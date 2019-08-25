Вместо лекарств: назван продукт для снижения повышенного давления

Источник материала: Вороновская газета





Речь идет о сыре моцарелла, который, по мнению диетологов, способен понижать повышенное давление.

Лучший продукт для людей, страдающих от повышенного кровяного давления, — это сыр моцарелла. К такому выводу пришли британские врачи-диетологи.

По мнению ведущего британского диетолога, доктора Сары Шенкер, именно этот вид сыра содержит мало соли и жира, ведь людям, страдающим от повышенного давления, следует контролировать употребление продуктов с высоким содержанием перечисленных веществ.

Помимо моцареллы, медики рекомендуют употреблять другие сорта этого продукта, например фету или козий сыр. Также снизить артериальное давление можно за счет нежирного творога, сообщает издание Express.

Ранее исследователи обнаружили продукт для «отсрочки» старости. По мнению специалистов, регулярное употребление этой специи может улучшить память и когнитивные функции.

tvzvezda.ru