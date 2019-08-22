Вода вместо кофе. Как правильно выбрать духи?

Источник материала: Аргументы и факты

Если в магазине парфюмерии ваше сердце начинает биться чаще, а глаза разбегаются, значит, вы плохо подготовились к миссии под названием «Найти духи мечты». Основатель своего парфюмерного бренда Сергей ГУБАНОВ рассказал «АиФ», как подобрать аромат.

Определитесь со своими предпочтениями

Для начала нужно определиться с ольфакторной группой, т. е. понять, какие именно ароматы нравятся вам больше всего: древесные, пряные, цветочные и т. д. Придя в магазин, озвучьте этот запрос продавцу-консультанту. Но не для того, чтобы он заботливо стоял рядом, когда вы слушаете тот или иной парфюм и что-то подсказывал, а лишь для того, чтобы понять, где конкретно в торговом зале находится необходимая вам ольфакторная группа. Узнали — поблагодарите и дальше действуйте самостоятельно. И помните, что при выборе духов всегда нужно ориентироваться только на свои личные предпочтения.

«Поживите» с ароматом

Я считаю, что перед покупкой с ароматом нужно «пожить». Особенно если речь идет об очень дорогом парфюме. Нанесите его на запястье или блоттер и походите хотя бы час, а еще лучше — примите решение о покупке на следующий день, когда эмоции остынут и обоняние успокоится. Просто послушайте, как аромат раскроется со временем.

Попейте воды

Если друг за другом слушать различные ароматы, в один прекрасный момент вы перестанете воспринимать их объективно. Для того чтобы этого не произошло, во многих парфюмерных магазинах стоит баночка с кофе. Но лично я считаю, что это не лучший способ успокоить обоняние. Поверьте, в такой ситуации гораздо эффективнее будет сделать глоток негазированной воды. Это освежит рецепторы и отвлечет вас. В принципе, если вы послушали три аромата, использовать воду необязательно, если больше — она точно пригодится. Либо можно разжевать кофейное зерно (разумеется, его нужно заранее взять с собой в магазин). В целом я рекомендую за один раз слушать не более пяти ароматов, так у вас будет гораздо меньше шансов ошибиться при выборе духов.

Используйте блоттеры

Если вам понравилось несколько духов сразу и вы не можете сделать выбор, нанесите их на разные блоттеры, возьмите с собой домой и послушайте спустя время. Эти бумажные полоски сделаны из специальной древесины, поэтому они долго держат аромат и не искажают его. Более того, на следующий день раскроются базовые ноты, именно это нам и нужно, ведь они главные в аромате и самые стойкие в отличие от верхних и средних.



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Помните о пирамиде аромата

При покупке любых духов надо понимать их пирамиду (эту информацию всегда можно узнать у продавца-консультанта). Ее верхние ноты уходят примерно через 1,5 часа, после чего остаются средние, которые тоже долго не живут, поэтому ориентироваться нужно на базовые ноты в парфюме, именно их вы будете «носить» 8-12 часов.

Допустим, вы купили аромат, потому что вам в нем понравились запахи апельсина и шафрана, но это верхние ноты. В таком случае будьте готовы к тому, что его придется обновлять примерно каждые 1,5 часа, если вы хотите, чтобы в основном звучали именно апельсин и шафран.

Не обращайте внимания на тренды

Последнее о чем вы должны думать при покупке духов, — тренды. Вы и только вы решаете, что в моде, а что нет. Например, сейчас цитрусовые ароматы якобы потеряли актуальность, но лично я считаю, что они вне времени. Мало ли кто что говорит.

Ищите аналог, если нет денег на дорогие духи

Если вам понравились духи, которые вы не можете себе позволить по финансовым соображениям, узнайте пирамиду этого аромата, его базовые ноты. А потом просто посмотрите в интернете, какие духи могут более или менее соответствовать данным параметрам. Безусловно, на 100% попадания не будет, но вы сможете найти что-нибудь похожее.

Не верьте большим скидкам

Стоит ли покупать духи по акции? В целом в этом нет ничего криминального, когда размер скидки составляет не более 30%. Но, если речь идет о 70%, это действительно странно, я бы обходил подобные предложения стороной. Духи, которые продавались за 100 рублей, не могут стоить 30. Конечно, если мы с вами говорим о действительно качественном продукте.

Будьте реалистами

Стойкость не показатель качества, помните об этом. Не ждите, что духи, сделанные из натуральных масел, будут держаться на вас трое суток. Нет, чем натуральнее ингредиенты парфюма, тем сложнее их удержать. Хотите, чтобы аромат был экологически чистым и звучал 72 часа? Так не бывает, это сказки. Будьте реалистами.



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Покупайте удобный формат духов

Даже если вам очень понравились духи, не надо покупать себе флакон объемом 100 мл. Во-первых, их неудобно брать с собой в дорогу или даже просто носить в сумке. Конечно, есть атомайзеры, куда можно отлить необходимое количество парфюма, но лично я отношусь к ним скептически, все-таки они могут искажать запах. Во-вторых, вкусы меняются, возможно, через пару месяцев вы уже не захотите пользоваться этим ароматом. Кто знает.

Не бойтесь ошибиться

Одни и те же духи могут по-разному звучать на разных людях. Тем не менее, если вам понравился парфюм у подруги или коллеги, можете смело заказать себе такой же даже без «примерки», например, через интернет-магазин. Поверьте, ошибиться в данной ситуации практически невозможно. Основные ноты духов в любом случае останутся такими, какие они есть.

Помните о разнице между Eau De Toilette и Eau De Parfum

Если вы хотите получить плотное звучание, то покупайте парфюмированную воду, а не туалетную. В последней концентрация масел меньше. Кроме того, иногда один и тот же аромат в формате Eau De Toilette пахнет немного не так, как в формате Eau De Parfum, может создаться впечатление, что это вообще два разных аромата, имейте это в виду, когда будете делать выбор.