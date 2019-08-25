Медики сообщили о полезных свойствах яиц

Источник материала: Газета Авангард





Яйца являются достаточно полезным продуктом питания, который стоит употреблять в пищу ежедневно.

Медики выделяют следующие полезные свойства:

1. Являются ценным источником различных питательных элементов, в том числе – витамина В12, необходимого для того, чтобы поддерживать волосы и ногти в ухоженном состоянии.

2. Защита от рака груди. Американские ученые смогли установить, что употребление 6 штук яиц в неделю сокращает риск заболевания более чем на 40 %.

3. Источник витамина D. Данный витамин редко встречается в продуктах питания, хотя его роль в здоровье организма огромна: он укрепляет иммунную систему, отвечает за рост костной ткани, защищает от развития онкологии, помогает функционировать нервной системе.

4. Значительно снижает уровень холестерина в крови.

5. Безопасны для фигуры, так как содержат маленькое количество жиров.

belnovosti.by