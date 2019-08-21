ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси упростят регистрацию не выпускаемых в стране лекарств

22.08.2019 07:25 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси упростят регистрацию не выпускаемых в стране лекарств
shutterstock.com

В Беларуси упростят регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир КАРАНИК.

В Беларуси упростят регистрацию не выпускаемых в стране лекарств Чем лечиться? Минздрав узнал, сколько стоят лекарства за границей

«Мы делаем более простой, понятной, прозрачной схему регистрации лекарств, которые не выпускаются в республике и имеют международные сертификаты качества, то есть зарегистрированы в Европе, США и продаются там. Их доступ на рынок будет облегчен».

Регистрация таких лекарственных препаратов в Беларуси будет занимать максимум 35 дней и обойдется не дороже 120 базовых величин. Планируется, что необходимые документы будут приняты к октябрю текущего года.

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что необходимые документы будут приняты к октябрю 2019 года.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Сердечный патруль» предлагает жителям Минской и Гродненской областей пройти обследование на рабочем месте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.08.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика