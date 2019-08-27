Болезни конечностей крупного рогатого скота

Источник материала: Кричевская жизнь

Абсолютное большинство болезней конечностей развивается на фоне кормового токсикоза, несбалансированного кормления и развития ацидоза рубца, неудовлетворительных условий содержания, повышенной влажности. Такие условия являются благоприятными для развития секундарной (условно-патогенной) микрофлоры (как аэробной, так и анаэробной), которая проникает в формирующиеся очаги поражения через микротрещины или механические травмы. Микроорганизмы не встречают сопротивления иммунной системы на фоне кормления и провоцируют развитие воспалительных процессов.

Стоит помнить, что решающим звеном в развитии заболеваний конечностей являются персистирующие в окружающей среде микроорганизмы. Однако у здоровых животных, получающих полноценное кормление, содержащихся в сухих, чистых помещениях и пространствах, высокий иммунный статус позволяет эффективно справляться с атаками болезнетворных микроорганизмов.

Некробактериоз — инфекционная болезнь, проявляющаяся гнойно-некротическими поражениями кожи и подлежащих тканей, слизистых оболочек, а иногда и внутренних органов. Болеют все сельскохозяйственные, а также дикие животные многих видов. Человек тоже восприимчив к этой инфекции.

Болезнь начинается с покраснения кожи межкопытчевой щели, а в последующем развиваются гнойные поражения, раны, язвочки и абсцессы. Визуально отмечается хромота опорного типа.

В последнее время в связи с травмами копытец некробактериоз конечностей получил широкое распространение. Обычно он протекает в виде энзоотии, ограниченной пределами одного хозяйства, стада или одной группы животных. Заражение происходит при попадании возбудителя на травмированную кожу или слизистые оболочки животных. Динамика течения болезни имеет выраженную сезонность и проявляется, в основном, в весенний и осенний периоды года. Коровы черно-пестрой породы более подвержены заболеванию. Массовость вспышки некробактериоза обусловливается неблагоприятными условиями содержания, ухода и кормления, которые способствуют мацерации кожи, снижению резистентности, в результате чего образуются микротравмы. Следует отметить, что ведущее место среди причин, способствующих возникновению болезни, принадлежит мацерации тканей дистального участка конечностей.

Меры профилактики некробактериоза, в первую очередь, базируются на устранении первопричин возникновения болезни: сбалансированность рациона и поддержание ветеринарно-санитарного состояния содержания животных.

Некробактериоз следует дифференцировать от разной этиологии ламинитов, эрозий и язв копыт, межпальцевой гиперплазии, веррукозного дерматита, травматического повреждения копыт, мацеларо и некоторых других болезней, проявляющихся схожими симптомами.

Для лечения заболеваний конечностей в районе работают две ортопедические группы на базе ВСУ «Кричевская райветстанция» и СПУП «Кричевский зооветснаб», оказывающие услуги сельскохозяйственным организациям и гражданам района.

В.Целобенок,

ветврач-терапевт

городской ветеринарной станции.