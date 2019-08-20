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«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар

21.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар

В апреле этого года заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Наталья Жукова и постоянный координатор ООН, постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий подписали новую редакцию  информационной стратегии по ВИЧ/СПИД. В связи с этим по всей стане проходят обучающие семинары, на которых медики и представители ЮНЭЙДС развенчивают мифы о ВИЧ и СПИДе, а также рассказывают, как бороться со стигмой и дискриминацией в отношении ВИЧ-положительных.
 
«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар
 
ВИЧ включает в себя широкий спектр тем, которые связаны не только с профилактикой заболевания, но и с информационной политикой в отношении людей с положительным статусом. Новая редакция несет и образовательный характер: одна из ее основных задач – искоренение стереотипов об этом заболевании, которые прочно вошли в умы людей еще в далеких 90-х годах. 
 
«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар
 
– Сегодняшняя информационная политика в отношении ВИЧ и СПИДа сильно отличается от той, что была 20 лет назад. Например, первые социальные плакаты были направлены на устрашение, запугивание. Такая стратегия породила атмосферу непринятия и отторжения людей с положительным статусом. Сегодня специалисты действуют по-другому. Рассказывают о новых способах лечения. Говорят о том, что важно проверить свой статус и не перестают повторять, что ВИЧ нельзя заразиться, если обнять человека или поесть с ним из одной тарелки. Кроме того, мы учим, как правильно  говорить об этой болезни в обществе. Например, журналист работает над текстом и пишет «страшная болезнь». Такая характеристика сразу вызывает цепочку стереотипов из 90-х. Но ВИЧ-инфекция – это не смертельное заболевание. Оно хроническое, как, например, диабет. И переходит в тяжелые формы, только если его не лечить. А если человек знает о своем статусе и соблюдает все рекомендации врача, он будет жить долго, – рассказал консультант по коммуникации и PR офиса ЮНЭЙДС в Беларуси Сергей Кручинин.
 
«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар

 
Ученые достигли больших успехов в купировании симптомов заболевания. Антиретровирусная терапия практикуется уже давно, но на современном этапе она значительно упростилась. Раньше человеку с положительным статусом нужно было пить горсть таблеток, теперь же их количество сократилось до одной-двух. Но это еще не предел, ученые идут к тому, чтобы хватало одного укола, который будет действовать в течение одного-двух месяцев. 
 
«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар

– Все лекарства ВИЧ-положительные получают бесплатно. На 1 августа этого года в области зарегистрировано 935 человек, живущих с ВИЧ. Около 83% заразились половым путем. Самый маленький процент передачи вируса от матери к ребенку. Беларусь достигла больших результатов в предотвращении передачи вируса от ВИЧ-положительной беременной женщины ее будущему ребенку. Такие случаи у нас в стране единичны. За достигнутые успехи в этой области Беларусь получила сертификат от Всемирной организации здравоохранения. За последние три года не было зарегистрировано ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку в области, – рассказала заведующая отделом профилактики ВИЧ и СПИД Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Нина Кашлей. 

 
 
Один из самых прочных стереотипов: ВИЧ – проблема молодых. Но статистика показывает, что в последнее время вирус сместился к возрастной категории старше 35 лет. Да, он по-прежнему в основном локализован в трех ключевых группах: девушки, оказывающие услуги сексуального характера, мужчины, вступающие в однополые связи и наркозависимые. Но специалисты подчеркивают, что ВИЧ, к сожалению, не остается только в этих группах, поэтому важно не замалчивать темы, связанные с вирусом. 
 
«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар
 
Новая редакция информационной стратегии в области ВИЧ, несомненно, направлена и на предотвращение новых случаев заболевания. Специалисты рассказывают о способах передачи вируса, о том, как заболевание протекает и как обезопасить себя.  Таким образом, новая информационная стратегия затрагивает различные слои населения и ставит перед собой много задач, ведь в вопросах, связанных с ВИЧ, эффективен лишь многовекторный подход. 
 
«Все стереотипы о ВИЧ должны остаться в 90-х». В Гродно медики и PR-консультанты провели специализированный семинар

 

Вероника КОЗЛОВСКАЯ
Фото: Ян ХВЕДЧИН
https://grodnonews.by/
 
 
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В апреле этого года заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Наталья Жукова и постоянный координатор...
 
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