|
Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа
26.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Профилактическая акция здоровья «Медицинский городок» стала традиционной и очень востребована у горожан. А ее проведение в разных точках Гродно сделало мероприятие доступным для жителей даже отдаленных микрорайонов.
Уже в эту среду, 28 августа, медицинский городок откроется по адресу проспект Янки Купалы, 53 (территория музыкального колледжа). Все желающие смогут получить консультации невролога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, стоматолога, валеолога, врачей лечебной физкультуры и общей практики.
Здесь же можно пройти экспресс-тест крови на глюкозу, определить остроту зрения и внутриглазное давление, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму. На медицинской площадке пройдут мастер-классы по обучению скандинавской ходьбе, врачи предложат информационно-познавательную литературу по здоровому образу жизни для изучения в семейном кругу.
Вход и медицинские услуги бесплатны. Медицинский городок будет работать 28 августа с 13.00 до 16.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа
Профилактическая акция здоровья «Медицинский городок» стала традиционной и очень востребована у горожан. А ее проведение в разных точках Гродно сделало...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)