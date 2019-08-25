Катаракта - не приговор. Цены, технологии и возможности восстановления зрения в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В современном мире требования людей к высокому зрению постоянно повышаются независимо от возраста. Мы получаем около 90 процентов информации об окружающем мире именно посредством органов зрения. Это одни из основных источников информации.





При этом четкое зрение важно на всех расстояниях. Зрение вблизи необходимо, чтобы комфортно читать, писать, пользоваться различными гаджетами, готовить еду. Зрение на средней или промежуточной дистанции (т.е. на расстоянии вытянутой руки) обеспечивает удобную работу за компьютером и выполнение многих домашних дел. Зрение вдаль нужно для вождения автомобиля и быстрой ориентации в пространстве.

Что такое катаракта и пресбиопия?

У людей в возрасте старше 40 лет физиологическая способность хорошо видеть на разных расстояниях с каждым годом ослабевает. Развивается состояние, которое называется пресбиопией. Таким образом, еще вполне работоспособный и полный сил человек вынужден для каждого рода деятельности иметь отдельные очки, что, конечно же, очень неудобно.





Бок о бок с проблемой возрастной пресбиопии идет проблема катаракты. Катаракта — это любые помутнения в хрусталике, которые бывают различной локализации и интенсивности. Иногда незначительные изменения приводят к резкому снижению зрения и затрудняют привычный ритм жизни, а бывает, что в хрусталике имеются грубые помутнения, но при этом пациент показывает высокую центральную остроту зрения. Одно ясно — решить проблему как катаракты, так и пресбиопии можно только хирургическим путем.





Как это происходит, какие методы используются и сколько стоит — мы узнали в брестской клинике «Новое зрение».

Как лечат?

Факоэмульсификация катаракты (ФЭК) через небольшие разрезы 1.8-2.2 мм с быстрым послеоперационным восстановлением зрительных функций стали стандартом лечения проблемы катаракты и пресбиопии во всем мире.Современные операции проводятся амбулаторно и под местной анестезией, доставляя пациенту лишь небольшой кратковременный дискомфорт.





ФЭК подразумевает использование специального оборудования с ультразвуковым наконечником, который эмульгирует содержимое природного измененного хрусталика. Супервизуализацию операционного поля обеспечивает новейшая разработка в офтальмохирургии — система 3D NGENUITY. Врач выполняет операцию под четким контролем в 3D объеме, что приводит к полной уверенности во всех манипуляциях в глазу.

Ngenuity

Долгое время основным методом визуализации операционного поля был микроскоп. В 2019 году клиника «Новое зрение» одними из первых на территории СНГ внедрили в свою хирургическую практику поистине революционное решение. Это система 3D визуализации NGENUITY®. Кстати, эта же система применяется и при лазерной коррекции зрения. Подробнее об этом мы уже писали в нашем прошлом репортаже .





NGENUITY® 3D Visualization System представляет собой две HDR-видеокамеры (аналогичные двум человеческим глазам) высокого разрешения, 55-дюймовый 4K UHD монитор и поляризационные очки. Главная особенность системы — это широчайший динамический диапазон цветопередачи, заключающийся в разнице между самым светлым и самым темным цветом, который может захватывать и передавать цифровая камера. Чем больше этот диапазон, тем больше деталей будет видно на экране.

Изображение, полученное камерой, передается на монитор, где хирург и операционная бригада в 3D-очках видят объемное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей. Полученное изображение при необходимости может быть увеличено или преобразовано спектрально в другое без малейшего ущерба для качества и обзорности. Если того требует клиническая ситуация, доктор может применять различные фильтры, которые помогут ему увидеть самые мелкие структуры на операционном поле. Также при помощи искусственного интеллекта можно выделить на экране только оперируемую структуру.

Какие же преимущества получает хирург, работая с данной системой, и какая польза этого для пациента?

Наилучшая обзорность во время микрохирургической операции — залог хорошего результата. Доктор, сидя в операционной в удобном для себя положении, не сгибаясь над микроскопом, максимально контролирует происходящее в операционном поле. Это значительно уменьшает время вмешательства, так как движения хирурга оптимизированы и точны. На видео ниже вы можете увидеть фрагмент витреоретинальной операции (на сетчатке и стекловидном теле).

Высокий итоговый результат — это суммарные усилия не только оперирующего хирурга, но и всей операционной бригады в целом. Каждый участник процесса получает возможность видеть все этапы операции, в результате чего значительно возрастает слаженность и быстродействие персонала.





