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«Сердечный патруль» предлагает жителям Минской и Гродненской областей пройти обследование на рабочем месте

21.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Сердечный патруль» предлагает жителям Минской и Гродненской областей пройти обследование на рабочем месте

В Минской и Гродненской областях стартовала инициатива «Сердечный патруль / Здоровье в кубе», сообщили БЕЛТА организаторы.

В офис компании, которая изъявит желание поучаствовать в акции, прибудут специалисты вместе с врачом-кардиологом высшей категории. Сотрудникам измерят артериальное давление, частоту и равномерность пульса, уровень глюкозы и холестерина в крови. Чтобы выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний, проведут анкетирование. Кардиолог индивидуально даст советы по здоровому питанию и образу жизни в целом.

Медицинское обследование проходит на условиях полной анонимности. Каждый участник получает личную карточку с показателями — при тревожных результатах с ней можно обратиться к врачу. Предлагается завести профиль на сайте cube.cardio.today, внести свои данные и получить персональные рекомендации врача.

Основная идея инициативы «Сердечный патруль / Здоровье в кубе» — свести к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний, в особенности у мужчин старше 35 лет, научить понимать и чувствовать свой организм, чтобы вовремя определить симптомы негативных процессов, пробудить ответственность за собственное здоровье. Инициатива развивается: на ближайшее время запланированы практические семинары, обучение волонтеров, консультации кардиологов, а также спортивно-оздоровительные мероприятия.

Чтобы принять участие, компании достаточно прислать заявку на электронный адрес ceo@cardio.today с указанием названия предприятия, контактных данных и желаемых даты и времени проведения практического семинара. После этого администратор инициативы предложит обсудить дальнейшие действия.

Инициатива является частью проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европейским союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Минздравом Беларуси.

Как отметил автор инициативы Дмитрий Болашев, информационный проект Cardio.today в 2018 году победил в конкурсе местных инициатив проекта БЕЛМЕД.

https://www.belta.by/

 
 
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В Минской и Гродненской областях стартовала инициатива «Сердечный патруль / Здоровье в кубе», сообщили БЕЛТА организаторы. В офис компании, которая изъявит...
 
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