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О малоизвестном чудесном свойстве кефира рассказали эксперты

27.08.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

О малоизвестном чудесном свойстве кефира рассказали эксперты

О пользе кефира знают многие, однако сегодня в погоне за здоровым образом жизни его пытаются заменить различными кисломолочными продуктами на соевой или овсяной основе.

Эксперты считают, что нельзя быть столь категоричными, ведь кефир несет массу пользы для человеческого организма.

За счет непатогенных микроорганизмов и полисахаридных кефирных белков этот кисломолочный напиток укрепляет иммунитет и борется с микробами. Кефир незаменим для желудочно-кишечного тракта после приема антибиотиков, он помогает восстановить микрофлору кишечника и желудка. Немногие знают, что кефир полезен и в вопросе снижения повышенного артериального давления Полисахариды, присутствующие в напитке снижают уровень артериального давления и уменьшают уровень холестерина.

Кроме того, эксперты не так давно открыли еще одно чудесное свойство кефира. Напиток содержит триптофан, способствующий выработке «гормона радости» — серотонина. Всего стакан напитка в день защищает от стресса и укрепляет нервную систему.

ВАЖНО: при проблемах со здоровьем обращайтесь к специалисту, не занимайтесь самолечением!

Источник: ruftv.ru

 
 
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О пользе кефира знают многие, однако сегодня в погоне за здоровым образом жизни его пытаются заменить различными кисломолочными продуктами на...
 
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