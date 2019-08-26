Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа

Источник материала: Вороновская газета





Профилактическая акция здоровья «Медицинский городок» стала традиционной и очень востребована у горожан. А ее проведение в разных точках Гродно сделало мероприятие доступным для жителей даже отдаленных микрорайонов.





Уже в эту среду, 28 августа, медицинский городок откроется по адресу проспект Янки Купалы, 53 (территория музыкального колледжа). Все желающие смогут получить консультации невролога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, стоматолога, валеолога, врачей лечебной физкультуры и общей практики.





Здесь же можно пройти экспресс-тест крови на глюкозу, определить остроту зрения и внутриглазное давление, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму. На медицинской площадке пройдут мастер-классы по обучению скандинавской ходьбе, врачи предложат информационно-познавательную литературу по здоровому образу жизни для изучения в семейном кругу.

Вход и медицинские услуги бесплатны. Медицинский городок будет работать 28 августа с 13.00 до 16.00.

Служба информации «ГП»

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/