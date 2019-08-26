Подтянуть и разгладить. Можно ли делать массаж лица самой?

Источник материала: Аргументы и факты

Отвечает международный тренер по фейсфитнесу Елена Каркукли:

– Многие недооценивают самомассаж, думая, что эффекта можно добиться только на сеансе у специалиста. Однако если овладеть правильной техникой самомассажа, то он будет эффективен и при самостоятельном выполнении.

Самомассаж улучшает микроциркуляцию крови, восстанавливает здоровый цвет кожи и уменьшает отёчность. Он очень полезен для лифтинга лица, разглаживает складки и морщины и, конечно же, расслабляет. Главное – это правильные движения, выполняемые расслабленными руками в нужном направлении.

Ольга Шаблинская, «ПРО Здоровье»: Елена, что ещё может улучшить самомассаж и нужно ли его с чем-то совмещать?

Елена Каркукли: Массажем можно улучшить состояние овала лица, области шеи и декольте. Например, уменьшить второй подбородок, разгладить или существенно уменьшить складки на шее и улучшить состояние зоны декольте.

Несмотря на то что самомассаж этих зон сам по себе даёт отличный результат, его важно совмещать с упражнениями на улучшение осанки и удлинение шеи. Ведь укорачивание шеи с возрастом влечёт за собой провисание кожи. Поэтому контроль положения головы в течение дня и вытягивание шеи будут также очень важны для внешнего вида.

Не забывайте и про вредную привычку прижимать подбородок к шее, глядя в телефон, или сидеть сгорбившись за компьютером в течение дня. Это снижает эффективность самомассажа.

– Как часто можно делать самомассаж? И в какое время суток он эффективнее?

– Простой массаж можно делать каждый день во время умывания или нанесения крема. Это 1–3 минуты правильных движений 2 раза в день, утром и вечером, во время обычного ухода за кожей лица.

Дополнительно 1–2 раза в неделю можно делать 5–7-минутный самомассаж, например, по увлажняющей маске для лица или другому обеспечивающему скольжение средству, нанесённому на кожу на 10–20 минут.

Время суток для самомассажа роли не играет. Делайте его тогда, когда есть возможность.

Внимание!

В каждом номере нашего журнала ловите новую порцию упражнений от Елены Каркукли. Соберите полный комплекс эксклюзивных упражнений. Начало – в «ПРО Здоровье» №6, 2018 г.

Зона декольте





Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Для разглаживания зоны декольте наносите крем от центра в стороны, к ключицам. Выполните лёгкие движения двумя руками одновременно либо одной рукой на каждой стороне по­очерёдно. На зону декольте крем можно наносить снизу вверх.

Передняя часть шеи





Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Наносить крем на переднюю поверхность шеи нужно очень деликатно. Одну руку положите на декольте и слегка потяните кожу вниз, другой рукой прогладьте шею снизу вверх до подбородка. Не тяните кожу сильно! Подбородок вверх не поднимайте. Не массируйте зону щитовидной железы. Поверните голову сначала в одну, потом в другую сторону и повторите поглаживания шеи снизу вверх.

Лифтинг овала лица





Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Положите руки на овал лица и сделайте лёгкий пульсирующе-вибрирующий массаж снизу вверх. Не тяните кожу.

Овал лица и боковая часть шеи





Фото: АиФ/ Эдуард Кудрявицкий

Аккуратно промассируйте овал лица от подбородка в сторону к уху. Затем перейдите на боковую поверхность шеи и прогладьте её сверху вниз. Массаж выполняйте очень мягко, всей поверхностью ладони, кожу не тяните. Повторите на другой стороне.

Кстати!

Для того чтобы оценить эффективность самомассажа и увидеть улучшения уже после первого раза, сделайте такой самомассаж сначала на одной стороне лица, посмотрите на разницу между двумя сторонами. Почувствуйте, есть ли ощущение лёгкости и лифтинга с этой стороны, затем выполните самомассаж на другой стороне.