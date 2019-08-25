Смертельно опасное варенье. Главные ошибки домашнего консервирования

Источник материала: Аргументы и факты

Рассказывает специалист по фитохимии, автор книг кулинарных рецептов, кандидат фармацевтиче­ских наук Игорь Сокольский.

Выходные в августе хозяйки традиционно проводят на кухне в надежде зимой порадовать семью полезными домашними разносолами. Что может свести на нет их труды?

1. Использование некаче­ственных плодов

На рынках на ящиках с помятыми и побитыми плодами можно увидеть объявление: «Яблоки на варенье», «Сливы для компота» и т. д. Принято считать, что термообработка убивает все микробы, а значит, тратиться на покупку каче­ственных фруктов необязательно.

Однако в плодах с признаками гнили или плесени содержатся микотоксины – крайне опасные соединения, которые относятся к канцерогенам и могут спровоцировать развитие рака. Микотоксины выдерживают даже многоступенчатую термическую обработку. Поэтому подпорченные плоды можно использовать только для удобрения почвы. Овощи и фрукты для заготовок должны быть свежими и качественными.





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2. Заготовка варенья с косточками

В косточках вишни, абрикосов, персиков и т. д. содержится амигдалин – вещество, которое в организме преобразуется в синильную кислоту – один из самых сильнодействующих ядов. Чем дольше хранится варенье с косточками, тем больше яда перейдёт в варенье. Поэтому косточки следует либо извлекать, либо съедать такое варенье как можно быстрее.

3. Добавление аспирина

Аспирин обычно используется при засолке огурцов. Считается, что это предохраняет заготовки от порчи, не даёт раствору мутнеть и т. д.

Салициловая кислота дейст­вительно создаёт кислую среду, уничтожающую микробы, что способствует длительному хранению. Однако в больших дозах салициловая кислота токсична и негативно влияет на слизистую желудка, а в сочетании с алкоголем (а солёные огурчики считаются лучшей закуской для крепкого алкоголя) губительна для желу­дочно-кишечного тракта. При нагревании (или длительном контакте с горячими блюдами) возможны изменения вкуса и запаха продукта. Клинические наблюдения показали, что длительное применение производных салициловой кислоты может вызвать сенсиби­лизацию – повышенную чувствительность организма. А значит, заготовки с аспирином (если их употреблять много и часто) могут стать причиной аллергии.

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4. Переработка испортившихся заготовок

Варенье покрылось плесенью? Это говорит о том, что в банке размножились плесневые микроскопические грибы, которые продуцируют всё те же микотоксины, незаметно отравляющие организм. Бороться с плесенью бесполезно – варенье придётся выбросить. Перерабатывать продукты из банок со вздувшимися крышками тоже нежелательно – это чревато пищевым отравлением.

Впредь будьте внимательнее – чаще всего причиной вздутия крышек и появления плесени служит несоблюдение рецептуры (недостаток сахара, соли, уксуса) и технологии приготовления (неправильная термическая обработка). Консервация может портиться из-за плохо вымытых ингредиентов или недостаточной очистки ёмкостей.