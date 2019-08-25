«Запрещенка». 10 продуктов-врагов зубной эмали

Источник материала: Аргументы и факты

Любите начинать свое утро с молочной каши, бутерброда с икрой или апельсинового фреша? Тогда не удивляйтесь, если в скором времени вам придется посетить стоматолога. Какие продукты разрушают зубную эмаль и можно ли ее восстановить, объясняет кандидат медицинских наук, стоматолог Дмитрий Смирнов.

1. Газированные напитки

Когда мы говорим об эмали, то обязательно должны помнить о таком понятии, как «пиликула». Это бактериальная защитная пленка, которую слюна образует на поверхности зуба. Со временем она загрязняется, мы счищаем ее зубной щеткой, а потом она образуется вновь. Газированные напитки, во-первых, содержат в себе вредный сахар. Он подпитывает микрофлору, разрушающую эмаль. Во-вторых, в них есть кислоты, которые разрушают также и пиликулу. Ради эксперимента просто сделайте всего один глоток, и вы почувствуете, что язык скользит по поверхности зуба уже не так гладко.

2. Молочные каши

Полезные для желудка и организма в целом, каши представляют собой вязкую субстанцию, которая легко обволакивает зубы. Ее остатки в полости рта могут активно питать кариозную флору, что приводит к быстрому развитию кариеса, особенно у детей. Поэтому после такого завтрака нужно как минимум прополоскать рот, а еще лучше почистить зубы.

3. Икра и яйцо всмятку

Непрожаренный желток также можно отнести к вязким продуктам, которые образуют на зубах плохо смываемую пленку, вызывающую нежелательные процессы. «Прилипнуть» к зубной эмали способна и икра. И поверьте, ничего хорошего в этом для здоровья полости рта нет.

4. Сладости и жевательная резинка

Как я уже сказал, сахар крайне вреден для зубов, поскольку создает благоприятную среду для размножения бактерий. Липкие ириски, карамель, леденцы, шоколад, сахарная вата — враги эмали. К этой же компании можно смело отнести жевательные резинки. Но, говоря о леденцах и жевательной резинке, мы должны исключить из вредного списка те, что содержат ксилит — сахарозаменитель, который как раз препятствует размножению кариесогенной флоры в полости рта. Но даже в этом случае нужно помнить, что жевательную резинку нельзя долго использовать. Она как зубная паста — пожевали минуту после еды, чтобы очистить полость рта, и выбросили. Длительное использование наносит вред.

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5. Сухофрукты

Несмотря на то, что сухофрукты — это более полезные заменители сладостей для нашего организма, все-таки они разрушительно действуют на зубы. Сладкие чернослив и курага запросто могут приклеиться к эмали, забиться между зубов. Это в свою очередь приведет к неприятным последствиям.

6. Кислые фрукты и соки

Научно доказано, что кислые фрукты, например, такие как ананасы, апельсины (и соки из них), разрушают твердые ткани зуба, правда для этого их нужно есть килограммами. В любом случае после употребления фрешей и кислых фруктов следует прополоскать рот, чтобы избавиться от повышенной кислотности. Считается, что, если пить соки через трубочку, это обезопасит зубы, но, на самом деле, во время глотания, когда язык прижат к верхнему небу, а щеки утянуты, в полости рта все равно происходит промывание. Не забывайте об этом.

7. Соусы

Сладкие и острые соусы, всевозможные кетчупы — все они содержат значительное количество сахара и кислот, которые раздражают десны и негативно действуют на эмаль.

8. Чука

Салат из этой зеленой водоросли, столь популярный в различных суши-барах, быстро забивается между зубами. И это огромный минус, ведь пытаясь достать его, мы часто используем зубочистки, а они — большие враги для нашей полости рта.

9. Маринованные продукты

Содержащийся в маринадах уксус разрушительно действует на зубы. А если у вас есть проблемы с деснами, то употребление таких продуктов может вызвать обострение состояния.

10. Варенье и ягоды с мелкими косточками

Косточки от малины, клубники, ежевики и других ягод могут застревать между зубами и в фиссурах (небольшие бороздки и углубления на жевательной поверхности зубов). Если быстро и правильно их не удалить, это неизбежно приводит к неприятным последствиям.



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Как спасти эмаль?

Этот список вредных продуктов совсем не означает, что теперь вы не должны есть кашу, сухофрукты и не можете позволить себе глоток газировки, если очень хочется. Нужно просто помнить, что, если вы съели что-нибудь из этого «запрещенного списка», нужно почистить зубы или как минимум прополоскать полость рта, но ни в коем случае не ковыряться зубочистками или механически воздействовать на зубы и десны, кроме как зубной щеткой и ирригатором.

Конечно, современная фармацевтика предлагает всевозможные средства для реминерализации и укрепления эмали. Однако нужно понимать, что ее выращивание и восстановление не происходит. Максимум, чего мы можем добиться, используя биологические пасты и гели, — это создать некую герметичную среду вокруг зуба, его внешнюю минимальную защиту. Кроме того, стоит учитывать, что есть пасты лечебные, которые выписывает доктор, а есть пасты из группы, которую я называю «супермаркет». Последние могут только маскировать источник проблемы, но не более. Чтобы произвести успешную реминерализацию, вам сначала понадобится профессиональная обработка зубов — важно хорошо очистить ткани, и здесь без профессиональной гигиены не обойтись.