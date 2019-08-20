Копилка здоровья

Источник материала: Кричевская жизнь

Зеленая аптека

Многие не доверяют лекарствам из аптеки и предпочитают лечиться настоями и отварами целебных трав. Целебные вещества накапливаются в растениях в определенное время. И заготавливать сырье нужно именно в тот момент, когда их содержание максимальное. Перед тем как приступить к сбору трав, нужно знать, что лекарственное сырье собирают в сухую погоду, в 10-11 часов утра, когда роса уже сошла. Листья и цветы срезают ножом или аккуратно обрывают движением сверху вниз.

В августе пришло время заготовки целого ряда лекарственных растений. В это время можно собирать траву эхинацеи пурпурной, аира болотного, багульника болотного, горца почечуйного, донника лекарс­твенного и белого, душицы обыкновенной, верес­ка, золототысячника малого, кипрея узколистного, крес­товика обыкновенного, одуванчика лекарственного, пастушьей сумки, репешка аптечного, плауна булавовидного, полыни горькой, сушеницы топяной, тысячелистника обыкновенного, фиалки трехцветной, хвоща полевого, череды трехраздельной, чистотела большого. Также пришло время собирать листья крапивы двудомной, мать-и-мачехи, подорожника большого, толокнянки обыкновенной, соцветия бессмертника песчаного, календулы лекарственной (ноготков), пижмы обыкновенной. Нужно также позаботиться, чтобы заготовить ягоды боярышника красного, голубики, калины, рябины, черемухи обыкновенной, шиповника, а также плоды тмина обыкновенного, кору калины обыкновенной, корни валерианы лекарственной, дягиля лекарственного, лопуха большого, одуванчика лекарственного, окопника лекарственного, пиона уклоняющегося, синюхи голубой, аира болотного, папоротника мужского. В лечебных целях в народной медицине используется хвоя сос­ны, цветочные корзинки ромашки душистой, шишки хмеля обыкновенного.

Как правильно сушить

лекарственные травы

Растения перебирают, удаляют мусор и экземп­ляры, пораженные вредителями и болезнями, а также те части сырья, которые не понадобятся для приготовления полезных настоев и отваров. Лучше всего сушить растения в тени на свежем воздухе, в первую очередь это касается листьев и цветков. На ярком солнце растительное сырье выгорает, а вместе с пигментами теряются ценные вещества. В идеале нужно найти хорошо проветриваемое, сухое и достаточно теплое помещение. Травы завязывают в пучки, подвешивают цветками вниз или раскладывают на полках, застеленных сухой хлопчатобумажной тканью.

Корни, корневища и плоды можно сушить на улице на солнце. Части растений раскладывают на ткани тонким слоем (1-3 см) и в течение дня несколько раз переворачивают. Чтобы защитить растения от насекомых, сырье прикрывают марлей или тонкой сеткой.

Как хранить сухие

лекарственные травы

Полностью высушенные растения помещают в бумажные пакеты, картонные коробки или заворачивают в крафт-бумагу, подписывают (указывают вид травы и дату сбора) и хранят в темном и сухом помещении (при влажности до 20 %) с температурой воздуха 10-20°С. Если растения нужно использовать в измельченном виде, их перемалывают не во время закладки на хранение, а перед употреблением. При этом разные виды и части лекарственных трав хранят отдельно.

Есть и противопоказания

Так, при приеме отваров и настоев из лекарственных трав нужно помнить, что это не такое уж и безопасное занятие, ведь есть и противопоказания. Кроме того, лекарственные растения имеют и различные побочные эффекты, без учета которых невозможно применять целебные ресурсы природы с положительным для здоровья результатом. Главная опасность самолечения заключается в том, что лекарственные травы, маскируя и облегчая некоторые проявления болезни, могут оказать больному плохую услугу – заболевание продолжает развиваться, и человек обращается к врачу несвоевременно или даже слишком поздно. Поэтому перед тем, как приступить к лечению «бабушкиными средствами», необходимо обязательно посоветоваться с лечащим врачом.

Как правильно принимать

Важно правильно принимать препараты лекарственных растений, поскольку их действие во многом зависит от соблюдения времени и продолжительности приема. Пьют настои и отвары за 20-30 минут до еды 3 раза в день (при отсутствии особых показаний). Курс лечения обычно длится 1,5-2 месяца, повторяют его через 14 дней.

При лечении хронических заболеваний можно принимать некоторые настои и отвары в течение 25 дней каждого месяца с 5-6-дневным перерывом, но только под контролем врача. Иногда, при необходимости длительного лечения, их заменяют препаратами из других растений, обладающих сходным действием.

Прежде чем начать регулярно пользоваться (внутренне или наружно) тем или иным средством, следует сделать себе пробу на аллергию. Мнение о полной безвредности лекарственных растений неверно. При необдуманном самолечении возможны отравления, сбои в работе желудочно-кишечного тракта, почек, кожные реакции и тому подобное. Если появилось какое-либо из этих явлений, значит, растение вам противопоказано. Чтобы распознать аллергическую реакцию вашего организма на то или иное лекарственное растение, нужно опробовать его в небольшом количестве наружно (на небольшом участке кожи) и последить за реакцией. Если организм неадекватно отреагировал, то применять его нельзя.

Когда наступает улучшение

Улучшение при лечении лекарственными растениями наступает обычно через 2-3 недели, однако стойкого эффекта удается достичь лишь при длительном и регулярном применении трав под контролем лечащего врача в течение не менее полугода, а иногда и полутора-двух лет.

Для предупреждения рецидивов хронических заболеваний травами рекомендуется пролечиваться дважды в год под наблюдением лечащего врача, в течение двух месяцев – весной и осенью (март-­апрель и сентябрь-октябрь).