Том Круз, Джаред Лето, Киану Ривз. Что едят вечные мальчики Голливуда?

В 50 выглядеть на 30, а в 40 — на 25. Для некоторых нет ничего невозможного. Тому Крузувообще скоро 60 лет, а такое ощущение, что он уже лет 20 совершенно не меняется — как будто законсервировался. Понятно, что артисты следят за здоровьем, питанием, фигурой, но ведь следят многие, а вечно молодыми остаются единицы. Мы решили проверить, что же едят «вечные мальчики» Голливуда.
Том Круз
Артисту в этом году исполнилось 57 лет, уже довольно солидный возраст. Тем не менее, он потрясающе выглядит, никогда не скажешь, что еще немного, и ему будет 60 лет.
Конечно, чтобы выглядеть таким подтянутым и энергичным, актер очень много тренируется. Обычно 3-4 раза в неделю. Но иногда и больше — например, в периоды подготовки к ролям в серии фильмов «Миссия невыполнима» актер тренировался 5-6 раз в неделю под руководством личного тренера.
В своих интервью он признается, что не уделяет слишком большое внимание тому, что ест. И кладет на тарелку то, что нравится: яйца, кашу, запеченную курицу с фруктами, может съесть даже сосиски. Но при этом пьет много воды.
Бывают такие моменты, когда Тому Крузу приходится следить за питанием и прислушиваться к советам диетологов, если для роли необходимо накачаться, подсушиться...
И тогда актер следит, чтобы в его рационе было много свежих фруктов и овощных салатов, качественного белка, получаемого из филе индейки или курицы, постной говядины и рыбы. Обычно все это готовится на гриле или запекается — так полезнее.
Иногда приходится исключать из рациона крахмалистые овощи (картофель, морковь), все продукты, содержащие сахар, белую муку. А налегать на мясо, рыбу, сыр и листовые овощи.
Когда актеру необходимо было добиться идеального рельефного торса, он придерживался высокобелковой диеты. Чтобы увеличить количество протеинов, он пил спортивные коктейли и, разумеется, употреблял много белковых продуктов и овощей и минимум жиров.
Киану Ривз
Киану родился в 1964 году, в этом году ему исполнится 55 лет. Но выглядит он очень хорошо. Про актера даже шутят, что в его диету входит кровь невинных младенцев, ведь невозможно так классно выглядеть, не заключив сделку с темными силами.
Очень часто Киану Ривза причисляют к вегетарианцам. Актер очень трепетно относится к защите природы, любит животных, но как он сам уверяет, строгим вегетарианцем не является. Хотя действительно крайне редко ест мясо, старается не есть нездоровую пищу, не употребляет так называемый джанк-фуд: бургеры, картошку фри, чипсы и так далее.
Киану Ривз любит овощи, сыр, хлеб. А в некоторых случаях может даже съесть стейк.
Джаред Лето
Еще один «законсервировавшийся» актер Голливуда — Джаред Лето. Он моложе Тома Круза и Киану Ривза, но то, как он выглядит сейчас, в 47 лет, тоже впечатляет. Кажется, что актеру нет еще и 30 лет.
Джаред Лето — вегетарианец. Причем строгий, веган, это значит, что он не употребляет ни молочных продуктов, ни яиц. Сам актер считает, что секрет его отличной формы именно в отказе от продуктов животного происхождения. Также актер исключает из рациона сахар, соль и алкоголь. Кроме того, он регулярно занимается спортом, любит йогу, увлекается экстремальным туризмом.
Случались в жизни Джареда Лето и экстремальные диеты. В 2007 году он набрал 30 килограммов для роли психопата Чепмена, убийцы Джона Леннона. Чтобы сделать это, актер питался разогретым в микроволновке мороженым, причем заливал его растительным маслом, ел спагетти и прочий фастфуд. В результате на экране мы видим одутловатого психа, убившего легендарного артиста. После этой роли актер восстановился с помощью сыроедческой полужидкой диеты. Джаред Лето ел твердую пищу один или два раза в день — это были овощные салаты. Остальное время он делал себе смузи из фруктов, овощей, зелени.
Джареду Лето для ролей приходилось не только очень сильно толстеть, но и худеть. Это потребовалось в 2000 году для роли наркозависимого в фильме «Реквием по мечте». Тогда Джаред похудел на 12 килограммов, практически голодая. Второй раз случился в ходе подготовки к роли транссексуала Рэйон из «Даллаского клуба покупателей» (2013 год). В течение месяца Лето питался водой, лишь иногда позволяя себе кусочек авокадо. Актер похудел на 14 килограммов. После чего несколько недель в его рационе были только минеральная вода, лимонный сок и кленовый сироп, чтобы организм восстановился после столь долгого голодания.
Подобные методы похудения не проходят бесследно для здоровья и могут происходить только под присмотром врачей. Ведь после строгих ограничений организм может даже отторгать пищу, поэтому ни в коем случае нельзя прибегать к столь экстремальным способам похудения.