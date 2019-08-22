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Молодой, свежий или ранний? Как правильно называть картофель

23.08.2019 17:15 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Молодой, свежий или ранний? Как правильно называть картофель
globallookpress.com

Если большинство таких ценников воспринимается как шутка, то в случае с картофелем иной раз путаются опытные огородники. Какой картофель они убрали: ранний, молодой или свежий?

Молодой, свежий или ранний? Как правильно называть картофель «Как купить вкусную картошку?»

Действующие стандарты однозначно делят картофель на несколько категорий: свежий, сушёный и семенной. Иными словами, весь картофель, который продаётся на рынках, в магазинах или хранится огородниками в подвалах, — это «свежий картофель», то есть его клубни не подвергались никакой обработке, предназначены для еды и пребывают в том же виде, в каком их выкопали.

Термином «ранний картофель» называют клубни, которые убрали в летний период. Они ещё не достигли своего максимального размера и веса, кожица у них непрочная.

Ранний картофель даёт меньший урожай, хранится недолго, и поэтому цена на него несколько выше, чем на клубни обычных сортов, убранные в стандартные сроки (конец лета и начало осени).

Молодой, свежий или ранний? Как правильно называть картофель
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«Молодой»

«Молодой картофель» убирают через 2–3 недели после цветения, когда ботва ещё зелёная. Такие клубни содержат повышенное количество белков и сахаров, что весьма положительно сказывается на вкусе.

Внешне молодой картофель отличается от обычного тонкой кожицей, которая отшелушивается во время уборки и транспортировки. Такие клубни хранят при пониженной температуре. Цена молодого картофеля всегда выше, чем обычного.

Молодой, свежий или ранний? Как правильно называть картофель
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