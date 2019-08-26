Для здоровья мозга и крепкого иммунитета. Врачи – о пользе морской воды

Источник материала: Аргументы и факты

Хоть лето и заканчивается, курортный сезон ещё в самом разгаре. Море тёплое, песок белый - так и манят на пляж. Тем более это не только отдых, но и здоровье. О том, как морская вода спасает от различных недугов, «АиФ-Юг» рассказал врач-методист краевого Центра медпрофилактики Александр Горячев.

Снять психологические якоря

«О том, что море полезно, знали ещё наши предки. Начнём с того, что это лучшая психологическая поддержка. Колебание волн, их равномерный шум успокаивают, снимают нагрузку с нервной системы. Морской воздух будто «проветривает» голову. Улучшается кровообращение в мозге, исчезают дурные мысли, находятся решения, казалось бы, безвыходных ситуаций», - объясняет Александр Горячев.

По словам врача, купание в море усиливает целебный эффект. В воде содержатся все необходимые микроэлементы, которые впитываются через кожу. Польза купания заключается в гимнастике для сосудов. Температура воды в любом случае ниже температурных показателей тела, благодаря чему происходит сужение и расширение сосудов. Пять-десять погружений в течение часа способны кардинально изменить психологическое состояние человека.

Море и солнце могут быть опасными для сердечников, гипертоников, онкобольных, людей, страдающих инфекционными недугами, аллергией на йод, некоторыми кожными и грибковыми болезнями.

Морской воздух - большая находка для тех, кто большую часть времени находится в плохой экологической обстановке. Возле моря дышится гораздо легче, что снимает ещё один психологический якорь.

Волны дают коже эффект лёгкого массажа, обогащают организм кислородом, улучшают работу кровеносных сосудов, понижают давление. Поэтому кардиологи рекомендуют умеренные морские купания.

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Для носа и горла

Вода морей и океанов нормализует терморегуляцию, повышает жизненный тонус, обладает закаливающим действием, укрепляет защитные силы организма. А ещё - улучшает циркуляцию крови, увеличивает количество красных кровяных телец и нормализует сердечный ритм. Поэтому морские ванны прописывают пожилым пациентам.

«Кроме того, море дарит огромное количество полезных веществ, нормализующих обменные процессы и благотворно действующих на эндокринную систему и гипоталамус, - продолжает Александр Горячев. - Йод, которым богата морская вода, активизирует мозг, улучшает память, налаживает работу щитовидной железы. Любому человеку, страдающему хроническими лор-заболеваниями и частыми простудами, полезно ездить на побережье.

Помимо купания, не помешают полоскания горла и промывание носа подогретой до 37 градусов морской водой. Полоскать рот советуют и стоматологи. Настоящая морская вода содержит куда больше целебных веществ, чем любая зубная паста с морскими минералами, а кислород способствует естественному отбеливанию улыбки. Правда, прежде чем полоскать горло морской водой, нужно убедиться, что она чистая».

Последствия травм, а также ревматические недуги тоже успешнее лечатся в сочетании с морскими купаниями. А ещё море очищает кожу, помогает при экземе и псориазе.

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Переохлаждение провоцирует болезни

Чтобы морская вода принесла пользу, нужно соблюдать нехитрые правила. Перед тем как войти в воду, рекомендуется провести минут десять в тени, чтобы избежать резкого температурного контраста между водой и воздухом.

Приехав на курорт, первые дни лучше купаться один раз в день. Затем количество морских ванн можно увеличить до двух-трех раз в день с промежутками между купаниями не менее получаса.

Не стоит сидеть в воде слишком долго. Переохлаждение может спровоцировать простуду, бронхит, цистит, обострение хронических болячек. Если во время купания человек всё-таки замёрз, нужно срочно выйти на берег и энергично растереться махровым полотенцем. В воде достаточно проводить 10-15 минут.

«Не рекомендуется бежать в душ сразу после купания в море, - говорит врач. - Лучше, если соль и полезные элементы останутся на коже в течение 15 минут. Но потом душ обязателен. Ведь морская вода обладает свойством удалять из организма токсины (обычно это происходит через поры кожи и потовые железы), которые необходимо смыть. К тому же солёная вода забирает естественную влагу с поверхности кожи, а это приводит к появлению морщинок и увеличивает вероятность солнечного ожога».

Доктор дал несколько важных советов, которым нужно следовать, оказавшись на отдыхе.