тыльной стороной ножа, нарезать брусками.

Шаг 2. Чеснок нарезать мелко, а кинзу — крупно. Перемешать огурец, кинзу и чеснок в салатнике.

Шаг 3. Приготовить фирменный соус: соединить соевый соус, острое масло, кунжутное масло, уксус и сахар.

Шаг 4. Добавить орехи кешью в салат, заправить соусом, перемешать.

Битые огурцы с томатами черри и кешью

Рецепт шеф-повара Антона Патанькина

Тайваньские и просто битые. Что приготовить из маринованных огурцов
 
  • 20 г болгарского перца
  • 40 г томатов черри
  • 5 мл оливкового масла
  • 5 мл кунжутного масла
  • Соль и сахар
  • 5 мл уксуса 9%
  • 25 г орехов кешью
  • 5 г ягод годжи
  • 4 г кинзы

Шаг 1. Огурцы очистить от кожи, разрезать вдоль, каждую половину огурца слегка отбить (можно ложкой, можно рукояткой ножа), чтобы получились небольшие слегка прозрачные кусочки.

Шаг 2. Отбитые огурцы заправить по вкусу уксусом, солью, сахаром, оливковым маслом и кунжутным маслом. Перемешать, дать настояться пару минут.

Шаг 3. В готовые огурцы добавить томаты черри, разрезанные пополам, болгарский перец, нарезанный кубиками, жареные орехи кешью, все перемешать.

Шаг 4. При подаче выложить в тарелку и украсить ягодами годжи и листьями кинзы.

 
 
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Еще одни соленые огурцы — азиатские битые. Из них можно приготовить много салатов и интересных летних закусок.
 
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