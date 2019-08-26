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Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа

26.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа

Профилактическая акция здоровья «Медицинский городок» стала традиционной и очень востребована у горожан. А ее проведение в разных точках Гродно сделало мероприятие доступным для жителей даже отдаленных микрорайонов.

Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа

Уже в эту среду, 28 августа, медицинский городок откроется по адресу проспект Янки Купалы, 53 (территория музыкального колледжа). Все желающие смогут получить консультации невролога, офтальмолога, хирурга, эндокринолога, стоматолога, валеолога, врачей лечебной физкультуры и общей практики.

Проверить зрение и получить консультацию хирурга. В Гродно снова развернется «Медицинский городок», на этот раз – на территории музыкального колледжа

Здесь же можно пройти экспресс-тест крови на глюкозу, определить остроту зрения и внутриглазное давление, измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму. На медицинской площадке пройдут мастер-классы по обучению скандинавской ходьбе, врачи предложат информационно-познавательную литературу по здоровому образу жизни для изучения в семейном кругу.

Вход и медицинские услуги бесплатны. Медицинский городок будет работать 28 августа с 13.00 до 16.00.

Служба информации «ГП»
Фото: архив ГП
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Профилактическая акция здоровья «Медицинский городок» стала традиционной и очень востребована у горожан. А ее проведение в разных точках Гродно сделало...
 
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