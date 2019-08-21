Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси упростят регистрацию не выпускаемых в стране лекарств. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир КАРАНИК.

«Мы делаем более простой, понятной, прозрачной схему регистрации лекарств, которые не выпускаются в республике и имеют международные сертификаты качества, то есть зарегистрированы в Европе, США и продаются там. Их доступ на рынок будет облегчен».

Регистрация таких лекарственных препаратов в Беларуси будет занимать максимум 35 дней и обойдется не дороже 120 базовых величин. Планируется, что необходимые документы будут приняты к октябрю текущего года.