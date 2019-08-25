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Ешьте ежедневно: медики рассказали об уникальных свойствах огурцов

26.08.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Ешьте ежедневно: медики рассказали об уникальных свойствах огурцов

О полезных свойствах огурцов медики рассказывали неоднократно, однако некоторые специалисты настоятельно рекомендуют ввести этот овощ в ежедневный рацион.

Как информирует replyua.net, огурцы должны быть в ежедневном рационе людей, которые хотят сохранить идеальный вес и хорошее здоровье. Дело в том, что огурец является одним из самых низкокалорийных продуктов питания и содержит максимальное количество воды в своём составе. Несмотря на водянистую основу, огурец считается чемпионом по содержанию полезных веществ. В первую очередь, речь идёт о йоде, фосфоре, меди, фторе, кальции и натрии. Благодаря ежедневному употреблению огурцов можно нормализовать артериальное давление и укрепить сердечную мышцу.

Кроме того, этот овощ обладает желчегонным и мочегонным действием. Его необходимо включать в ежедневный рацион людям, страдающим артритом и мочекаменной болезнью. Кроме того, в огурцах содержатся очень полезные кислоты, улучшающие сон, настроение, пищеварение и метаболизм.

replyua.net

 
 
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О полезных свойствах огурцов медики рассказывали неоднократно, однако некоторые специалисты настоятельно рекомендуют ввести этот овощ в...
 
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