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Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда?

24.08.2019 00:42 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда?
Том Круз, Киану Ривз, Джаред Лето. © / Коллаж АиФ

В 50 выглядеть на 30, а в 40 — на 25. Для некоторых нет ничего невозможного. Тому Крузувообще скоро 60 лет, а такое ощущение, что он уже лет 20 совершенно не меняется — как будто законсервировался. Понятно, что артисты следят за здоровьем, питанием, фигурой, но ведь следят многие, а вечно молодыми остаются единицы. Мы решили проверить, что же едят «вечные мальчики» Голливуда.

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Том Круз

Артисту в этом году исполнилось 57 лет, уже довольно солидный возраст. Тем не менее, он потрясающе выглядит, никогда не скажешь, что еще немного, и ему будет 60 лет. 

Конечно, чтобы выглядеть таким подтянутым и энергичным, актер очень много тренируется. Обычно 3-4 раза в неделю. Но иногда и больше — например, в периоды подготовки к ролям в серии фильмов «Миссия невыполнима» актер тренировался 5-6 раз в неделю под руководством личного тренера.

В своих интервью он признается, что не уделяет слишком большое внимание тому, что ест. И кладет на тарелку то, что нравится: яйца, кашу, запеченную курицу с фруктами, может съесть даже сосиски. Но при этом пьет много воды. 

Бывают такие моменты, когда Тому Крузу приходится следить за питанием и прислушиваться к советам диетологов, если для роли необходимо накачаться, подсушиться...

И тогда актер следит, чтобы в его рационе было много свежих фруктов и овощных салатов, качественного белка, получаемого из филе индейки или курицы, постной говядины и рыбы. Обычно все это готовится на гриле или запекается — так полезнее.

Иногда приходится исключать из рациона крахмалистые овощи (картофель, морковь), все продукты, содержащие сахар, белую муку. А налегать на мясо, рыбу, сыр и листовые овощи.

Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда? Ученые утверждают, что от макарон можно похудеть

Когда актеру необходимо было добиться идеального рельефного торса, он придерживался высокобелковой диеты. Чтобы увеличить количество протеинов, он пил спортивные коктейли и, разумеется, употреблял много белковых продуктов и овощей и минимум жиров.

Киану Ривз

Киану родился в 1964 году, в этом году ему исполнится 55 лет. Но выглядит он очень хорошо. Про актера даже шутят, что в его диету входит кровь невинных младенцев, ведь невозможно так классно выглядеть, не заключив сделку с темными силами.

Очень часто Киану Ривза причисляют к вегетарианцам. Актер очень трепетно относится к защите природы, любит животных, но как он сам уверяет, строгим вегетарианцем не является. Хотя действительно крайне редко ест мясо, старается не есть нездоровую пищу, не употребляет так называемый джанк-фуд: бургеры, картошку фри, чипсы и так далее. 

Киану Ривз любит овощи, сыр, хлеб. А в некоторых случаях может даже съесть стейк.

Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда?
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Джаред Лето

Еще один «законсервировавшийся» актер Голливуда — Джаред Лето. Он моложе Тома Круза и Киану Ривза, но то, как он выглядит сейчас, в 47 лет, тоже впечатляет. Кажется, что актеру нет еще и 30 лет.

Джаред Лето — вегетарианец. Причем строгий, веган, это значит, что он не употребляет ни молочных продуктов, ни яиц. Сам актер считает, что секрет его отличной формы именно в отказе от продуктов животного происхождения. Также актер исключает из рациона сахар, соль и алкоголь. Кроме того, он регулярно занимается спортом, любит йогу, увлекается экстремальным туризмом.

Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда? Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета

Случались в жизни Джареда Лето и экстремальные диеты. В 2007 году он набрал 30 килограммов для роли психопата Чепмена, убийцы Джона Леннона. Чтобы сделать это, актер питался разогретым в микроволновке мороженым, причем заливал его растительным маслом, ел спагетти и прочий фастфуд. В результате на экране мы видим одутловатого психа, убившего легендарного артиста. После этой роли актер восстановился с помощью сыроедческой полужидкой диеты. Джаред Лето ел твердую пищу один или два раза в день — это были овощные салаты. Остальное время он делал себе смузи из фруктов, овощей, зелени.

Джареду Лето для ролей приходилось не только очень сильно толстеть, но и худеть. Это потребовалось в 2000 году для роли наркозависимого в фильме «Реквием по мечте». Тогда Джаред похудел на 12 килограммов, практически голодая. Второй раз случился в ходе подготовки к роли транссексуала Рэйон из «Даллаского клуба покупателей» (2013 год). В течение месяца Лето питался водой, лишь иногда позволяя себе кусочек авокадо. Актер похудел на 14 килограммов. После чего несколько недель в его рационе были только минеральная вода, лимонный сок и кленовый сироп, чтобы организм восстановился после столь долгого голодания. 

Подобные методы похудения не проходят бесследно для здоровья и могут происходить только под присмотром врачей. Ведь после строгих ограничений организм может даже отторгать пищу, поэтому ни в коем случае нельзя прибегать к столь экстремальным способам похудения.

Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда?
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