Новые системы визуализации способны работать при очень низком световом потоке и теперь они не ослепляют пациента во время операции. Ведь значительно снижается световая нагрузка на структуры переднего отрезка глаза и фоторецепторы на сетчатке, что позволило полностью избавило от такого явления как фототоксичность. Теперь хирургия катаракты — это минимальный стресс для глаза. на основании собранных данных, новейшие факомашины (комплексы для удаления катаракты) вкупе с диагностическим оборудованием последнего поколения позволяют формировать цифровую модель оперируемой структуры и при помощи искусственного интеллекта просчитывать ход операции до ее проведения, предупреждая и страхуя доктора и пациента от возможных осложнений. Систему 3D-визуализации для хирурга можно сравнить с радаром, который ведет пилота в темноте.

Что такое ИОЛ (интраокулярная линза) и какие типы ставят?

ИОЛ — это высокоточный оптический прибор из химически энертного материала, не вызывающего никаких реакций в глазу, микроскопического размера.

Для обеспечения пациенту желаемого рефракционного результата, в клинике «Новое зрение» используются интраокулярные линзы (ИОЛ) из эластичного акрилового материала широчайшего диоптрийного ряда. Применяются ИОЛ двух видов: традиционные или монофокальные (выводящие зрение с определенным фокусом для близи или для дали, в зависимости от предпочтений пациента). Новейшие конструкции мультифокальных ИОЛ позволяют фокусировать изображение как от удаленных предметов, так и от близких объектов, работая как бифокальные или трифокальные очки. Мультифокальные ИОЛ часто называют еще и «премиальными», так как они позволяют визуализировать пациенту объекты более, чем на одном расстоянии, устраняя необходимость пользоваться очками.





Операция по удалению катаракты и имплантацией искусственного хрусталика является безопасной процедурой с высокими показателями успеха.

Трифокальные хрусталики обеспечивают полную свободу от очков. И максимально приближают зрение к естественному, как в юном возрасте. Особенностью этих хрусталиков является высокая острота зрения вдаль, вблизи и на промежуточном расстоянии. Этим обеспечивается комфортное вождение (даже в темное время суток), работа за компьютером, чтение мелкого текста, рукоделие и многие другие виды деятельности, которые теперь не будут требовать надевания очков.





Имплантация таких хрусталиков — это быстрая и безболезненная процедура, которая в «Новом зрении» проводится в течение 15 минут и при этом не требует особой подготовки, наложения швов и серьезных послеоперационных ограничений. Цена операции на одном глазу не превышает стоимости одних дорогих очков, а учитывая, что при пресбиопии их нужна не одна пара, выгода очевидна.

Цена вопроса

В клинике «Новое зрение» сейчас действует акция на трифокальные ИОЛ «премиального» сегмента — 2.100 бел. руб., на бифокальные — 1000 бел. руб. На сегодняшний день это самая низкая цена в Беларуси. При этом используются хрусталики английского производителя Rayner и американского производителя Alcon. Фирма Rayner предоставляет беспрецедентную линейку ИОЛ, которой нет у других производителей, и позволяет помочь пациентам при крайних степенях близорукости, дальнозоркости и астигматизма. При этом диоптрийный ряд для мультифокальных искусственных хрусталиков у Rayner тоже самый большой. С 29 июля действует так же акционная цена и на монофокальный искусственный хрусталик — 700 бел. руб.

Кто оперирует?

Брестская клиника «Новое зрение» работает в плотной интеграции с ведущими минскими специалистами. В ней оперируют доктора экспертного класса со стажем работы более 25 лет и имеющие научные степени: кандидат медицинских наук Тоболевич Юрий Семенович и Белькевич Юрий Леонидович. Их фамилии хорошо известны не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами.









Такой подход позволяет достичь сразу двух целей: во-первых, столь квалифицированная помощь становится для пациентов ближе географически, во-вторых, происходит постоянный обмен опытом между докторами минской и брестской клиник. Как правило, доктор приезжает на 3 операционных дня подряд, при этом дополнительно проводит еще и консультации пациентов.

Контакты



Записаться на прием, задать интересующие вопросы и получить необходимую консультацию об услугах можно как по телефону, так и на сайте клиники «Новое зрение».



Телефоны: +375 162 52-59-99 или +375 162 53-09-99



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